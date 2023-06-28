https://ria.ru/20230628/byudzhet-1880932792.html

Луценко: расходы бюджета Вологодчины в 2023 году превысят 140 млрд рублей

Луценко: расходы бюджета Вологодчины в 2023 году превысят 140 млрд рублей - РИА Новости, 28.06.2023

Луценко: расходы бюджета Вологодчины в 2023 году превысят 140 млрд рублей

Депутаты на 22-й сессии Законодательного Собрания Вологодской области утвердили очередные поправки в главный финансовый документ региона, согласно которым... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:02

2023-06-28T16:02

2023-06-28T16:02

вологодская область

вологодская область

вологда

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кириллов

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 28 июн – РИА Новости. Депутаты на 22-й сессии Законодательного Собрания Вологодской области утвердили очередные поправки в главный финансовый документ региона, согласно которым доходы бюджета в 2023 году составят 115 миллиардов рублей, а расходы – 141 миллиард рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента."Так, на 512 миллионов рублей были увеличены доходы, и почти на 2,7 миллиарда выросли расходы. С учетом этих поправок, доходная часть бюджета теперь составляет более 115 миллиардов рублей, расходная – 141 миллиард. Перечислю основные направления, на которые будут направлены средства. Это дорожная деятельность – дополнительно 560 миллионов рублей. Кроме того, объекты теплоэнергетики - 230 миллионов рублей направлено на подготовку муниципальных котельных к новому отопительному сезону", - приводятся в сообщении слова спикера заксобрания Андрея Луценко.Он добавил, что 140 миллионов рублей выделено на строительство Дома культуры в Нюксенице, 140 миллионов на строительство школы в Вологде на улице Сергея Преминина. Еще 100 миллионов рублей направят на завершение модернизации стадиона "Витязь" в Вологде, и почти 85 миллионов на строительство детского сада в Кириллове.Кроме того, около 80 миллионов рублей направлено на возведение ФОКа в селе имени Бабушкина, 65 миллионов – на ремонт образовательных организаций в Бабаевском, Вологодском, Кадуйском, Устюженском, Великоустюгском, Сокольском, Вашкинском и Никольском округах, а также в городе Череповце. Более 28 миллионов пойдут на строительство Вологодской городской поликлиники №3 и Череповецкой городской поликлиники №7, 18,4 миллиона направлено на строительство здания ветеринарной станции в Великом Устюге.По данным пресс-службы, почти 124 миллиона рублей выделено на предоставление единовременных выплат жителям Херсона и Херсонской области, которые были вынуждены покинуть место постоянного проживания, а также 123 миллиона – на покупку жилья для детей-сирот.

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Алёна Пава

вологодская область, вологда, андрей луценко, кириллов, законодательное собрание вологодской области