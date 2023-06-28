https://ria.ru/20230628/bespilotniki-1880887047.html

В России упростят процедуры организации полетов гражданских дронов

В России упростят процедуры организации полетов гражданских дронов - РИА Новости, 28.06.2023

В России упростят процедуры организации полетов гражданских дронов

Процедуры организации полетов гражданских беспилотников в РФ с марта 2024 года будут упрощены, новые правила позволят запускать дроны над населенными пунктами... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:30

2023-06-28T13:30

2023-06-28T14:32

россия

технологии

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Процедуры организации полетов гражданских беспилотников в РФ с марта 2024 года будут упрощены, новые правила позволят запускать дроны над населенными пунктами на высоте до 150 метров от земли или водоема в светлое время суток, сообщает российский Минтранс."Правительство РФ продолжает создавать условия для развития беспилотной авиации. С 1 марта 2024 года для гражданских беспилотников будут упрощены процедуры организации полетов", - говорится в сообщении. Как уточняется, необходимые для этого изменения внесены в федеральные правила использования воздушного пространства и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин."Согласно обновленным правилам разрешается запускать беспилотники над населенными пунктами на высоте до 150 метров от земли или водоема в светлое время суток", - отмечает ведомство. Как уточняется, при этом беспилотник должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон. Эти зоны определит Минтранс России по представлению региональных и местных властей. Для организации таких полетов беспилотниками весом до 30 килограммов эксплуатантам не потребуется подавать план перемещения авиавластям.Кроме того, упрощается порядок применения дронов в сельском хозяйстве. Также у эксплуатантов появится возможность направлять план полета с помощью цифровой платформы обеспечения деятельности по использованию воздушного пространства РФ и оперативно получать всю необходимую информацию для выполнения полета, включая разрешения органов местного самоуправления."Развитие сегмента беспилотной авиации откроет новые возможности для решения задач в самых разных областях. Например, беспилотники могут применяться для экспресс-доставки почты и продуктов, перевозки малых грузов и электронной коммерции, борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, мониторинга риска возникновения лесных пожаров и других опасных ситуаций, а также в целях проведения поисковых и аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230628/aviabespilotniki-1880873644.html

https://ria.ru/20230615/drony-1878209692.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, технологии, министерство транспорта рф (минтранс россии)