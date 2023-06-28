https://ria.ru/20230628/ataki-1880904099.html

ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.06.2023

ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки противника, уничтожили до 115 украинских военнослужащих, РСЗО "Град", самоходку "Акация" и... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:22

2023-06-28T14:22

2023-06-28T14:22

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки противника, уничтожили до 115 украинских военнослужащих, РСЗО "Град", самоходку "Акация" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. "На краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства. Также, по данным ведомства, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й, 63-й, 67-й механизированных бригад украинских войск и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР, Ямполовка, Терны и Григоровка ДНР. "Кроме того, в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880847389.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика