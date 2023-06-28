https://ria.ru/20230628/avtomobili-1880814012.html
СМИ: в России предложили ограничить цены на отечественные автомобили
СМИ: в России предложили ограничить цены на отечественные автомобили - РИА Новости, 28.06.2023
СМИ: в России предложили ограничить цены на отечественные автомобили
Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил установить максимальную надбавку к стоимости российских автомобилей, пишет газета "Известия" со... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T05:07
2023-06-28T05:07
2023-06-28T11:40
авто
экономика
москва
михаил мишустин
павел шапкин
автостат
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил установить максимальную надбавку к стоимости российских автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ, направленный в правительство."Для автосалонов предельная надбавка к стоимости производителя не должна превысить 15 процентов. С такой инициативой к премьеру Михаилу Мишустину обратился Национальный союз защиты прав потребителей", — говорится в статье.НСЗПП сослался на данные "Автостата", согласно которым в первом квартале 2023 года средняя цена автомобиля выросла на 11 процентов, а в 2022 года — на 20 процентов. Из письма председателю правительства Михаилу Мишустину следует, что такая динамика возникает из-за искусственного завышения цен автодилерами.Согласно письму, максимальные цены на российские автомобили позволят снизить конечную стоимость машин, на которую также влияют высокие ставки автокредитов, недостоверная реклама и навязанные услуги."Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15 процентов, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров", — приводят "Известия" слова главы союза Павел Шапкин.Ранее стало известно, что после публикаций о необоснованном повышении цен на Lada Vesta NG "АвтоВАЗ" начал проверку в отношении трех дилерских центров в Москве.
https://ria.ru/20230617/proizvodstvo-1878871790.html
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авто, экономика, москва, михаил мишустин, павел шапкин, автостат, автоваз, lada vesta
Авто, Экономика, Москва, Михаил Мишустин, Павел Шапкин, Автостат, АвтоВАЗ, Lada Vesta
СМИ: в России предложили ограничить цены на отечественные автомобили
"Известия": НСЗПП предложил установить максимальную наценку на российские автомобили