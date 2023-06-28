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СМИ: массовые беспорядки перекинулись с Нантера на другие пригороды Парижа
СМИ: массовые беспорядки перекинулись с Нантера на другие пригороды Парижа - РИА Новости, 28.06.2023
СМИ: массовые беспорядки перекинулись с Нантера на другие пригороды Парижа
Беспорядки вспыхнули после гибели подростка в пригороде Парижа Нантере и перекинулись на другие окрестности французской столицы, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T02:03
2023-06-28T02:03
2023-06-28T09:49
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ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости. Беспорядки вспыхнули после гибели подростка в пригороде Парижа Нантере и перекинулись на другие окрестности французской столицы, передает телеканал BFMTV.В частности, поджоги и стычки с полицией начались в городах Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев, расположенных в столичном регионе Иль-де-Франс.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде, расположенном к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации правоохранителей, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в соцсетях начали распространять призывы к стихийному протесту против действий полиции.После наступления темноты в Нантере отдельные группы протестующих начали устраивать поджоги и разбивать рекламные стенды и автобусные остановки. Толпа также собралась рядом с домом погибшего и напротив префектуры. В пригород направили дополнительные силы полиции, в том числе отряды специального реагирования.Позже протестующие устроили крупный пожар: они подожгли мусорные баки и строительные материалы. Начались стычки с полицией. Несколько десятков протестующих начали строить баррикады и забрасывать стражей порядка камнями и зажигательными смесями. Полиция применила в ответ слезоточивый газ. По информации телеканала, одни человек был ранен в глаз.По данным префектуры города, протестующие также подожгли три автомобиля. Девять из них задержали.
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париж, иль-де-франс, в мире
Париж, Иль-де-Франс, В мире
СМИ: массовые беспорядки перекинулись с Нантера на другие пригороды Парижа
BFMTV: беспорядки из-за убийства подростка перекинулись с Нантера на иные пригороды Парижа
ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости.
Беспорядки вспыхнули после гибели подростка в пригороде Парижа Нантере и перекинулись на другие окрестности французской столицы, передает телеканал
BFMTV.
В частности, поджоги и стычки с полицией начались в городах Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев, расположенных в столичном регионе Иль-де-Франс
.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде, расположенном к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации правоохранителей, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в соцсетях начали распространять призывы к стихийному протесту против действий полиции.
После наступления темноты в Нантере отдельные группы протестующих начали устраивать поджоги и разбивать рекламные стенды и автобусные остановки. Толпа также собралась рядом с домом погибшего и напротив префектуры. В пригород направили дополнительные силы полиции, в том числе отряды специального реагирования.
Позже протестующие устроили крупный пожар: они подожгли мусорные баки и строительные материалы. Начались стычки с полицией. Несколько десятков протестующих начали строить баррикады и забрасывать стражей порядка камнями и зажигательными смесями. Полиция применила в ответ слезоточивый газ. По информации телеканала, одни человек был ранен в глаз.
По данным префектуры города, протестующие также подожгли три автомобиля. Девять из них задержали.
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