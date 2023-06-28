"Автотор" планирует собирать автомобили еще двух китайских брендов
"Автотор" планирует начать в этом году производство автомобилей еще двух китайских брендов
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЛиния сборки автомобилей на заводе "Автотор" в Калининграде
Линия сборки автомобилей на заводе "Автотор" в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует наладить производство автомобилей ещё 2 китайских брендов до конца года, в общей сложности производственная линейка на предприятии расширится с 9 до 20-22 моделей, сообщил журналистам глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов.
«
"Бренды: мы думаем, что два точно добавятся к сегодняшним брендам", - сказал он, говоря о планах на текущий год. Горбунов также уточнил, что сейчас переговоры ведутся только с китайскими компаниями.
Кроме того, он добавил, что речь идет именно о выпуске легковых автомобилей.
«
"Что дальше по модельному ряду: 10-ая модель у нас сейчас на выходе, совершенно точно. До конца года мы выйдем точно на 20 моделей общего производства и, вполне возможно, что это будет 22", - добавил топ-менеджер.
Горбунов также отметил, что на предприятии сейчас в общей сложности выпускается 9 моделей автомобилей.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" объявил о новом партере: китайской Kaiyi, в апреле компания начала сотрудничать с китайскими BAIC и SWM.