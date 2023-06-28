https://ria.ru/20230628/ataka-1880813401.html

На Запорожском направлении отразили атаку украинских войск

На Запорожском направлении отразили атаку украинских войск - РИА Новости, 28.06.2023

На Запорожском направлении отразили атаку украинских войск

Российские военные отразили атаку украинских войск на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T05:03

2023-06-28T05:03

2023-06-28T08:38

специальная военная операция на украине

константиновка

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные отразили атаку украинских войск на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Запорожском направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки. Уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила. Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила и автомобильная техника националистов, пытавшихся атаковать силами до взвода в направлении Новоданиловки и Лугового", — сказал собеседник агентства.На Южнодонецком направлении противник пытался проводить скрытую перегруппировку и наносить артудары по позициям российских войск."Ответным огнем артиллерии уничтожены минометный расчет противника южнее Константиновки, а также минометный расчет и пикап с боевиками севернее Шевченко. Уничтожена живая сила националистов, пытавшихся продвинуться в направлении Нескучного и Сторожевого", — добавил Чехов.Кроме того, штурмовая и армейская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районах Макаровки, Урожайного, совхоза Октябрь, Новодонецкого.

https://ria.ru/20230628/bomby-1880807028.html

константиновка

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константиновка, вооруженные силы рф