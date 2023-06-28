ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки противника, уничтожили до 115 украинских военнослужащих, РСЗО "Град", самоходку "Акация" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ.
"На краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным ведомства, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й, 63-й, 67-й механизированных бригад украинских войск и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР, Ямполовка, Терны и Григоровка ДНР.
"Кроме того, в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.