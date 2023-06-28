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Во Франции вновь начались беспорядки после убийства полицией подростка - РИА Новости, 28.06.2023
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23:41 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/besporyadki-1881006463.html
Во Франции вновь начались беспорядки после убийства полицией подростка
Во Франции вновь начались беспорядки после убийства полицией подростка - РИА Новости, 28.06.2023
Во Франции вновь начались беспорядки после убийства полицией подростка
В среду в ряде французских городов вновь разгорелись протесты против действий полиции, после того как накануне полицейский застрелил 17-летнего подростка в ходе РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T23:41
2023-06-28T23:41
в мире
париж
франция
тулуза
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости. В среду в ряде французских городов вновь разгорелись протесты против действий полиции, после того как накануне полицейский застрелил 17-летнего подростка в ходе дорожной проверки, передал телеканал BFMTV. К вечеру в среду отдельные группы людей стали выходить на улицы во французских городах. Пользователи в соцсетях выкладывают кадры густого черного дыма в Тулузе, поднимающегося от пожара, устроенного протестующими. Около 50 человек в городе вышли на улицы и начали атаковать полицию, забрасывая ее камнями. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Отмечается, что лица части людей скрыты капюшонами, некоторые вооружены арматурой. В Лилле около сотни людей собрались на протест напротив префектуры города. Протестующие устраивают поджоги, сооружая груды из мусорных баков. Источник в полиции сообщил телеканалу, что они вооружены камнями и планируют позже начать акцию "против полицейского произвола". Видео в соцсетях демонстрируют первые стычки протестующих с полицией, был применен слезоточивый газ. В префектуре Парижа также сообщили об отдельных очагах беспорядков, которые пока остаются "локальными", отметив, что стражи правопорядка сфокусированы на ситуации в Нантере и департаменте О-де-Франс. В коммуне Вири-Шатиьон в департаменте Эссон также начались беспорядки. Протестующие там сожгли автобус. Ранее глава МВД Жеральд Дарманен объявил, что власти Франции в среду привлекут к работе две тысячи полицейских для предотвращения беспорядков. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате этого вечером в ряде городов начались беспорядки. Согласно главе МВД Франции Жеральду Дарманену, 31 человек был задержан в ходе беспорядков накануне, 24 полицейских получили лёгкие ранения. Также протестующие сожгли порядка 40 машин. Стихийные акции протеста прошли в Нантере и множественных пригородах Парижа. В городе Мант протестующим удалось поджечь здание мэрии города, пользователи в социальных сетях публиковали видео поджогов и стычек с полицейскими в Марселе, Бордо, Рубе на севере Франции и Кольмаре на востоке страны.
https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880877042.html
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в мире, париж, франция, тулуза, жеральд дарманен
В мире, Париж, Франция, Тулуза, Жеральд Дарманен
Во Франции вновь начались беспорядки после убийства полицией подростка

В городах Франции вновь начались беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка

Кадр видео конфликта полицейских и 17-летнего водителя автомобиля в Нантере
Кадр видео конфликта полицейских и 17-летнего водителя автомобиля в Нантере
Кадр видео конфликта полицейских и 17-летнего водителя автомобиля в Нантере
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости. В среду в ряде французских городов вновь разгорелись протесты против действий полиции, после того как накануне полицейский застрелил 17-летнего подростка в ходе дорожной проверки, передал телеканал BFMTV.
К вечеру в среду отдельные группы людей стали выходить на улицы во французских городах. Пользователи в соцсетях выкладывают кадры густого черного дыма в Тулузе, поднимающегося от пожара, устроенного протестующими. Около 50 человек в городе вышли на улицы и начали атаковать полицию, забрасывая ее камнями. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Отмечается, что лица части людей скрыты капюшонами, некоторые вооружены арматурой.
В Лилле около сотни людей собрались на протест напротив префектуры города. Протестующие устраивают поджоги, сооружая груды из мусорных баков. Источник в полиции сообщил телеканалу, что они вооружены камнями и планируют позже начать акцию "против полицейского произвола". Видео в соцсетях демонстрируют первые стычки протестующих с полицией, был применен слезоточивый газ.
В префектуре Парижа также сообщили об отдельных очагах беспорядков, которые пока остаются "локальными", отметив, что стражи правопорядка сфокусированы на ситуации в Нантере и департаменте О-де-Франс. В коммуне Вири-Шатиьон в департаменте Эссон также начались беспорядки. Протестующие там сожгли автобус.
Кадр видео конфликта полицейских и 17-летнего водителя автомобиля в Нантере
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Ранее глава МВД Жеральд Дарманен объявил, что власти Франции в среду привлекут к работе две тысячи полицейских для предотвращения беспорядков.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате этого вечером в ряде городов начались беспорядки. Согласно главе МВД Франции Жеральду Дарманену, 31 человек был задержан в ходе беспорядков накануне, 24 полицейских получили лёгкие ранения. Также протестующие сожгли порядка 40 машин.
Стихийные акции протеста прошли в Нантере и множественных пригородах Парижа. В городе Мант протестующим удалось поджечь здание мэрии города, пользователи в социальных сетях публиковали видео поджогов и стычек с полицейскими в Марселе, Бордо, Рубе на севере Франции и Кольмаре на востоке страны.
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Вчера, 12:21
 
В миреПарижФранцияТулузаЖеральд Дарманен
 
 
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