https://ria.ru/20230628/brifing-1880923096.html

Лавров проведет брифинг по актуальной международной повестке

Лавров проведет брифинг по актуальной международной повестке - РИА Новости, 28.06.2023

Лавров проведет брифинг по актуальной международной повестке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июня проведет брифинг по актуальной международной повестке, заявила в ходе брифинга официальный представитель... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:27

2023-06-28T15:27

2023-06-28T15:35

россия

украина

сергей лавров

мария захарова

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июня проведет брифинг по актуальной международной повестке, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На этот день (30 июня - ред.) намечен брифинг министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Ориентировочно он состоится в 11 часов (дня - ред.)", - сказала Захарова."Тематика брифинга широкая - это ситуация вокруг Украины, гуманитарное измерение этого вопроса и актуальная международная повестка", - заключила она.

https://ria.ru/20230628/lavrov-1880924292.html

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россия, украина, сергей лавров, мария захарова