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На Украине предложили заменить одну букву в названии города Бровары - РИА Новости, 28.06.2023
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15:14 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/brovary-1880916966.html
На Украине предложили заменить одну букву в названии города Бровары
На Украине предложили заменить одну букву в названии города Бровары - РИА Новости, 28.06.2023
На Украине предложили заменить одну букву в названии города Бровары
Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины предлагает переименовать город Бровары, заменив в названии одну букву, передает издание... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:14
2023-06-28T15:14
в мире
украина
бровары
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины предлагает переименовать город Бровары, заменив в названии одну букву, передает издание "Страна.ua". Ранее комиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов на Украине из-за несоответствия нормам государственного языка, а также в рамках "дерусификации". В числе подлежащих к переименованию числится и город Запорожье. Комиссия рекомендует обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое. На это у местных властей есть шесть месяцев. Если они не сделают этого в указанный срок, название будет менять Верховная рада. "Нацкомиссия по стандартам госязыка предлагает переименовать не только Запорожье, но и город Бровары под Киевом. Ему предлагается вернуть "историческое название" – Бровари. Так он назывался до 1919 года, пока советская власть не решила добавить окончание "-ы", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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в мире, украина, бровары
В мире, Украина, Бровары
На Украине предложили заменить одну букву в названии города Бровары

На Украине предложили вернуть историческое название Броварам, заменив в нем одну букву

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНациональный флаг Украины
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Национальный флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины предлагает переименовать город Бровары, заменив в названии одну букву, передает издание "Страна.ua".
Ранее комиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов на Украине из-за несоответствия нормам государственного языка, а также в рамках "дерусификации". В числе подлежащих к переименованию числится и город Запорожье. Комиссия рекомендует обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое. На это у местных властей есть шесть месяцев. Если они не сделают этого в указанный срок, название будет менять Верховная рада.
"Нацкомиссия по стандартам госязыка предлагает переименовать не только Запорожье, но и город Бровары под Киевом. Ему предлагается вернуть "историческое название" – Бровари. Так он назывался до 1919 года, пока советская власть не решила добавить окончание "-ы", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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