https://ria.ru/20230628/bespilotniki-1880863616.html
Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации
Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации - РИА Новости, 28.06.2023
Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации
Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года, за это время в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:04
2023-06-28T12:04
2023-06-28T12:59
россия
экономика
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года, за это время в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с использованием гражданских дронов, сообщила пресс-служба кабинета."Основой для формирования отрасли может послужить уже имеющийся опыт использования беспилотных авиационных систем. Они уже применяются, к примеру, для инспекции состояния энергосетей. Использование беспилотников позволило сократить сроки проведения таких проверок в пять раз. Вовремя выявленные повреждения снизили риск возникновения аварий на сетях в восемь раз", — указано в пресс-релизе.Документ определил пять основных направлений развития отрасли:Авторы стратегии допускают, что в будущем появится и такое направление, как "перевозка людей". Для этого необходимы: оптимизация нормативно-правовой базы, рост интереса разработчиков и изготовителей к освоению сверхинновационных технологий, готовность общества к роботизации и перспективной аэромобильности.Кроме того, правительство уже заканчивает работу над созданием национального проекта по развитию беспилотных систем. Он станет основным управленческим механизмом выполнения утвержденной стратегии."Наибольший потенциал для применения беспилотников имеется в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании и актуализации геопространственных баз данных и доставке грузов в труднодоступные районы", — добавили в пресс-службе.Общий объем рынка беспилотных авиасистем в России уже в этом году превысит 50 миллиардов рублей.Как сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, доля отечественных дронов к 2030 году в России должна вырасти с нынешних 22% до 70%, а в целом страна намерена достичь технологического суверенитета в их производстве.
https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869548957.html
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россия, экономика
Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации
Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года, за это время в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с использованием гражданских дронов, сообщила пресс-служба
кабинета.
«
"Основой для формирования отрасли может послужить уже имеющийся опыт использования беспилотных авиационных систем. Они уже применяются, к примеру, для инспекции состояния энергосетей. Использование беспилотников позволило сократить сроки проведения таких проверок в пять раз. Вовремя выявленные повреждения снизили риск возникновения аварий на сетях в восемь раз", — указано в пресс-релизе.
Документ определил пять основных направлений развития отрасли:
- стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы;
- разработка и серийное производство систем, создание крупных производственных центров для внедрения новых технологий;
- развитие инфраструктуры, строительство аэродромов, вертодромов и дронопортов;
- подготовка кадров;
- фундаментальные и перспективные исследования.
Авторы стратегии допускают, что в будущем появится и такое направление, как "перевозка людей". Для этого необходимы: оптимизация нормативно-правовой базы, рост интереса разработчиков и изготовителей к освоению сверхинновационных технологий, готовность общества к роботизации и перспективной аэромобильности.
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Кроме того, правительство уже заканчивает работу над созданием национального проекта по развитию беспилотных систем. Он станет основным управленческим механизмом выполнения утвержденной стратегии.
«
"Наибольший потенциал для применения беспилотников имеется в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании и актуализации геопространственных баз данных и доставке грузов в труднодоступные районы", — добавили в пресс-службе.
Общий объем рынка беспилотных авиасистем в России уже в этом году превысит 50 миллиардов рублей.
Как сообщил первый замглавы Минпромторга
Василий Осьмаков, доля отечественных дронов к 2030 году в России должна вырасти с нынешних 22% до 70%, а в целом страна намерена достичь технологического суверенитета в их производстве.
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