https://ria.ru/20230628/ataka-1880824308.html

Власти Черкасской области заявили о воздушной атаке по пустому складу

Власти Черкасской области заявили о воздушной атаке по пустому складу - РИА Новости, 28.06.2023

Власти Черкасской области заявили о воздушной атаке по пустому складу

Пустые склады повреждены в результате прилета в Черкасской области на Украине, пожар ликвидирован, сообщил глава местной областной военной администрации Игорь... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T08:58

2023-06-28T08:58

2023-06-28T09:00

специальная военная операция на украине

в мире

черкасская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пустые склады повреждены в результате прилета в Черкасской области на Украине, пожар ликвидирован, сообщил глава местной областной военной администрации Игорь Табурец в телеграм-канале. Накануне вечером в Черкасской области и еще в девяти украинских регионах объявляли воздушную тревогу. "Ночью Черкасщина подверглась... атаке с воздуха. Два (боеприпаса - ред.) попали в пустое складское помещение в Черкасском районе", - написал Табурец.По его словам, спасатели оперативно ликвидировали пожар. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230628/vsu-1880822498.html

черкасская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, черкасская область, украина