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В Якутске пассажир автобуса выпал из окна на повороте

В Якутске пассажир автобуса выпал из окна на повороте - РИА Новости, 28.06.2023

В Якутске пассажир автобуса выпал из окна на повороте

Пассажир выпал на повороте из окна автобуса в Якутске, сообщили в Telegram-канале ОГИБДД МУ МВД России "Якутское". РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T05:43

2023-06-28T05:43

2023-06-28T13:59

якутск

гибдд мвд рф

происшествия

авто

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Пассажир выпал на повороте из окна автобуса в Якутске, сообщили в Telegram-канале ОГИБДД МУ МВД России "Якутское".В соцсетях опубликовано видео инцидента. На кадрах видно, как автобус на высокой скорости входит в поворот на пустой дороге, в этот момент из закрытого окна падает человек, а также оконное стекло и вещи."В ходе проверки было установлено, что <…> 38-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ 320302-08, двигаясь по улице Мерзлотная, при повороте направо, на территорию Института мерзлотоведения имени П. И. Мельникова допустил падение пассажира из салона транспортного средства", — говорится в публикации.В республиканской ГИБДД рассказали РИА Новости , что 60-летний пассажир мужчина серьезно не пострадал, отделавшись травмами и ссадинами, ему назначили амбулаторное лечение. Проводится административная проверка.

https://ria.ru/20230627/delo-1880683392.html

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якутск, гибдд мвд рф, происшествия, авто