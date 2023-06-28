https://ria.ru/20230628/ataki-1880903191.html

ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 28.06.2023

ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила пять атак ВСУ в районе Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого, сообщили в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:21

2023-06-28T14:21

2023-06-28T15:35

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

артемовск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила пять атак ВСУ в районе Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого, сообщили в среду в Минобороны России. "На донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями "Южной" группировки войск успешно отражено пять атак противника в районах населенных пунктов Артемовск, Первомайское, Петровское и Веселое Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве. "Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено свыше 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20230627/svo-1880561057.html

артемовск

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об отражении атак ВСУ брифинг МО 2023-06-28T14:21 true PT5M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), артемовск, вооруженные силы украины