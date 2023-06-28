https://ria.ru/20230628/byudzhet-1880932792.html
Луценко: расходы бюджета Вологодчины в 2023 году превысят 140 млрд рублей
Луценко: расходы бюджета Вологодчины в 2023 году превысят 140 млрд рублей - РИА Новости, 28.06.2023
Луценко: расходы бюджета Вологодчины в 2023 году превысят 140 млрд рублей
Депутаты на 22-й сессии Законодательного Собрания Вологодской области утвердили очередные поправки в главный финансовый документ региона, согласно которым... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:02
2023-06-28T16:02
2023-06-28T16:02
вологодская область
вологодская область
вологда
андрей луценко
кириллов
законодательное собрание вологодской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
ВОЛОГДА, 28 июн – РИА Новости. Депутаты на 22-й сессии Законодательного Собрания Вологодской области утвердили очередные поправки в главный финансовый документ региона, согласно которым доходы бюджета в 2023 году составят 115 миллиардов рублей, а расходы – 141 миллиард рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента."Так, на 512 миллионов рублей были увеличены доходы, и почти на 2,7 миллиарда выросли расходы. С учетом этих поправок, доходная часть бюджета теперь составляет более 115 миллиардов рублей, расходная – 141 миллиард. Перечислю основные направления, на которые будут направлены средства. Это дорожная деятельность – дополнительно 560 миллионов рублей. Кроме того, объекты теплоэнергетики - 230 миллионов рублей направлено на подготовку муниципальных котельных к новому отопительному сезону", - приводятся в сообщении слова спикера заксобрания Андрея Луценко.Он добавил, что 140 миллионов рублей выделено на строительство Дома культуры в Нюксенице, 140 миллионов на строительство школы в Вологде на улице Сергея Преминина. Еще 100 миллионов рублей направят на завершение модернизации стадиона "Витязь" в Вологде, и почти 85 миллионов на строительство детского сада в Кириллове.Кроме того, около 80 миллионов рублей направлено на возведение ФОКа в селе имени Бабушкина, 65 миллионов – на ремонт образовательных организаций в Бабаевском, Вологодском, Кадуйском, Устюженском, Великоустюгском, Сокольском, Вашкинском и Никольском округах, а также в городе Череповце. Более 28 миллионов пойдут на строительство Вологодской городской поликлиники №3 и Череповецкой городской поликлиники №7, 18,4 миллиона направлено на строительство здания ветеринарной станции в Великом Устюге.По данным пресс-службы, почти 124 миллиона рублей выделено на предоставление единовременных выплат жителям Херсона и Херсонской области, которые были вынуждены покинуть место постоянного проживания, а также 123 миллиона – на покупку жилья для детей-сирот.
https://ria.ru/20230606/dokhody-1876437561.html
вологодская область
вологда
кириллов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, вологда, андрей луценко, кириллов, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Вологда, Андрей Луценко, Кириллов, Законодательное Собрание Вологодской области
ВОЛОГДА, 28 июн – РИА Новости. Депутаты на 22-й сессии Законодательного Собрания Вологодской области утвердили очередные поправки в главный финансовый документ региона, согласно которым доходы бюджета в 2023 году составят 115 миллиардов рублей, а расходы – 141 миллиард рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Так, на 512 миллионов рублей были увеличены доходы, и почти на 2,7 миллиарда выросли расходы. С учетом этих поправок, доходная часть бюджета теперь составляет более 115 миллиардов рублей, расходная – 141 миллиард. Перечислю основные направления, на которые будут направлены средства. Это дорожная деятельность – дополнительно 560 миллионов рублей. Кроме того, объекты теплоэнергетики - 230 миллионов рублей направлено на подготовку муниципальных котельных к новому отопительному сезону", - приводятся в сообщении слова спикера заксобрания Андрея Луценко.
Он добавил, что 140 миллионов рублей выделено на строительство Дома культуры в Нюксенице, 140 миллионов на строительство школы в Вологде на улице Сергея Преминина. Еще 100 миллионов рублей направят на завершение модернизации стадиона "Витязь" в Вологде, и почти 85 миллионов на строительство детского сада в Кириллове.
Кроме того, около 80 миллионов рублей направлено на возведение ФОКа в селе имени Бабушкина, 65 миллионов – на ремонт образовательных организаций в Бабаевском, Вологодском, Кадуйском, Устюженском, Великоустюгском, Сокольском, Вашкинском и Никольском округах, а также в городе Череповце. Более 28 миллионов пойдут на строительство Вологодской городской поликлиники №3 и Череповецкой городской поликлиники №7, 18,4 миллиона направлено на строительство здания ветеринарной станции в Великом Устюге.
По данным пресс-службы, почти 124 миллиона рублей выделено на предоставление единовременных выплат жителям Херсона и Херсонской области, которые были вынуждены покинуть место постоянного проживания, а также 123 миллиона – на покупку жилья для детей-сирот.
Доходы бюджета Вологодской области увеличат на 545 млн рублей в 2023 году