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ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/ataki-1880904099.html
ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.06.2023
ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки противника, уничтожили до 115 украинских военнослужащих, РСЗО "Град", самоходку "Акация" и... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:22
2023-06-28T14:22
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки противника, уничтожили до 115 украинских военнослужащих, РСЗО "Град", самоходку "Акация" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. "На краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства. Также, по данным ведомства, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й, 63-й, 67-й механизированных бригад украинских войск и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР, Ямполовка, Терны и Григоровка ДНР. "Кроме того, в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880847389.html
луганская народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика
ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 Нона-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки противника, уничтожили до 115 украинских военнослужащих, РСЗО "Град", самоходку "Акация" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ.
"На краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным ведомства, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й, 63-й, 67-й механизированных бригад украинских войск и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР, Ямполовка, Терны и Григоровка ДНР.
"Кроме того, в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная Республика
 
 
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