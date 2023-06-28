https://ria.ru/20230628/avtotor-1880939931.html
"Автотор" раскрыл планы по выпуску автомобилей на два года
"Автотор" раскрыл планы по выпуску автомобилей на два года - РИА Новости, 28.06.2023
"Автотор" раскрыл планы по выпуску автомобилей на два года
Калининградский "Автотор" намерен в 2023 году выпустить не менее 70 тысяч автомобилей, в 2024 году - не менее 100 тысяч штук, сообщил журналистам глава совета... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:31
2023-06-28T16:31
2023-06-28T16:35
экономика
авто
калининград
россия
автотор
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КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Калининградский "Автотор" намерен в 2023 году выпустить не менее 70 тысяч автомобилей, в 2024 году - не менее 100 тысяч штук, сообщил журналистам глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов. "Общее производство на сегодня мы считаем дедлайн - 70 тысяч", - сказал он, комментируя производственные планы на текущий год. "На следующий год мы ставим планку не меньше 100 тысяч", - добавил он. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Kaiyi, в апреле - китайских машин BAIC и SWM.
https://ria.ru/20230628/avtomobili-1880905650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, калининград, россия, автотор, bmw ag, bmw 1, kia rio, hyundai creta
Экономика, Авто, Калининград, Россия, Автотор, BMW AG, BMW 1, Kia Rio, Hyundai Creta
"Автотор" раскрыл планы по выпуску автомобилей на два года
Автотор намерен в 2023 году выпустить не менее 70 тысяч машин, в 2024 — не менее ста тысяч