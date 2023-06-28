https://ria.ru/20230628/bomby-1880807028.html

На ВСУ на Ореховском направлении сбросили авиабомбы, сообщил Рогов

На ВСУ на Ореховском направлении сбросили авиабомбы, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.06.2023

На ВСУ на Ореховском направлении сбросили авиабомбы, сообщил Рогов

Авиационные бомбы сброшены по местам скопления украинских войск на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T01:34

2023-06-28T01:34

2023-06-28T01:34

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

киев

владимир рогов

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Авиационные бомбы сброшены по местам скопления украинских войск на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Во вторник Рогов сообщил, что тяжелые бои продолжаются на запорожском фронте, украинские войска пытаются продвигаться на Времевском выступе, а также пошли в новое наступление в районе населенного пункта Работино на ореховском направлении. "Наша тактическая авиация отработала и сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении", - сказал Рогов. По его словам, удар нанесен с целью срыва переброски подкрепления и резервов бронетехники наступающим группам ВСУ на Работино, которое остается под контролем российской армии. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут серьезные потери. Он сообщил 27 июня, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Минобороны России сообщило 27 июня, что группировка ВС РФ "Восток" за сутки на ореховском направлении остановила и отбросила на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем. Также, по данным МО РФ, в районе Работино Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери противника составили до 115 военных, пять боевых бронемашин, в том числе БМП Bradley, три пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20, отметило министерство. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230527/sklad-1874538764.html

https://ria.ru/20230627/donetsk-1880687564.html

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россия, запорожская область, киев, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато