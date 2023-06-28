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"Автотор" планирует собирать автомобили еще двух китайских брендов - РИА Новости, 28.06.2023
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14:29 28.06.2023 (обновлено: 16:32 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/avtomobili-1880905650.html
"Автотор" планирует собирать автомобили еще двух китайских брендов
"Автотор" планирует собирать автомобили еще двух китайских брендов - РИА Новости, 28.06.2023
"Автотор" планирует собирать автомобили еще двух китайских брендов
Калининградский "Автотор" планирует наладить производство автомобилей ещё 2 китайских брендов до конца года, в общей сложности производственная линейка на... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:29
2023-06-28T16:32
экономика
автотор
калининград
авто
россия
автопром
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КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует наладить производство автомобилей ещё 2 китайских брендов до конца года, в общей сложности производственная линейка на предприятии расширится с 9 до 20-22 моделей, сообщил журналистам глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов. "Бренды: мы думаем, что два точно добавятся к сегодняшним брендам", - сказал он, говоря о планах на текущий год. Горбунов также уточнил, что сейчас переговоры ведутся только с китайскими компаниями. Кроме того, он добавил, что речь идет именно о выпуске легковых автомобилей."Что дальше по модельному ряду: 10-ая модель у нас сейчас на выходе, совершенно точно. До конца года мы выйдем точно на 20 моделей общего производства и, вполне возможно, что это будет 22", - добавил топ-менеджер. Горбунов также отметил, что на предприятии сейчас в общей сложности выпускается 9 моделей автомобилей.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" объявил о новом партере: китайской Kaiyi, в апреле компания начала сотрудничать с китайскими BAIC и SWM.
https://ria.ru/20230627/vypusk-1880727917.html
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экономика, автотор, калининград, авто, россия, автопром, bmw ag, bmw 1, kia rio, hyundai creta
Экономика, Автотор, Калининград, Авто, Россия, Автопром, BMW AG, BMW 1, Kia Rio, Hyundai Creta
"Автотор" планирует собирать автомобили еще двух китайских брендов

"Автотор" планирует начать в этом году производство автомобилей еще двух китайских брендов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЛиния сборки автомобилей на заводе "Автотор" в Калининграде
Линия сборки автомобилей на заводе Автотор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Линия сборки автомобилей на заводе "Автотор" в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует наладить производство автомобилей ещё 2 китайских брендов до конца года, в общей сложности производственная линейка на предприятии расширится с 9 до 20-22 моделей, сообщил журналистам глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов.
«
"Бренды: мы думаем, что два точно добавятся к сегодняшним брендам", - сказал он, говоря о планах на текущий год. Горбунов также уточнил, что сейчас переговоры ведутся только с китайскими компаниями.
Кроме того, он добавил, что речь идет именно о выпуске легковых автомобилей.
«
"Что дальше по модельному ряду: 10-ая модель у нас сейчас на выходе, совершенно точно. До конца года мы выйдем точно на 20 моделей общего производства и, вполне возможно, что это будет 22", - добавил топ-менеджер.
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Горбунов также отметил, что на предприятии сейчас в общей сложности выпускается 9 моделей автомобилей.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" объявил о новом партере: китайской Kaiyi, в апреле компания начала сотрудничать с китайскими BAIC и SWM.
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