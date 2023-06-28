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Первые ракеты "Брамос" прибудут на Филиппины в конце декабря - РИА Новости, 28.06.2023
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03:03 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/bramos-1880809968.html
Первые ракеты "Брамос" прибудут на Филиппины в конце декабря
Первые ракеты "Брамос" прибудут на Филиппины в конце декабря - РИА Новости, 28.06.2023
Первые ракеты "Брамос" прибудут на Филиппины в конце декабря
Первые ракеты "Брамос" прибудут на Филиппины в конце декабря этого года, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании "Брамос" Правин Патхак. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T03:03
2023-06-28T03:03
brahmos aerospace
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нпо машиностроения
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первые ракеты "Брамос" прибудут на Филиппины в конце декабря этого года, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании "Брамос" Правин Патхак. Компания "Брамос" подписала контракт в январе 2022 с Минобороны Филиппин на поставку трех полков ракетного комплекса "Брамос" на сумму 375 миллионов долларов. "В конце декабря на Филиппины прибудут первые ракеты "Брамос" и будут оборудованы технические позиции для этих ракет", - сообщил Патхак. По его словам, сейчас идет обустройство этих позиций, обучение персонала. Он также сообщил, что в третьем квартале 2024 года будет поставлен первый мобильный комплекс первого полка ракет "Брамос". "В третьем квартале 2024-го года будут поставлены несколько ракет, машина боевого управления, две самоходные пусковые установки и радар", - сказал Патхак. Он пояснил, что у каждой страны своя полковая структура. На Филиппинах полк состоит из двух мобильных установок по две ракеты, машины боевого управления, радара и транспортно-заряжающей машины с четырьмя ракетами. "Таких полков на Филиппинах будет три до 30 сентября 2025 года", - сказал Патхак. BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
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brahmos aerospace, брамос, нпо машиностроения, филиппины, москва
BrahMos Aerospace, Брамос, НПО Машиностроения, Филиппины, Москва
Первые ракеты "Брамос" прибудут на Филиппины в конце декабря

В "Брамосе" сообщили, что первые ракеты прибудут на Филиппины в конце декабря этого года

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкПродукция предприятия "Брамос"
Продукция предприятия Брамос - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Продукция предприятия "Брамос". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первые ракеты "Брамос" прибудут на Филиппины в конце декабря этого года, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании "Брамос" Правин Патхак.
Компания "Брамос" подписала контракт в январе 2022 с Минобороны Филиппин на поставку трех полков ракетного комплекса "Брамос" на сумму 375 миллионов долларов.
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"В конце декабря на Филиппины прибудут первые ракеты "Брамос" и будут оборудованы технические позиции для этих ракет", - сообщил Патхак.
По его словам, сейчас идет обустройство этих позиций, обучение персонала.
Он также сообщил, что в третьем квартале 2024 года будет поставлен первый мобильный комплекс первого полка ракет "Брамос".
"В третьем квартале 2024-го года будут поставлены несколько ракет, машина боевого управления, две самоходные пусковые установки и радар", - сказал Патхак.
Он пояснил, что у каждой страны своя полковая структура. На Филиппинах полк состоит из двух мобильных установок по две ракеты, машины боевого управления, радара и транспортно-заряжающей машины с четырьмя ракетами.
"Таких полков на Филиппинах будет три до 30 сентября 2025 года", - сказал Патхак.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
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BrahMos AerospaceБрамосНПО МашиностроенияФилиппиныМосква
 
 
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