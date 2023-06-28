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Обломки затонувшего в Атлантике батискафа доставили в Канаду - РИА Новости, 28.06.2023
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19:17 28.06.2023 (обновлено: 20:50 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/batiskaf-1880977374.html
Обломки затонувшего в Атлантике батискафа доставили в Канаду
Обломки затонувшего в Атлантике батискафа доставили в Канаду - РИА Новости, 28.06.2023
Обломки затонувшего в Атлантике батискафа доставили в Канаду
Найденные подводным аппаратом остатки батискафа "Титан", затонувшего в Атлантическом океане во время экспедиции к корпусу "Титаника", были доставлены на сушу,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:17
2023-06-28T20:50
в мире
космос - риа наука
атлантический океан
канада
сша
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Найденные подводным аппаратом остатки батискафа "Титан", затонувшего в Атлантическом океане во время экспедиции к корпусу "Титаника", были доставлены на сушу, кадры с разгрузкой обломков опубликовал канадский телеканал CBC News. "Корабль перевозил дистанционно управляемый аппарат "Одиссей", который &lt;...&gt; обнаружил обломки на дне океана в нескольких сотнях метров от корпуса "Титаника". Как только судно пришвартовалось, группа исследователей взошла на борт и начала работу по разгрузке", — отмечает телеканал.По данным телеканала, канадское судно Horizon Arctic, задействованное в спасательной операции, вернулось в порт Сент-Джонс канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор с обломками подводного аппарата.На видео показано, как части затонувшего "Титана" выгружают на берег подъемным краном.Согласно телеканалу, среди обломков был полукруглый кусок, который оказался носом "Титана", а также кусок боковой панели с покрытием над логотипом OceanGate. Остатки батискафа передадут следователям для выяснения причин трагедии. Ранее Береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф "Титан" разрушен при взрыве, а пять членов его экипажа погибли. Участники поисковой операции также заявили, что из-за глубины, на которой находятся обломки, а также сложностью работы на ней вероятность обнаружения останков погибших мала.Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к обломкам "Титаника" — океанского лайнера, который затонул в Северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
https://ria.ru/20230626/batiskaf-1880470528.html
https://ria.ru/20230624/batiskaf-1880118806.html
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атлантический океан
канада
сша
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в мире, космос - риа наука, атлантический океан, канада, сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, Космос - РИА Наука, Атлантический океан, Канада, США, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Обломки затонувшего в Атлантике батискафа доставили в Канаду

Появились кадры обломков погибшего в Атлантике батискафа "Титан"

© Фото : OceanGate Inc.Батискаф Titan компании OceanGate
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : OceanGate Inc.
Батискаф Titan компании OceanGate. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Найденные подводным аппаратом остатки батискафа "Титан", затонувшего в Атлантическом океане во время экспедиции к корпусу "Титаника", были доставлены на сушу, кадры с разгрузкой обломков опубликовал канадский телеканал CBC News.
«
"Корабль перевозил дистанционно управляемый аппарат "Одиссей", который <...> обнаружил обломки на дне океана в нескольких сотнях метров от корпуса "Титаника". Как только судно пришвартовалось, группа исследователей взошла на борт и начала работу по разгрузке", — отмечает телеканал.
По данным телеканала, канадское судно Horizon Arctic, задействованное в спасательной операции, вернулось в порт Сент-Джонс канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор с обломками подводного аппарата.
На видео показано, как части затонувшего "Титана" выгружают на берег подъемным краном.
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26 июня, 14:19
Согласно телеканалу, среди обломков был полукруглый кусок, который оказался носом "Титана", а также кусок боковой панели с покрытием над логотипом OceanGate. Остатки батискафа передадут следователям для выяснения причин трагедии.
Ранее Береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф "Титан" разрушен при взрыве, а пять членов его экипажа погибли. Участники поисковой операции также заявили, что из-за глубины, на которой находятся обломки, а также сложностью работы на ней вероятность обнаружения останков погибших мала.
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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24 июня, 05:14
Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к обломкам "Титаника" — океанского лайнера, который затонул в Северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения.
На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
Кадр из мультсериала Симпсоны
В "Симпсонах" увидели предсказание трагедии с батискафом "Титан"
23 июня, 01:01
 
В миреКосмос - РИА НаукаАтлантический океанКанадаСШАПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
 
 
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