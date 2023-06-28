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СМИ: США могут ввести новые ограничения на экспорт чипов в Китай
СМИ: США могут ввести новые ограничения на экспорт чипов в Китай - РИА Новости, 28.06.2023
СМИ: США могут ввести новые ограничения на экспорт чипов в Китай
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт чипов и облачных сервисов в Китай, используемых для... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T03:24
2023-06-28T03:24
2023-06-28T03:28
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сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт чипов и облачных сервисов в Китай, используемых для технологий искусственного интеллекта, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Администрация Байдена обсуждает новые ограничения на экспорт чипов для искусственного интеллекта в Китай в связи с ростом обеспокоенности из-за технологической мощи в руках противников США", - говорится в публикации. Ограничения, которые могут быть введены в начале июля в отношении покупателей из Китая и других стран, рискуют затронуть продукцию американских технологических компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD). Помимо поставок микропроцессоров, под экспортными ограничениями также могут оказаться облачные сервисы для китайских компаний, занимающихся технологиями искусственного интеллекта.
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китай, сша, джо байден
СМИ: США могут ввести новые ограничения на экспорт чипов в Китай
WSJ: США рассматривают возможность введения новых ограничений на экспорт чипов в КНР