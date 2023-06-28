https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880747697.html

Археологи нашли потерянный город майя

Археологи нашли потерянный город майя - РИА Новости, 28.06.2023

Археологи нашли потерянный город майя

Археологи розыскали потерянный город майя на юге полуострова Юкатан в Мексике, пишет ScienceAlert. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T04:00

2023-06-28T04:00

2023-06-28T04:00

культура

новости культуры

археология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880742058_0:20:1000:583_1920x0_80_0_0_0c7c3e889bc315bb99a011ae66724b47.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Археологи розыскали потерянный город майя на юге полуострова Юкатан в Мексике, пишет ScienceAlert. Его назвали "Окомтун" ("каменная колонна"). Чтобы добраться до него, ученые прошли 60 километров по джунглям. Эксперты обнаружили различные здания, в том числе несколько пирамидальных конструкций высотой 15 метров. Еще есть площадка для игры в мяч, которую, возможно, использовали для отдыха или религиозных целей. Часть сооружений со временем разрушилась, так что конструкции в виде колонн раньше могли быть входом в помещение. О городе узнали благодаря современным технологиям. Перед тем, как отправиться в экспедицию, археологи просканировали территорию при помощи лидара. Это технология для измерения расстояния, где используется отражение лазерных лучей от поверхности. Без нее постройки остались бы скрыты для человеческого глаза за деревьями.Ранее сообщалось о том, что ученые раскрыли секрет прочности построек майя в Гондурасе.

https://ria.ru/20230426/arkheologiya-1867558450.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология