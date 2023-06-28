Рейтинг@Mail.ru
На Запорожском направлении отразили атаку украинских войск - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 28.06.2023 (обновлено: 08:38 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/ataka-1880813401.html
На Запорожском направлении отразили атаку украинских войск
На Запорожском направлении отразили атаку украинских войск - РИА Новости, 28.06.2023
На Запорожском направлении отразили атаку украинских войск
Российские военные отразили атаку украинских войск на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T05:03
2023-06-28T08:38
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865778864_0:114:2891:1740_1920x0_80_0_0_caf7eec4c6876bf4210727c2d53bfd70.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные отразили атаку украинских войск на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Запорожском направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки. Уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила. Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила и автомобильная техника националистов, пытавшихся атаковать силами до взвода в направлении Новоданиловки и Лугового", — сказал собеседник агентства.На Южнодонецком направлении противник пытался проводить скрытую перегруппировку и наносить артудары по позициям российских войск."Ответным огнем артиллерии уничтожены минометный расчет противника южнее Константиновки, а также минометный расчет и пикап с боевиками севернее Шевченко. Уничтожена живая сила националистов, пытавшихся продвинуться в направлении Нескучного и Сторожевого", — добавил Чехов.Кроме того, штурмовая и армейская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районах Макаровки, Урожайного, совхоза Октябрь, Новодонецкого.
https://ria.ru/20230628/bomby-1880807028.html
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865778864_212:0:2681:1852_1920x0_80_0_0_ac3c6ecb11a98905f6c1a9b399521401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константиновка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы РФ
На Запорожском направлении отразили атаку украинских войск

Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные отразили атаку украинских войск на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На Запорожском направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки. Уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила. Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила и автомобильная техника националистов, пытавшихся атаковать силами до взвода в направлении Новоданиловки и Лугового", — сказал собеседник агентства.
На Южнодонецком направлении противник пытался проводить скрытую перегруппировку и наносить артудары по позициям российских войск.
"Ответным огнем артиллерии уничтожены минометный расчет противника южнее Константиновки, а также минометный расчет и пикап с боевиками севернее Шевченко. Уничтожена живая сила националистов, пытавшихся продвинуться в направлении Нескучного и Сторожевого", — добавил Чехов.
Кроме того, штурмовая и армейская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районах Макаровки, Урожайного, совхоза Октябрь, Новодонецкого.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
На ВСУ на Ореховском направлении сбросили авиабомбы, сообщил Рогов
Вчера, 01:34
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала