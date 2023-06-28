https://ria.ru/20230628/ataka-1880813401.html
На Запорожском направлении отразили атаку украинских войск
На Запорожском направлении отразили атаку украинских войск - РИА Новости, 28.06.2023
На Запорожском направлении отразили атаку украинских войск
Российские военные отразили атаку украинских войск на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T05:03
2023-06-28T05:03
2023-06-28T08:38
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные отразили атаку украинских войск на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Запорожском направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки. Уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила. Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила и автомобильная техника националистов, пытавшихся атаковать силами до взвода в направлении Новоданиловки и Лугового", — сказал собеседник агентства.На Южнодонецком направлении противник пытался проводить скрытую перегруппировку и наносить артудары по позициям российских войск."Ответным огнем артиллерии уничтожены минометный расчет противника южнее Константиновки, а также минометный расчет и пикап с боевиками севернее Шевченко. Уничтожена живая сила националистов, пытавшихся продвинуться в направлении Нескучного и Сторожевого", — добавил Чехов.Кроме того, штурмовая и армейская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районах Макаровки, Урожайного, совхоза Октябрь, Новодонецкого.
https://ria.ru/20230628/bomby-1880807028.html
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константиновка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы РФ
На Запорожском направлении отразили атаку украинских войск
Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные отразили атаку украинских войск на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На Запорожском направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки. Уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила. Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила и автомобильная техника националистов, пытавшихся атаковать силами до взвода в направлении Новоданиловки и Лугового", — сказал собеседник агентства.
На Южнодонецком направлении противник пытался проводить скрытую перегруппировку и наносить артудары по позициям российских войск.
"Ответным огнем артиллерии уничтожены минометный расчет противника южнее Константиновки
, а также минометный расчет и пикап с боевиками севернее Шевченко. Уничтожена живая сила националистов, пытавшихся продвинуться в направлении Нескучного и Сторожевого", — добавил Чехов.
Кроме того, штурмовая и армейская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районах Макаровки, Урожайного, совхоза Октябрь, Новодонецкого.
На ВСУ на Ореховском направлении сбросили авиабомбы, сообщил Рогов