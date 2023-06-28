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Современный автокемпинг открылся в Татарстане - РИА Новости, 28.06.2023
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Республика Татарстан
 
19:35 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/avtokemping-1880981002.html
Современный автокемпинг открылся в Татарстане
Современный автокемпинг открылся в Татарстане - РИА Новости, 28.06.2023
Современный автокемпинг открылся в Татарстане
Современный гостиничный комплекс-кемпинг "Осиново", ориентированный на караванеров и автопутешественников с возможностью комфортного хранения транспорта,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:35
2023-06-28T19:35
республика татарстан
казань
санкт-петербург
нижний новгород
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Современный гостиничный комплекс-кемпинг "Осиново", ориентированный на караванеров и автопутешественников с возможностью комфортного хранения транспорта, открылся под Казанью рядом с трассой М-7, сообщает госкомитет Татарстана по туризму. "Для удовлетворения растущего спроса в республике быстро развивается инфраструктура для автопутешествий… Гостиничный комплекс-кемпинг "Осиново" создан специально для автопутешественников и караванеров расположился в одноименном селе в 20 минутах езды от Казани", - говорится в сообщении. Открытие современного автокемпинга прошло в рамках фестиваля автотуризма "Vanlifefest Симфония", который уже третий год проходит в Татарстане и собирает более 200 автодомов из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Мурманска, Омска, Челябинска, Екатеринбурга и других городов. Территориально кемпинг разместился в 1,5 километрах от трассы М-7 и в 17 километрах от центра Казани. Путешественникам предлагается полный спектр услуг для отдыха, восполнения ресурсов: каждое парковочное место оснащено удобным подключением к электросети, свободным доступом к питьевой воде, кассетным сливом. Для тех, кто путешествует на автомобиле, автокемпинг предлагает 10 модульных домов, которые в том числе созданы при государственной поддержке за счет средств национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Домики оснащены всем необходимым - от телевизора до посуды. На территории кемпинга есть современная волейбольная площадка, прокат электрокара, ресторан и магазин с фермерскими продуктами местного производства. Гостям предлагаются вертолетные экскурсии и обзорные экскурсии в Казань, на остров-град Свияжск, в Раифский монастырь. На территории кемпинга планируется запустить банный комплекс. Кроме того, кемпинг может стать местом для зимнего хранения яхты или каравана: отапливаемые ангары спроектированы специально для защиты транспорта в холодную погоду, есть возможность осуществить небольшое техническое обслуживание автотранспорта. "Развитие автотуризма - это, в первую очередь, хорошая инфраструктура. Открытие автокемпинга такого уровня поднимает Татарстан на достаточно высокий уровень в развитии этого вида туризма. Мы понимаем, что территория кемпинга станет точкой притяжения для автокараванеров не только со всей России. Большой потенциал сейчас за китайским рынком, мы видим, как там развивается этот сегмент автотуризма, и уверены, что эти путешественники приедут и к нам. Надеемся, что в ближайшее время откроются и европейские границы", - сказал председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. В рамках программы по развитию туризма Татарстан создает целую сеть кемпингов. Ранее автокемпинги открылись в Бавлах, Елабуге, в скором времени новые кемпинги появятся в Тетюшах и Билярске.
https://ria.ru/20230622/gosoboronzakaz-1879825355.html
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казань, санкт-петербург, нижний новгород, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Республика Татарстан (Татарстан)
Современный автокемпинг открылся в Татарстане

Современный гостиничный комплекс-кемпинг "Осиново" открылся под Казанью

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на реку Казанка
Вид на реку Казанка - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на реку Казанка. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Современный гостиничный комплекс-кемпинг "Осиново", ориентированный на караванеров и автопутешественников с возможностью комфортного хранения транспорта, открылся под Казанью рядом с трассой М-7, сообщает госкомитет Татарстана по туризму.
"Для удовлетворения растущего спроса в республике быстро развивается инфраструктура для автопутешествий… Гостиничный комплекс-кемпинг "Осиново" создан специально для автопутешественников и караванеров расположился в одноименном селе в 20 минутах езды от Казани", - говорится в сообщении.
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Открытие современного автокемпинга прошло в рамках фестиваля автотуризма "Vanlifefest Симфония", который уже третий год проходит в Татарстане и собирает более 200 автодомов из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Мурманска, Омска, Челябинска, Екатеринбурга и других городов.
Территориально кемпинг разместился в 1,5 километрах от трассы М-7 и в 17 километрах от центра Казани. Путешественникам предлагается полный спектр услуг для отдыха, восполнения ресурсов: каждое парковочное место оснащено удобным подключением к электросети, свободным доступом к питьевой воде, кассетным сливом. Для тех, кто путешествует на автомобиле, автокемпинг предлагает 10 модульных домов, которые в том числе созданы при государственной поддержке за счет средств национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Домики оснащены всем необходимым - от телевизора до посуды.
На территории кемпинга есть современная волейбольная площадка, прокат электрокара, ресторан и магазин с фермерскими продуктами местного производства. Гостям предлагаются вертолетные экскурсии и обзорные экскурсии в Казань, на остров-град Свияжск, в Раифский монастырь. На территории кемпинга планируется запустить банный комплекс. Кроме того, кемпинг может стать местом для зимнего хранения яхты или каравана: отапливаемые ангары спроектированы специально для защиты транспорта в холодную погоду, есть возможность осуществить небольшое техническое обслуживание автотранспорта.
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"Развитие автотуризма - это, в первую очередь, хорошая инфраструктура. Открытие автокемпинга такого уровня поднимает Татарстан на достаточно высокий уровень в развитии этого вида туризма. Мы понимаем, что территория кемпинга станет точкой притяжения для автокараванеров не только со всей России. Большой потенциал сейчас за китайским рынком, мы видим, как там развивается этот сегмент автотуризма, и уверены, что эти путешественники приедут и к нам. Надеемся, что в ближайшее время откроются и европейские границы", - сказал председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
В рамках программы по развитию туризма Татарстан создает целую сеть кемпингов. Ранее автокемпинги открылись в Бавлах, Елабуге, в скором времени новые кемпинги появятся в Тетюшах и Билярске.
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