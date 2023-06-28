https://ria.ru/20230628/bespilotniki-1880863616.html

Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации

Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации - РИА Новости, 28.06.2023

Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации

Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года, за это время в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:04

2023-06-28T12:04

2023-06-28T12:59

россия

экономика

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года, за это время в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с использованием гражданских дронов, сообщила пресс-служба кабинета."Основой для формирования отрасли может послужить уже имеющийся опыт использования беспилотных авиационных систем. Они уже применяются, к примеру, для инспекции состояния энергосетей. Использование беспилотников позволило сократить сроки проведения таких проверок в пять раз. Вовремя выявленные повреждения снизили риск возникновения аварий на сетях в восемь раз", — указано в пресс-релизе.Документ определил пять основных направлений развития отрасли:Авторы стратегии допускают, что в будущем появится и такое направление, как "перевозка людей". Для этого необходимы: оптимизация нормативно-правовой базы, рост интереса разработчиков и изготовителей к освоению сверхинновационных технологий, готовность общества к роботизации и перспективной аэромобильности.Кроме того, правительство уже заканчивает работу над созданием национального проекта по развитию беспилотных систем. Он станет основным управленческим механизмом выполнения утвержденной стратегии."Наибольший потенциал для применения беспилотников имеется в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании и актуализации геопространственных баз данных и доставке грузов в труднодоступные районы", — добавили в пресс-службе.Общий объем рынка беспилотных авиасистем в России уже в этом году превысит 50 миллиардов рублей.Как сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, доля отечественных дронов к 2030 году в России должна вырасти с нынешних 22% до 70%, а в целом страна намерена достичь технологического суверенитета в их производстве.

https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869548957.html

https://ria.ru/20230623/bespilotniki-1879906515.html

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