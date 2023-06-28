https://ria.ru/20230628/bmp-3-1880810955.html
Спрос на БМП-3 со стороны госзаказчиков с начала СВО вырос в разы
Спрос на БМП-3 со стороны госзаказчиков с начала СВО вырос в разы - РИА Новости, 28.06.2023
Спрос на БМП-3 со стороны госзаказчиков с начала СВО вырос в разы
Спрос на боевые машины пехоты БМП-3 и машины на ее базе со стороны госзаказчика вырос в разы с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T03:30
2023-06-28T03:30
2023-06-28T03:30
высокоточные комплексы
бмп-3
ростех
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781169914_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_e3e93985746818a8289ed39ae388840b.jpg
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Спрос на боевые машины пехоты БМП-3 и машины на ее базе со стороны госзаказчика вырос в разы с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех). "Со стороны внутренних заказчиков спрос на БМП-3 и машины на ее базе, в частности, на БМП-3Ф и БТ-3Ф для морских пехотинцев, с начала спецоперации вырос в разы", - сообщили в холдинге. Там подчеркнули, что БМП-3 "великолепно зарекомендовали себя участием в спецоперации".
https://ria.ru/20230625/bmp-1880273140.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781169914_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_ce2ac0be6c72ae408b1891edbef4da74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
высокоточные комплексы, бмп-3, ростех, безопасность
Высокоточные комплексы, БМП-3, Ростех, Безопасность
Спрос на БМП-3 со стороны госзаказчиков с начала СВО вырос в разы
Спрос на боевые машины пехоты БМП-3 со стороны госзаказчиков с начала СВО вырос в разы
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Спрос на боевые машины пехоты БМП-3 и машины на ее базе со стороны госзаказчика вырос в разы с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).
"Со стороны внутренних заказчиков спрос на БМП-3 и машины на ее базе, в частности, на БМП-3Ф и БТ-3Ф для морских пехотинцев, с начала спецоперации вырос в разы", - сообщили в холдинге.
БМП-3Ф для морпехов модернизируют на основе опыта СВО
Там подчеркнули, что БМП-3 "великолепно зарекомендовали себя участием в спецоперации".