Во Франции вновь начались беспорядки после убийства полицией подростка
В городах Франции вновь начались беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка
Кадр видео конфликта полицейских и 17-летнего водителя автомобиля в Нантере
Кадр видео конфликта полицейских и 17-летнего водителя автомобиля в Нантере
ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости. В среду в ряде французских городов вновь разгорелись протесты против действий полиции, после того как накануне полицейский застрелил 17-летнего подростка в ходе дорожной проверки, передал телеканал BFMTV.
К вечеру в среду отдельные группы людей стали выходить на улицы во французских городах. Пользователи в соцсетях выкладывают кадры густого черного дыма в Тулузе, поднимающегося от пожара, устроенного протестующими. Около 50 человек в городе вышли на улицы и начали атаковать полицию, забрасывая ее камнями. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Отмечается, что лица части людей скрыты капюшонами, некоторые вооружены арматурой.
В Лилле около сотни людей собрались на протест напротив префектуры города. Протестующие устраивают поджоги, сооружая груды из мусорных баков. Источник в полиции сообщил телеканалу, что они вооружены камнями и планируют позже начать акцию "против полицейского произвола". Видео в соцсетях демонстрируют первые стычки протестующих с полицией, был применен слезоточивый газ.
В префектуре Парижа также сообщили об отдельных очагах беспорядков, которые пока остаются "локальными", отметив, что стражи правопорядка сфокусированы на ситуации в Нантере и департаменте О-де-Франс. В коммуне Вири-Шатиьон в департаменте Эссон также начались беспорядки. Протестующие там сожгли автобус.
Ранее глава МВД Жеральд Дарманен объявил, что власти Франции в среду привлекут к работе две тысячи полицейских для предотвращения беспорядков.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате этого вечером в ряде городов начались беспорядки. Согласно главе МВД Франции Жеральду Дарманену, 31 человек был задержан в ходе беспорядков накануне, 24 полицейских получили лёгкие ранения. Также протестующие сожгли порядка 40 машин.
Стихийные акции протеста прошли в Нантере и множественных пригородах Парижа. В городе Мант протестующим удалось поджечь здание мэрии города, пользователи в социальных сетях публиковали видео поджогов и стычек с полицейскими в Марселе, Бордо, Рубе на севере Франции и Кольмаре на востоке страны.