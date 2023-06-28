https://ria.ru/20230628/chekhiya-1880957597.html
В Чехии разрешили ездить со скоростью до 150 километров в час
В Чехии разрешили ездить со скоростью до 150 километров в час - РИА Новости, 28.06.2023
В Чехии разрешили ездить со скоростью до 150 километров в час
Депутаты чешского парламента по предложению минтранса утвердили в среду новые правила дорожного движения, согласно которым, в частности, за руль можно будет... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:57
2023-06-28T17:57
2023-06-28T17:57
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ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. Депутаты чешского парламента по предложению минтранса утвердили в среду новые правила дорожного движения, согласно которым, в частности, за руль можно будет садиться с 17 лет, но под наблюдением опытного водителя, а на модернизированных участках скоростных магистралей - развивать скорость до 150 километров в час вместо нынешних 130, сообщил журналистам глава минтранса Мартин Купка. "Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года. Мы постарались им придать более упрощенный и внятный характер. В частности, отменено требование к водителям постоянно иметь с собой права и документы на машину. За руль смогут сесть юноши и девушки с 17 лет, но обязательно в сопровождении шофера-наставника. В связи с тем, что многие скоростные магистрали в республике в последнее время прошли серьезную реконструкцию, на отдельных участках этих дорог будет разрешено развивать скорость до 150 километров в час", - сказал министр. По словам Купки, будет увеличен размер штрафа в случае вождения машины в нетрезвом виде – с 20 тысяч крон (около 625 долларов) до 25 тысяч крон (около 1,1 тысячи долларов). Если задержанный водитель откажется пройти освидетельствование, то размер штрафа будет увеличен втрое – до 75 тысяч крон (около 3,4 тысячи долларов), но в любом случае он получит также шесть штрафных баллов. Набрав максимум из 12 баллов, водитель будет лишен права садиться за руль на срок до 1 года.
https://ria.ru/20230627/prigovor-1880604600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, чехия
В Чехии разрешили ездить со скоростью до 150 километров в час
Чехия утвердила правила, разрешающие вождение с 17 лет и скорость до 150 километров в час
ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. Депутаты чешского парламента по предложению минтранса утвердили в среду новые правила дорожного движения, согласно которым, в частности, за руль можно будет садиться с 17 лет, но под наблюдением опытного водителя, а на модернизированных участках скоростных магистралей - развивать скорость до 150 километров в час вместо нынешних 130, сообщил журналистам глава минтранса Мартин Купка.
«
"Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года. Мы постарались им придать более упрощенный и внятный характер. В частности, отменено требование к водителям постоянно иметь с собой права и документы на машину. За руль смогут сесть юноши и девушки с 17 лет, но обязательно в сопровождении шофера-наставника. В связи с тем, что многие скоростные магистрали в республике в последнее время прошли серьезную реконструкцию, на отдельных участках этих дорог будет разрешено развивать скорость до 150 километров в час", - сказал министр.
По словам Купки, будет увеличен размер штрафа в случае вождения машины в нетрезвом виде – с 20 тысяч крон (около 625 долларов) до 25 тысяч крон (около 1,1 тысячи долларов). Если задержанный водитель откажется пройти освидетельствование, то размер штрафа будет увеличен втрое – до 75 тысяч крон (около 3,4 тысячи долларов), но в любом случае он получит также шесть штрафных баллов. Набрав максимум из 12 баллов, водитель будет лишен права садиться за руль на срок до 1 года.
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