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На ВСУ на Ореховском направлении сбросили авиабомбы, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:34 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/bomby-1880807028.html
На ВСУ на Ореховском направлении сбросили авиабомбы, сообщил Рогов
На ВСУ на Ореховском направлении сбросили авиабомбы, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.06.2023
На ВСУ на Ореховском направлении сбросили авиабомбы, сообщил Рогов
Авиационные бомбы сброшены по местам скопления украинских войск на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T01:34
2023-06-28T01:34
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
киев
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Авиационные бомбы сброшены по местам скопления украинских войск на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Во вторник Рогов сообщил, что тяжелые бои продолжаются на запорожском фронте, украинские войска пытаются продвигаться на Времевском выступе, а также пошли в новое наступление в районе населенного пункта Работино на ореховском направлении. "Наша тактическая авиация отработала и сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении", - сказал Рогов. По его словам, удар нанесен с целью срыва переброски подкрепления и резервов бронетехники наступающим группам ВСУ на Работино, которое остается под контролем российской армии. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут серьезные потери. Он сообщил 27 июня, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Минобороны России сообщило 27 июня, что группировка ВС РФ "Восток" за сутки на ореховском направлении остановила и отбросила на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем. Также, по данным МО РФ, в районе Работино Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери противника составили до 115 военных, пять боевых бронемашин, в том числе БМП Bradley, три пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20, отметило министерство. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230527/sklad-1874538764.html
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россия, запорожская область, киев, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
На ВСУ на Ореховском направлении сбросили авиабомбы, сообщил Рогов

Рогов: по местам скопления ВСУ на Ореховском направлении сбросили авиационные бомбы

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Авиационные бомбы сброшены по местам скопления украинских войск на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Во вторник Рогов сообщил, что тяжелые бои продолжаются на запорожском фронте, украинские войска пытаются продвигаться на Времевском выступе, а также пошли в новое наступление в районе населенного пункта Работино на ореховском направлении.
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"Наша тактическая авиация отработала и сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении", - сказал Рогов.
По его словам, удар нанесен с целью срыва переброски подкрепления и резервов бронетехники наступающим группам ВСУ на Работино, которое остается под контролем российской армии.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут серьезные потери. Он сообщил 27 июня, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
Минобороны России сообщило 27 июня, что группировка ВС РФ "Восток" за сутки на ореховском направлении остановила и отбросила на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем. Также, по данным МО РФ, в районе Работино Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери противника составили до 115 военных, пять боевых бронемашин, в том числе БМП Bradley, три пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20, отметило министерство.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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27 июня, 13:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьКиевВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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