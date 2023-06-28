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Спрос на БМП-3 со стороны госзаказчиков с начала СВО вырос в разы - РИА Новости, 28.06.2023
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03:30 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/bmp-3-1880810955.html
Спрос на БМП-3 со стороны госзаказчиков с начала СВО вырос в разы
Спрос на БМП-3 со стороны госзаказчиков с начала СВО вырос в разы - РИА Новости, 28.06.2023
Спрос на БМП-3 со стороны госзаказчиков с начала СВО вырос в разы
Спрос на боевые машины пехоты БМП-3 и машины на ее базе со стороны госзаказчика вырос в разы с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T03:30
2023-06-28T03:30
высокоточные комплексы
бмп-3
ростех
безопасность
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Спрос на боевые машины пехоты БМП-3 и машины на ее базе со стороны госзаказчика вырос в разы с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех). "Со стороны внутренних заказчиков спрос на БМП-3 и машины на ее базе, в частности, на БМП-3Ф и БТ-3Ф для морских пехотинцев, с начала спецоперации вырос в разы", - сообщили в холдинге. Там подчеркнули, что БМП-3 "великолепно зарекомендовали себя участием в спецоперации".
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высокоточные комплексы, бмп-3, ростех, безопасность
Высокоточные комплексы, БМП-3, Ростех, Безопасность
Спрос на БМП-3 со стороны госзаказчиков с начала СВО вырос в разы

Спрос на боевые машины пехоты БМП-3 со стороны госзаказчиков с начала СВО вырос в разы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3
Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Спрос на боевые машины пехоты БМП-3 и машины на ее базе со стороны госзаказчика вырос в разы с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).
"Со стороны внутренних заказчиков спрос на БМП-3 и машины на ее базе, в частности, на БМП-3Ф и БТ-3Ф для морских пехотинцев, с начала спецоперации вырос в разы", - сообщили в холдинге.
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Там подчеркнули, что БМП-3 "великолепно зарекомендовали себя участием в спецоперации".
 
Высокоточные комплексыБМП-3РостехБезопасность
 
 
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