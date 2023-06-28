https://ria.ru/20230628/brifing-1880923096.html
Лавров проведет брифинг по актуальной международной повестке
Лавров проведет брифинг по актуальной международной повестке - РИА Новости, 28.06.2023
Лавров проведет брифинг по актуальной международной повестке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июня проведет брифинг по актуальной международной повестке, заявила в ходе брифинга официальный представитель... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:27
2023-06-28T15:27
2023-06-28T15:35
россия
украина
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июня проведет брифинг по актуальной международной повестке, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На этот день (30 июня - ред.) намечен брифинг министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Ориентировочно он состоится в 11 часов (дня - ред.)", - сказала Захарова."Тематика брифинга широкая - это ситуация вокруг Украины, гуманитарное измерение этого вопроса и актуальная международная повестка", - заключила она.
https://ria.ru/20230628/lavrov-1880924292.html
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россия, украина, сергей лавров, мария захарова
Россия, Украина, Сергей Лавров, Мария Захарова
Лавров проведет брифинг по актуальной международной повестке
Захарова: глава МИД Лавров проведет брифинг по актуальной международной повестке 30 июня