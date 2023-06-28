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На аллее чемпионов БГПУ имени Акмуллы "зажглись" две новые звезды - РИА Новости, 28.06.2023
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Год педагога и наставника
 
13:58 28.06.2023
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На аллее чемпионов БГПУ имени Акмуллы "зажглись" две новые звезды
На аллее чемпионов БГПУ имени Акмуллы "зажглись" две новые звезды - РИА Новости, 28.06.2023
На аллее чемпионов БГПУ имени Акмуллы "зажглись" две новые звезды
Церемония открытия "звезд" паралимпийских чемпионок Аделины Разетдиновой и Анны Крившиной на Аллее славы вуза и встреча с олимпийским чемпионом Александром... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:58
2023-06-28T13:58
год педагога и наставника
александр карелин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Церемония открытия "звезд" паралимпийских чемпионок Аделины Разетдиновой и Анны Крившиной на Аллее славы вуза и встреча с олимпийским чемпионом Александром Карелиным состоялась 28 июня в БГПУ имени Акмуллы.Новые "звезды" появились на "Звездной аллее олимпийцев" перед спортивно-оздоровительным комплексом "Буревестник" БГПУ имени Акмуллы. Памятные знаки посвящены многократной победительнице и призеру чемпионатов мира, Европы и России по плаванию спорта слепых, мастеру спорта Международного класса, обладательнице золотой и серебряной медалей и летних Паралимпийских игр 2021 года Анне Крившиной и бронзовому призеру чемпионата Европы, многократной чемпионке России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, мастеру спорта Международного класса, бронзовому призеру летних Паралимпийских игр 2021 года Аделине Разетдиновой.В торжественной церемонии открытия звезд приняли участие Александр Карелин, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе; Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан; Салават Сагитов, ректор БГПУ имени Акмуллы; Алексей Бятиков, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан, начальник управления развития физической культуры и массового спорта Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Римы Баталовой; Егор Сорокин, начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации г.Уфа; известные тренеры и спортсмены Республики Башкортостан.Салават Сагитов, открывая мероприятие, отметил, что для университета наивысшей ценностью являются студенты и преподаватели."Сегодня здесь собрались наставники-тренеры, знаменитые спортсмены, прославившие страну, республику на весь мир. Уверен, что впереди еще будут победы на самом высоком международном уровне, Россия вернется к международным соревнованиям и так же будет побеждать, как Александр Карелин, которого знает весь мир, как наши студенты, в честь которых мы открываем памятные плиты со звездами на нашей аллее чемпионов", – сказал Салават Сагитов.Александр Карелин поздравил всех с праздником и пожелал тренерам и преподавателям благодарных воспитанников. "Всем ученикам я желаю удачи и дисциплины. Как сказал Александр Суворов, дисциплина – это мать победы. В спорте важно следовать наставлениям тренера и выполнять задания. А результат определяется вашей последовательностью. Спасибо университету за такое элегантное воплощение уважения к спортсменам и тренерам. Желаю вам новых ярких побед, успехов, пусть аллея чемпионов пополняется новыми звездами и помните, что все мы – продолжатели славных победных традиций!"Министр спорта РБ Руслан Хабибов отметил, что спортивные традиции Республики Башкортостан, Акмуллинского университета имеют большую историю, которую необходимо поддерживать дальше.Анна Крившина поделилась впечатлениями: "Когда мне сообщили новость, что в честь меня будут открывать звезду на университетской Аллее славы, я была тронута до слез. Очень приятно, что память обо мне будет увековечена возле бассейна, где я провела очень много времени и шла к своим победам. Всем спортсменам Акмуллинского университета я желаю верить в себя и несмотря ни на что идти к своей цели. На пути всегда много преград, иногда кажется, что их невозможно преодолеть. Но я всегда говорю – ограничения только у нас в голове. Верьте в себя и все обязательно получится! Об учебе в университете у меня остались наилучшие воспоминания. Здесь прекрасные преподаватели, которые всегда помогали и поддерживали меня"."Звёздная аллея олимпийцев" появилась перед бассейном "Буревестник" в 2011 году. Тогда именные "звёзды" получили олимпийский чемпион 1992 года, экс-рекордсмен мира и Олимпийских игр Вениамин Таянович, пятикратный чемпион Паралимпийских игр, вице-президент Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр Оксана Савченко и чемпион Сурдлимпийских игр Вадим Боровик.
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РИА Новости
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александр карелин, общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Александр Карелин, Общество, Социальный навигатор

На аллее чемпионов БГПУ имени Акмуллы "зажглись" две новые звезды

© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. АкмуллыЦеремония открытия "звезд" паралимпийских чемпионок Разетдиновой и Крившиной на Аллее славы в БГПУ имени Акмуллы
Церемония открытия звезд паралимпийских чемпионок Разетдиновой и Крившиной на Аллее славы в БГПУ имени Акмуллы
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. Акмуллы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Церемония открытия "звезд" паралимпийских чемпионок Аделины Разетдиновой и Анны Крившиной на Аллее славы вуза и встреча с олимпийским чемпионом Александром Карелиным состоялась 28 июня в БГПУ имени Акмуллы.
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. АкмуллыЗвезда паралимпийской чемпионки Анны Крившиной на Аллее славы славы в БГПУ имени Акмуллы
Звезда паралимпийской чемпионки Анны Крившиной на Аллее славы славы в БГПУ имени Акмуллы
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. Акмуллы
Звезда паралимпийской чемпионки Анны Крившиной на Аллее славы славы в БГПУ имени Акмуллы
Новые "звезды" появились на "Звездной аллее олимпийцев" перед спортивно-оздоровительным комплексом "Буревестник" БГПУ имени Акмуллы. Памятные знаки посвящены многократной победительнице и призеру чемпионатов мира, Европы и России по плаванию спорта слепых, мастеру спорта Международного класса, обладательнице золотой и серебряной медалей и летних Паралимпийских игр 2021 года Анне Крившиной и бронзовому призеру чемпионата Европы, многократной чемпионке России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, мастеру спорта Международного класса, бронзовому призеру летних Паралимпийских игр 2021 года Аделине Разетдиновой.
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. АкмуллыЗвезда паралимпийской чемпионки Аделины Разетдиновой на Аллее славы в БГПУ имени Акмуллы
Звезда паралимпийской чемпионки Аделины Разетдиновой на Аллее славы в БГПУ имени Акмуллы
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. Акмуллы
Звезда паралимпийской чемпионки Аделины Разетдиновой на Аллее славы в БГПУ имени Акмуллы
В торжественной церемонии открытия звезд приняли участие Александр Карелин, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе; Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан; Салават Сагитов, ректор БГПУ имени Акмуллы; Алексей Бятиков, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан, начальник управления развития физической культуры и массового спорта Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Римы Баталовой; Егор Сорокин, начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации г.Уфа; известные тренеры и спортсмены Республики Башкортостан.
Салават Сагитов, открывая мероприятие, отметил, что для университета наивысшей ценностью являются студенты и преподаватели.
"Сегодня здесь собрались наставники-тренеры, знаменитые спортсмены, прославившие страну, республику на весь мир. Уверен, что впереди еще будут победы на самом высоком международном уровне, Россия вернется к международным соревнованиям и так же будет побеждать, как Александр Карелин, которого знает весь мир, как наши студенты, в честь которых мы открываем памятные плиты со звездами на нашей аллее чемпионов", – сказал Салават Сагитов.
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. АкмуллыВыступление олимпийского чемпиона Александра Карелина в БГПУ имени Акмуллы
Выступление олимпийского чемпиона Александра Карелина в БГПУ имени Акмуллы
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. Акмуллы
Выступление олимпийского чемпиона Александра Карелина в БГПУ имени Акмуллы
Александр Карелин поздравил всех с праздником и пожелал тренерам и преподавателям благодарных воспитанников. "Всем ученикам я желаю удачи и дисциплины. Как сказал Александр Суворов, дисциплина – это мать победы. В спорте важно следовать наставлениям тренера и выполнять задания. А результат определяется вашей последовательностью. Спасибо университету за такое элегантное воплощение уважения к спортсменам и тренерам. Желаю вам новых ярких побед, успехов, пусть аллея чемпионов пополняется новыми звездами и помните, что все мы – продолжатели славных победных традиций!"
Министр спорта РБ Руслан Хабибов отметил, что спортивные традиции Республики Башкортостан, Акмуллинского университета имеют большую историю, которую необходимо поддерживать дальше.
Анна Крившина поделилась впечатлениями: "Когда мне сообщили новость, что в честь меня будут открывать звезду на университетской Аллее славы, я была тронута до слез. Очень приятно, что память обо мне будет увековечена возле бассейна, где я провела очень много времени и шла к своим победам. Всем спортсменам Акмуллинского университета я желаю верить в себя и несмотря ни на что идти к своей цели. На пути всегда много преград, иногда кажется, что их невозможно преодолеть. Но я всегда говорю – ограничения только у нас в голове. Верьте в себя и все обязательно получится! Об учебе в университете у меня остались наилучшие воспоминания. Здесь прекрасные преподаватели, которые всегда помогали и поддерживали меня".
"Звёздная аллея олимпийцев" появилась перед бассейном "Буревестник" в 2011 году. Тогда именные "звёзды" получили олимпийский чемпион 1992 года, экс-рекордсмен мира и Олимпийских игр Вениамин Таянович, пятикратный чемпион Паралимпийских игр, вице-президент Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр Оксана Савченко и чемпион Сурдлимпийских игр Вадим Боровик.
 
Год педагога и наставникаАлександр КарелинОбществоСоциальный навигатор
 
 
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