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Археологи нашли потерянный город майя - РИА Новости, 28.06.2023
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Культура
 
04:00 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880747697.html
Археологи нашли потерянный город майя
Археологи нашли потерянный город майя - РИА Новости, 28.06.2023
Археологи нашли потерянный город майя
Археологи розыскали потерянный город майя на юге полуострова Юкатан в Мексике, пишет ScienceAlert. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T04:00
2023-06-28T04:00
культура
новости культуры
археология
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Археологи розыскали потерянный город майя на юге полуострова Юкатан в Мексике, пишет ScienceAlert. Его назвали "Окомтун" ("каменная колонна"). Чтобы добраться до него, ученые прошли 60 километров по джунглям. Эксперты обнаружили различные здания, в том числе несколько пирамидальных конструкций высотой 15 метров. Еще есть площадка для игры в мяч, которую, возможно, использовали для отдыха или религиозных целей. Часть сооружений со временем разрушилась, так что конструкции в виде колонн раньше могли быть входом в помещение. О городе узнали благодаря современным технологиям. Перед тем, как отправиться в экспедицию, археологи просканировали территорию при помощи лидара. Это технология для измерения расстояния, где используется отражение лазерных лучей от поверхности. Без нее постройки остались бы скрыты для человеческого глаза за деревьями.Ранее сообщалось о том, что ученые раскрыли секрет прочности построек майя в Гондурасе.
https://ria.ru/20230426/arkheologiya-1867558450.html
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новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
Археологи нашли потерянный город майя

Археологи нашли потерянный город майя на полуострове Юкатан в мексиканских джунглях

© Фото : INAH/Ivan ṠprajcПотерянный город майя
Потерянный город майя - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : INAH/Ivan Ṡprajc
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Археологи розыскали потерянный город майя на юге полуострова Юкатан в Мексике, пишет ScienceAlert.
Его назвали "Окомтун" ("каменная колонна"). Чтобы добраться до него, ученые прошли 60 километров по джунглям. Эксперты обнаружили различные здания, в том числе несколько пирамидальных конструкций высотой 15 метров.
Еще есть площадка для игры в мяч, которую, возможно, использовали для отдыха или религиозных целей. Часть сооружений со временем разрушилась, так что конструкции в виде колонн раньше могли быть входом в помещение.
О городе узнали благодаря современным технологиям. Перед тем, как отправиться в экспедицию, археологи просканировали территорию при помощи лидара. Это технология для измерения расстояния, где используется отражение лазерных лучей от поверхности. Без нее постройки остались бы скрыты для человеческого глаза за деревьями.
Ранее сообщалось о том, что ученые раскрыли секрет прочности построек майя в Гондурасе.
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