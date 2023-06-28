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Минпромторг предрек рост доли российских авиабеспилотников до 70 процентов - РИА Новости, 28.06.2023
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12:31 28.06.2023 (обновлено: 12:33 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/aviabespilotniki-1880873644.html
Минпромторг предрек рост доли российских авиабеспилотников до 70 процентов
Минпромторг предрек рост доли российских авиабеспилотников до 70 процентов - РИА Новости, 28.06.2023
Минпромторг предрек рост доли российских авиабеспилотников до 70 процентов
Доля отечественных авиационных беспилотников к 2030 году в РФ должна вырасти с нынешних 22% до 70%, в целом страна намерена достичь технологического... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:31
2023-06-28T12:33
технологии
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
василий осьмаков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Доля отечественных авиационных беспилотников к 2030 году в РФ должна вырасти с нынешних 22% до 70%, в целом страна намерена достичь технологического суверенитета в их выпуске, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Такие планы закреплены в утвержденной правительством РФ стратегии беспилотный авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. &quot;Ключевая цель – создание полноценной отрасли использования гражданских беспилотников и достижение технологического суверенитета в сфере их производства. Стратегией определены приоритетные направления развития беспилотной авиации, ежегодные целевые показатели, параметры рынка, перечень необходимых мероприятий&quot;, - сказал Осьмаков."При этом доля российских БАС (беспилотных авиационных систем - ред.) в общем объеме таких машин должна вырасти с текущих 22% до 70% к 2030 году и до 80% к 2035-му", - подчеркнул он.
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технологии, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), василий осьмаков
Технологии, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Василий Осьмаков
Минпромторг предрек рост доли российских авиабеспилотников до 70 процентов

Минпромторг предрек рост доли отечественных авиабеспилотников до 70 процентов к 2030 году

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Доля отечественных авиационных беспилотников к 2030 году в РФ должна вырасти с нынешних 22% до 70%, в целом страна намерена достичь технологического суверенитета в их выпуске, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Такие планы закреплены в утвержденной правительством РФ стратегии беспилотный авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года.
«

"Ключевая цель – создание полноценной отрасли использования гражданских беспилотников и достижение технологического суверенитета в сфере их производства. Стратегией определены приоритетные направления развития беспилотной авиации, ежегодные целевые показатели, параметры рынка, перечень необходимых мероприятий", - сказал Осьмаков.

"При этом доля российских БАС (беспилотных авиационных систем - ред.) в общем объеме таких машин должна вырасти с текущих 22% до 70% к 2030 году и до 80% к 2035-му", - подчеркнул он.
Спуск на воду атомной подводной лодки - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Источник рассказал о планах первых испытаний беспилотника "Посейдон"
23 июня, 03:35
 
ТехнологииЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Василий Осьмаков
 
 
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