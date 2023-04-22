https://ria.ru/20230422/arkheologiya-1866892242.html

Ученые раскрыли секрет прочности построек майя

Ученые раскрыли секрет прочности построек майя - РИА Новости, 22.04.2023

Ученые раскрыли секрет прочности построек майя

Ученые раскрыли секрет прочности построек майя, сохранившихся на территории современного Гондураса, пишет Phys.org со ссылкой на научный журнал Science... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T04:00

2023-04-22T04:00

2023-04-22T04:11

культура

новости культуры

археология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866845832_0:322:2496:1726_1920x0_80_0_0_57a3ff1a47d8ccef9b30dd3cb5f3b952.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ученые раскрыли секрет прочности построек майя, сохранившихся на территории современного Гондураса, пишет Phys.org со ссылкой на научный журнал Science Advances.Все дело в штукатурке. Эксперты установили, что смеси различались в разных регионах. Состав из Гондураса отличался долговечностью. При помощи электронных микроскопов и рентгена специалисты изучили образцы этой штукатурки и нашли органические включения.Заинтригованные археологи обратились за советом к местным каменщикам и потомкам майя. В итоге они выяснили, что здесь в древности добавляли в гипс сок деревьев — чукум или jiote. Эти виды растут в окрестностях городища Копан.Команда повторила рецепт штукатурки от майя. Результаты исследования показали, что благодаря смеси с таким ингредиентом объекты лучше переносят высокую влажность, свойственную климату Гондураса.

https://ria.ru/20230112/rimlyane-1844128296.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология