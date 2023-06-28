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В Якутске пассажир автобуса выпал из окна на повороте
В Якутске пассажир автобуса выпал из окна на повороте - РИА Новости, 28.06.2023
В Якутске пассажир автобуса выпал из окна на повороте
Пассажир выпал на повороте из окна автобуса в Якутске, сообщили в Telegram-канале ОГИБДД МУ МВД России "Якутское". РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T05:43
2023-06-28T05:43
2023-06-28T13:59
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Пассажир выпал на повороте из окна автобуса в Якутске, сообщили в Telegram-канале ОГИБДД МУ МВД России "Якутское".В соцсетях опубликовано видео инцидента. На кадрах видно, как автобус на высокой скорости входит в поворот на пустой дороге, в этот момент из закрытого окна падает человек, а также оконное стекло и вещи."В ходе проверки было установлено, что <…> 38-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ 320302-08, двигаясь по улице Мерзлотная, при повороте направо, на территорию Института мерзлотоведения имени П. И. Мельникова допустил падение пассажира из салона транспортного средства", — говорится в публикации.В республиканской ГИБДД рассказали РИА Новости , что 60-летний пассажир мужчина серьезно не пострадал, отделавшись травмами и ссадинами, ему назначили амбулаторное лечение. Проводится административная проверка.
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якутск, гибдд мвд рф, происшествия, авто
Якутск, ГИБДД МВД РФ, Происшествия, Авто
В Якутске пассажир автобуса выпал из окна на повороте
В Якутске 60-летний пассажир автобуса выпал из окна, когда тот повернул при движении