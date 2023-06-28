https://ria.ru/20230628/bakardi-1880994304.html

Эксперт сообщил, что Bacardi продолжит работать с российской розницей

Эксперт сообщил, что Bacardi продолжит работать с российской розницей - РИА Новости, 28.06.2023

Эксперт сообщил, что Bacardi продолжит работать с российской розницей

Продукция Bacardi (одноимённый ром Bacardi, вермуты Martini, шампанское Laurent-Perrier, водка Grey Goos и другие бренды) продолжает поступать на российский... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T21:16

2023-06-28T21:16

2023-06-28T23:44

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

ladoga

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Продукция Bacardi (одноимённый ром Bacardi, вермуты Martini, шампанское Laurent-Perrier, водка Grey Goos и другие бренды) продолжает поступать на российский рынок не по параллельному импорту, компания работает над развитием этого рынка совместно с отечественными ритейлерами, рассказал РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. В прошлом году ряд крупнейших мировых производителей алкоголя, в том числе Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys) и Bacardi приостановили продажи своей продукции в России либо объявили об уходе из страны. "Bacardi возят, причём там достаточно приличный объём… То есть они продолжают, скажем так, работать над развитием российского рынка совместно с отечественными компаниями розничной торговли", - заявил Ставцев. По его словам, в целом, то, как ведут себя бренды по отношению к России зависит от их структуры собственности. Так, Bacardi - частная компания, которая исходит из "прагматичных соображений", и на данный момент ее продукция представлена на отечественном рынке и не включена в перечень товаров, разрешениях для ввоза в рамках параллельного импорта. Кроме того, например, согласно отчёту, опубликованному на сайте ФНС, выручка "Бакарди Рус" увеличилась в 2022 году на 8,5%, до 32,6 миллиарда рублей, а валовая прибыль - на 35,4%, до 12,3 миллиарда. Чистая прибыль же составила 4,7 миллиарда, увеличившись более чем в три раза. Эксперт также добавил, что на долю компании приходится 87% рынка импортного вермута в стране, по 15% рома и столько же игристого вина, а также примерно 5% виски (без учета бурбона) и 7% джина. Однако, Ставцев полагает, что они не оказывают серьёзной конкуренции отечественным производителям.В свою очередь, президент компании Ladoga Вениамин Грабар рассказал агентству, что компания на протяжении прошлого года оставалась заметным игроком российского рынка алкоголя, несмотря на сокращённые маркетинговые активности. "Внушительный рост стоимости основных средств связан с тем, что игрок ввозил как дорого, так и много. Вероятно, компания стремилась загрузить складские мощности по-максимуму, пока есть такая возможность, опасаясь возможного возникновения давления со стороны и принуждения к реальному уходу с российского рынка", - добавил он.

https://ria.ru/20230613/alkogol-1877760828.html

https://ria.ru/20230627/alkogol-1880703943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), ladoga