На Украине предложили заменить одну букву в названии города Бровары
На Украине предложили вернуть историческое название Броварам, заменив в нем одну букву
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНациональный флаг Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Национальный флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины предлагает переименовать город Бровары, заменив в названии одну букву, передает издание "Страна.ua".
Ранее комиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов на Украине из-за несоответствия нормам государственного языка, а также в рамках "дерусификации". В числе подлежащих к переименованию числится и город Запорожье. Комиссия рекомендует обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое. На это у местных властей есть шесть месяцев. Если они не сделают этого в указанный срок, название будет менять Верховная рада.
"Нацкомиссия по стандартам госязыка предлагает переименовать не только Запорожье, но и город Бровары под Киевом. Ему предлагается вернуть "историческое название" – Бровари. Так он назывался до 1919 года, пока советская власть не решила добавить окончание "-ы", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.