https://ria.ru/20230628/aviabespilotniki-1880873644.html
Минпромторг предрек рост доли российских авиабеспилотников до 70 процентов
Минпромторг предрек рост доли российских авиабеспилотников до 70 процентов - РИА Новости, 28.06.2023
Минпромторг предрек рост доли российских авиабеспилотников до 70 процентов
Доля отечественных авиационных беспилотников к 2030 году в РФ должна вырасти с нынешних 22% до 70%, в целом страна намерена достичь технологического... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:31
2023-06-28T12:31
2023-06-28T12:33
технологии
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
василий осьмаков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Доля отечественных авиационных беспилотников к 2030 году в РФ должна вырасти с нынешних 22% до 70%, в целом страна намерена достичь технологического суверенитета в их выпуске, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Такие планы закреплены в утвержденной правительством РФ стратегии беспилотный авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. "Ключевая цель – создание полноценной отрасли использования гражданских беспилотников и достижение технологического суверенитета в сфере их производства. Стратегией определены приоритетные направления развития беспилотной авиации, ежегодные целевые показатели, параметры рынка, перечень необходимых мероприятий", - сказал Осьмаков."При этом доля российских БАС (беспилотных авиационных систем - ред.) в общем объеме таких машин должна вырасти с текущих 22% до 70% к 2030 году и до 80% к 2035-му", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230623/poseydon-1879901413.html
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технологии, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), василий осьмаков
Технологии, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Василий Осьмаков
Минпромторг предрек рост доли российских авиабеспилотников до 70 процентов
Минпромторг предрек рост доли отечественных авиабеспилотников до 70 процентов к 2030 году