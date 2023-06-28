https://ria.ru/20230628/brovary-1880916966.html

На Украине предложили заменить одну букву в названии города Бровары

На Украине предложили заменить одну букву в названии города Бровары - РИА Новости, 28.06.2023

На Украине предложили заменить одну букву в названии города Бровары

Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины предлагает переименовать город Бровары, заменив в названии одну букву, передает издание... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:14

2023-06-28T15:14

2023-06-28T15:14

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины предлагает переименовать город Бровары, заменив в названии одну букву, передает издание "Страна.ua". Ранее комиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов на Украине из-за несоответствия нормам государственного языка, а также в рамках "дерусификации". В числе подлежащих к переименованию числится и город Запорожье. Комиссия рекомендует обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое. На это у местных властей есть шесть месяцев. Если они не сделают этого в указанный срок, название будет менять Верховная рада. "Нацкомиссия по стандартам госязыка предлагает переименовать не только Запорожье, но и город Бровары под Киевом. Ему предлагается вернуть "историческое название" – Бровари. Так он назывался до 1919 года, пока советская власть не решила добавить окончание "-ы", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20230628/gosduma-1880843829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, бровары