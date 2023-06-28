https://ria.ru/20230628/ataka-1880824308.html
Власти Черкасской области заявили о воздушной атаке по пустому складу
Власти Черкасской области заявили о воздушной атаке по пустому складу - РИА Новости, 28.06.2023
Власти Черкасской области заявили о воздушной атаке по пустому складу
Пустые склады повреждены в результате прилета в Черкасской области на Украине, пожар ликвидирован, сообщил глава местной областной военной администрации Игорь... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T08:58
2023-06-28T08:58
2023-06-28T09:00
специальная военная операция на украине
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черкасская область
украина
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пустые склады повреждены в результате прилета в Черкасской области на Украине, пожар ликвидирован, сообщил глава местной областной военной администрации Игорь Табурец в телеграм-канале. Накануне вечером в Черкасской области и еще в девяти украинских регионах объявляли воздушную тревогу. "Ночью Черкасщина подверглась... атаке с воздуха. Два (боеприпаса - ред.) попали в пустое складское помещение в Черкасском районе", - написал Табурец.По его словам, спасатели оперативно ликвидировали пожар. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черкасская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина
Власти Черкасской области заявили о воздушной атаке по пустому складу
Власти Черкасской области заявили о воздушной атаке по пустому складу и ликвидации пожара