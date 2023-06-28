https://ria.ru/20230628/ataki-1880903191.html
ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 28.06.2023
ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила пять атак ВСУ в районе Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого, сообщили в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:21
2023-06-28T14:21
2023-06-28T15:35
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
артемовск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила пять атак ВСУ в районе Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого, сообщили в среду в Минобороны России. "На донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями "Южной" группировки войск успешно отражено пять атак противника в районах населенных пунктов Артемовск, Первомайское, Петровское и Веселое Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве. "Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено свыше 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20230627/svo-1880561057.html
артемовск
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Минобороны РФ об отражении атак ВСУ
брифинг МО
2023-06-28T14:21
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РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), артемовск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Артемовск, Вооруженные силы Украины
ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила пять атак ВСУ в районе Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого, сообщили в среду в Минобороны России.
"На донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями "Южной" группировки войск успешно отражено пять атак противника в районах населенных пунктов Артемовск, Первомайское, Петровское и Веселое Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено свыше 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - добавили в Минобороны.
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