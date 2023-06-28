https://ria.ru/20230628/bayden-1880999833.html
Белый дом объяснил следы на лице Байдена
Белый дом объяснил следы на лице Байдена - РИА Новости, 28.06.2023
Белый дом объяснил следы на лице Байдена
Президент США Джо Байден начал использовать аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна, сообщил Белый дом. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T22:12
2023-06-28T22:12
2023-06-28T23:39
в мире
сша
джо байден
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал использовать аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна, сообщил Белый дом. Как рассказал представитель администрации журналистам, глава государства в последние недели стал использовать аппарат для борьбы с апноэ — затруднением и задержкой дыхания во время сна, чтобы улучшить качество ночного отдыха. Внимание журналистов в последние дни привлекали следы на лице Байдена. Белому дому пришлось пояснить, что отметины оставила маска от аппарата для вентиляции легких. По данным американских СМИ, Байден использовал подобный аппарат и раньше. О борьбе с апноэ он заявлял еще в 2008 году.
https://ria.ru/20230605/bayden-1876310853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, администрация президента сша
В мире, США, Джо Байден, Администрация президента США
Белый дом объяснил следы на лице Байдена
Белый дом: Байден использует аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна
ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал использовать аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна, сообщил Белый дом.
Как рассказал представитель администрации журналистам, глава государства в последние недели стал использовать аппарат для борьбы с апноэ — затруднением и задержкой дыхания во время сна, чтобы улучшить качество ночного отдыха.
Внимание журналистов в последние дни привлекали следы на лице Байдена. Белому дому пришлось пояснить, что отметины оставила маска от аппарата для вентиляции легких.
По данным американских СМИ, Байден
использовал подобный аппарат и раньше. О борьбе с апноэ он заявлял еще в 2008 году.
Эксперт после падения Байдена задался судьбоносным для США вопросом