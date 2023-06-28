https://ria.ru/20230628/avtomobili-1880814012.html

СМИ: в России предложили ограничить цены на отечественные автомобили

СМИ: в России предложили ограничить цены на отечественные автомобили - РИА Новости, 28.06.2023

СМИ: в России предложили ограничить цены на отечественные автомобили

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил установить максимальную надбавку к стоимости российских автомобилей, пишет газета "Известия" со... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T05:07

2023-06-28T05:07

2023-06-28T11:40

авто

экономика

москва

михаил мишустин

павел шапкин

автостат

автоваз

lada vesta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875558562_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09cf9c4761f7c10b3dc2a573734e04d.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил установить максимальную надбавку к стоимости российских автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ, направленный в правительство."Для автосалонов предельная надбавка к стоимости производителя не должна превысить 15 процентов. С такой инициативой к премьеру Михаилу Мишустину обратился Национальный союз защиты прав потребителей", — говорится в статье.НСЗПП сослался на данные "Автостата", согласно которым в первом квартале 2023 года средняя цена автомобиля выросла на 11 процентов, а в 2022 года — на 20 процентов. Из письма председателю правительства Михаилу Мишустину следует, что такая динамика возникает из-за искусственного завышения цен автодилерами.Согласно письму, максимальные цены на российские автомобили позволят снизить конечную стоимость машин, на которую также влияют высокие ставки автокредитов, недостоверная реклама и навязанные услуги."Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15 процентов, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров", — приводят "Известия" слова главы союза Павел Шапкин.Ранее стало известно, что после публикаций о необоснованном повышении цен на Lada Vesta NG "АвтоВАЗ" начал проверку в отношении трех дилерских центров в Москве.

https://ria.ru/20230617/proizvodstvo-1878871790.html

https://ria.ru/20230626/fiat-1880597203.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, экономика, москва, михаил мишустин, павел шапкин, автостат, автоваз, lada vesta