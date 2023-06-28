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СМИ: пригород Парижа охватили беспорядки после убийства полицией подростка

СМИ: пригород Парижа охватили беспорядки после убийства полицией подростка - РИА Новости, 28.06.2023

СМИ: пригород Парижа охватили беспорядки после убийства полицией подростка

Беспорядки начались в парижском пригороде Нантер после убийства правоохранителями 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям полиции, пишет РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T01:50

2023-06-28T01:50

2023-06-28T09:57

нантер

париж

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Беспорядки начались в парижском пригороде Нантер после убийства правоохранителями 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям полиции, пишет газета Le Monde. "Французская полиция во вторник, 27 июня, убила подростка, который отказался остановиться (на автомобиле по требованию полиции - ред.) за пределами Парижа, что вызвало шок и вопросы относительно готовности сил безопасности нажать на курок", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что происшествие вызвало беспорядки на улицах Нантера: местные жители провели акцию протеста у здания полиции. Некоторые группы подожгли баррикады и мусорные баки, разгромили автобусную остановку и бросали петарды в полицию, которая ответила слезоточивым газом.

нантер

париж

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нантер, париж, в мире