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Белый дом объяснил следы на лице Байдена - РИА Новости, 28.06.2023
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22:12 28.06.2023 (обновлено: 23:39 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/bayden-1880999833.html
Белый дом объяснил следы на лице Байдена
Белый дом объяснил следы на лице Байдена - РИА Новости, 28.06.2023
Белый дом объяснил следы на лице Байдена
Президент США Джо Байден начал использовать аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна, сообщил Белый дом. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T22:12
2023-06-28T23:39
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал использовать аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна, сообщил Белый дом. Как рассказал представитель администрации журналистам, глава государства в последние недели стал использовать аппарат для борьбы с апноэ — затруднением и задержкой дыхания во время сна, чтобы улучшить качество ночного отдыха. Внимание журналистов в последние дни привлекали следы на лице Байдена. Белому дому пришлось пояснить, что отметины оставила маска от аппарата для вентиляции легких. По данным американских СМИ, Байден использовал подобный аппарат и раньше. О борьбе с апноэ он заявлял еще в 2008 году.
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в мире, сша, джо байден, администрация президента сша
В мире, США, Джо Байден, Администрация президента США
Белый дом объяснил следы на лице Байдена

Белый дом: Байден использует аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден выступает в Чикаго. 28 июня 2023 года
Президент США Джо Байден выступает в Чикаго. 28 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден выступает в Чикаго. 28 июня 2023 года
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал использовать аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна, сообщил Белый дом.
Как рассказал представитель администрации журналистам, глава государства в последние недели стал использовать аппарат для борьбы с апноэ — затруднением и задержкой дыхания во время сна, чтобы улучшить качество ночного отдыха.
Внимание журналистов в последние дни привлекали следы на лице Байдена. Белому дому пришлось пояснить, что отметины оставила маска от аппарата для вентиляции легких.
По данным американских СМИ, Байден использовал подобный аппарат и раньше. О борьбе с апноэ он заявлял еще в 2008 году.
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