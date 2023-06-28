https://ria.ru/20230628/avtotor-1880939931.html

"Автотор" раскрыл планы по выпуску автомобилей на два года

"Автотор" раскрыл планы по выпуску автомобилей на два года - РИА Новости, 28.06.2023

"Автотор" раскрыл планы по выпуску автомобилей на два года

Калининградский "Автотор" намерен в 2023 году выпустить не менее 70 тысяч автомобилей, в 2024 году - не менее 100 тысяч штук, сообщил журналистам глава совета... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:31

2023-06-28T16:31

2023-06-28T16:35

экономика

авто

калининград

россия

автотор

bmw ag

bmw 1

kia rio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102378/71/1023787196_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_554e6b42e2e932c86ac8c9d6ff928812.jpg

КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Калининградский "Автотор" намерен в 2023 году выпустить не менее 70 тысяч автомобилей, в 2024 году - не менее 100 тысяч штук, сообщил журналистам глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов. "Общее производство на сегодня мы считаем дедлайн - 70 тысяч", - сказал он, комментируя производственные планы на текущий год. "На следующий год мы ставим планку не меньше 100 тысяч", - добавил он. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Kaiyi, в апреле - китайских машин BAIC и SWM.

https://ria.ru/20230628/avtomobili-1880905650.html

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, калининград, россия, автотор, bmw ag, bmw 1, kia rio, hyundai creta