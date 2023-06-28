https://ria.ru/20230628/bayden-1880999833.html

Белый дом объяснил следы на лице Байдена

Белый дом объяснил следы на лице Байдена - РИА Новости, 28.06.2023

Белый дом объяснил следы на лице Байдена

Президент США Джо Байден начал использовать аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна, сообщил Белый дом. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T22:12

2023-06-28T22:12

2023-06-28T23:39

в мире

сша

джо байден

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал использовать аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна, сообщил Белый дом. Как рассказал представитель администрации журналистам, глава государства в последние недели стал использовать аппарат для борьбы с апноэ — затруднением и задержкой дыхания во время сна, чтобы улучшить качество ночного отдыха. Внимание журналистов в последние дни привлекали следы на лице Байдена. Белому дому пришлось пояснить, что отметины оставила маска от аппарата для вентиляции легких. По данным американских СМИ, Байден использовал подобный аппарат и раньше. О борьбе с апноэ он заявлял еще в 2008 году.

https://ria.ru/20230605/bayden-1876310853.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, администрация президента сша