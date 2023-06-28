На аллее чемпионов БГПУ имени Акмуллы "зажглись" две новые звезды
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. АкмуллыЦеремония открытия "звезд" паралимпийских чемпионок Разетдиновой и Крившиной на Аллее славы в БГПУ имени Акмуллы
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. Акмуллы
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Церемония открытия "звезд" паралимпийских чемпионок Аделины Разетдиновой и Анны Крившиной на Аллее славы вуза и встреча с олимпийским чемпионом Александром Карелиным состоялась 28 июня в БГПУ имени Акмуллы.
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. АкмуллыЗвезда паралимпийской чемпионки Анны Крившиной на Аллее славы славы в БГПУ имени Акмуллы
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. Акмуллы
Звезда паралимпийской чемпионки Анны Крившиной на Аллее славы славы в БГПУ имени Акмуллы
Новые "звезды" появились на "Звездной аллее олимпийцев" перед спортивно-оздоровительным комплексом "Буревестник" БГПУ имени Акмуллы. Памятные знаки посвящены многократной победительнице и призеру чемпионатов мира, Европы и России по плаванию спорта слепых, мастеру спорта Международного класса, обладательнице золотой и серебряной медалей и летних Паралимпийских игр 2021 года Анне Крившиной и бронзовому призеру чемпионата Европы, многократной чемпионке России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, мастеру спорта Международного класса, бронзовому призеру летних Паралимпийских игр 2021 года Аделине Разетдиновой.
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. АкмуллыЗвезда паралимпийской чемпионки Аделины Разетдиновой на Аллее славы в БГПУ имени Акмуллы
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. Акмуллы
Звезда паралимпийской чемпионки Аделины Разетдиновой на Аллее славы в БГПУ имени Акмуллы
В торжественной церемонии открытия звезд приняли участие Александр Карелин, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе; Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан; Салават Сагитов, ректор БГПУ имени Акмуллы; Алексей Бятиков, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан, начальник управления развития физической культуры и массового спорта Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Римы Баталовой; Егор Сорокин, начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации г.Уфа; известные тренеры и спортсмены Республики Башкортостан.
Салават Сагитов, открывая мероприятие, отметил, что для университета наивысшей ценностью являются студенты и преподаватели.
"Сегодня здесь собрались наставники-тренеры, знаменитые спортсмены, прославившие страну, республику на весь мир. Уверен, что впереди еще будут победы на самом высоком международном уровне, Россия вернется к международным соревнованиям и так же будет побеждать, как Александр Карелин, которого знает весь мир, как наши студенты, в честь которых мы открываем памятные плиты со звездами на нашей аллее чемпионов", – сказал Салават Сагитов.
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. АкмуллыВыступление олимпийского чемпиона Александра Карелина в БГПУ имени Акмуллы
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. Акмуллы
Выступление олимпийского чемпиона Александра Карелина в БГПУ имени Акмуллы
Александр Карелин поздравил всех с праздником и пожелал тренерам и преподавателям благодарных воспитанников. "Всем ученикам я желаю удачи и дисциплины. Как сказал Александр Суворов, дисциплина – это мать победы. В спорте важно следовать наставлениям тренера и выполнять задания. А результат определяется вашей последовательностью. Спасибо университету за такое элегантное воплощение уважения к спортсменам и тренерам. Желаю вам новых ярких побед, успехов, пусть аллея чемпионов пополняется новыми звездами и помните, что все мы – продолжатели славных победных традиций!"
Министр спорта РБ Руслан Хабибов отметил, что спортивные традиции Республики Башкортостан, Акмуллинского университета имеют большую историю, которую необходимо поддерживать дальше.
Анна Крившина поделилась впечатлениями: "Когда мне сообщили новость, что в честь меня будут открывать звезду на университетской Аллее славы, я была тронута до слез. Очень приятно, что память обо мне будет увековечена возле бассейна, где я провела очень много времени и шла к своим победам. Всем спортсменам Акмуллинского университета я желаю верить в себя и несмотря ни на что идти к своей цели. На пути всегда много преград, иногда кажется, что их невозможно преодолеть. Но я всегда говорю – ограничения только у нас в голове. Верьте в себя и все обязательно получится! Об учебе в университете у меня остались наилучшие воспоминания. Здесь прекрасные преподаватели, которые всегда помогали и поддерживали меня".
"Звёздная аллея олимпийцев" появилась перед бассейном "Буревестник" в 2011 году. Тогда именные "звёзды" получили олимпийский чемпион 1992 года, экс-рекордсмен мира и Олимпийских игр Вениамин Таянович, пятикратный чемпион Паралимпийских игр, вице-президент Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр Оксана Савченко и чемпион Сурдлимпийских игр Вадим Боровик.