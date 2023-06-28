https://ria.ru/20230628/bmp-3-1880810955.html

Спрос на БМП-3 со стороны госзаказчиков с начала СВО вырос в разы

Спрос на БМП-3 со стороны госзаказчиков с начала СВО вырос в разы - РИА Новости, 28.06.2023

Спрос на БМП-3 со стороны госзаказчиков с начала СВО вырос в разы

Спрос на боевые машины пехоты БМП-3 и машины на ее базе со стороны госзаказчика вырос в разы с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T03:30

2023-06-28T03:30

2023-06-28T03:30

высокоточные комплексы

бмп-3

ростех

безопасность

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Спрос на боевые машины пехоты БМП-3 и машины на ее базе со стороны госзаказчика вырос в разы с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех). "Со стороны внутренних заказчиков спрос на БМП-3 и машины на ее базе, в частности, на БМП-3Ф и БТ-3Ф для морских пехотинцев, с начала спецоперации вырос в разы", - сообщили в холдинге. Там подчеркнули, что БМП-3 "великолепно зарекомендовали себя участием в спецоперации".

https://ria.ru/20230625/bmp-1880273140.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

высокоточные комплексы, бмп-3, ростех, безопасность