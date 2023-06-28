https://ria.ru/20230628/dagestan-1880887144.html
Путин отправится в Дагестан на совещание по туризму в СКФО
Путин отправится в Дагестан на совещание по туризму в СКФО - РИА Новости, 28.06.2023
Путин отправится в Дагестан на совещание по туризму в СКФО
Президент РФ Владимир Путин в среду утром работал в Кремле, далее глава государства отправится в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:31
2023-06-28T13:31
2023-06-28T13:39
республика дагестан
россия
политика
северо-кавказский федеральный округ
владимир путин
дмитрий песков
сергей меликов
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду утром работал в Кремле, далее глава государства отправится в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами.Песков сообщил, что президент с утра работал в Кремле, участвовал в закрытых встречах, а также провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Аль Халифой, о котором сообщалось ранее. "Далее президент будет заниматься вопросами развития туризма, в том числе туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Он проведет совещание", - сообщил Песков.На совещании прозвучит вступительное слово президента, ожидается доклад министра экономического развития РФ Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории СКФО, доклад министра транспорта РФ Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма на территории округа, доклад главы Дагестана Сергея Меликова о развитии туристической инфраструктуры республики и реализации плана развития различных городов."Традиционно будет обмен мнениями, и проведет это совещание президент в самом Дагестане, где он окажется во второй половине дня", - подчеркнул Песков. "Отдельно запланирована встреча у президента с главой республики Дагестан Сергеем Меликовым", - добавил он.
https://ria.ru/20230316/marshrut-1858351165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, россия, политика, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин, дмитрий песков, сергей меликов
Республика Дагестан, Россия, Политика, Северо-Кавказский Федеральный округ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Меликов
Путин отправится в Дагестан на совещание по туризму в СКФО
Путин отправится в Дагестан, где встретится с Меликовым и проведет совещание по туризму