https://ria.ru/20230628/avtomobili-1880905650.html

"Автотор" планирует собирать автомобили еще двух китайских брендов

"Автотор" планирует собирать автомобили еще двух китайских брендов - РИА Новости, 28.06.2023

"Автотор" планирует собирать автомобили еще двух китайских брендов

Калининградский "Автотор" планирует наладить производство автомобилей ещё 2 китайских брендов до конца года, в общей сложности производственная линейка на... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:29

2023-06-28T14:29

2023-06-28T16:32

экономика

автотор

калининград

авто

россия

автопром

bmw ag

bmw 1

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147920/72/1479207248_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d264f464f1cf65708ae4d67e7702e948.jpg

КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует наладить производство автомобилей ещё 2 китайских брендов до конца года, в общей сложности производственная линейка на предприятии расширится с 9 до 20-22 моделей, сообщил журналистам глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов. "Бренды: мы думаем, что два точно добавятся к сегодняшним брендам", - сказал он, говоря о планах на текущий год. Горбунов также уточнил, что сейчас переговоры ведутся только с китайскими компаниями. Кроме того, он добавил, что речь идет именно о выпуске легковых автомобилей."Что дальше по модельному ряду: 10-ая модель у нас сейчас на выходе, совершенно точно. До конца года мы выйдем точно на 20 моделей общего производства и, вполне возможно, что это будет 22", - добавил топ-менеджер. Горбунов также отметил, что на предприятии сейчас в общей сложности выпускается 9 моделей автомобилей.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" объявил о новом партере: китайской Kaiyi, в апреле компания начала сотрудничать с китайскими BAIC и SWM.

https://ria.ru/20230627/vypusk-1880727917.html

https://ria.ru/20230628/avtotor-1880939931.html

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, автотор, калининград, авто, россия, автопром, bmw ag, bmw 1, kia rio, hyundai creta