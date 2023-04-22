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Ученые раскрыли секрет прочности построек майя - РИА Новости, 22.04.2023
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Культура
 
04:00 22.04.2023 (обновлено: 04:11 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/arkheologiya-1866892242.html
Ученые раскрыли секрет прочности построек майя
Ученые раскрыли секрет прочности построек майя - РИА Новости, 22.04.2023
Ученые раскрыли секрет прочности построек майя
Ученые раскрыли секрет прочности построек майя, сохранившихся на территории современного Гондураса, пишет Phys.org со ссылкой на научный журнал Science... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T04:00
2023-04-22T04:11
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ученые раскрыли секрет прочности построек майя, сохранившихся на территории современного Гондураса, пишет Phys.org со ссылкой на научный журнал Science Advances.Все дело в штукатурке. Эксперты установили, что смеси различались в разных регионах. Состав из Гондураса отличался долговечностью. При помощи электронных микроскопов и рентгена специалисты изучили образцы этой штукатурки и нашли органические включения.Заинтригованные археологи обратились за советом к местным каменщикам и потомкам майя. В итоге они выяснили, что здесь в древности добавляли в гипс сок деревьев — чукум или jiote. Эти виды растут в окрестностях городища Копан.Команда повторила рецепт штукатурки от майя. Результаты исследования показали, что благодаря смеси с таким ингредиентом объекты лучше переносят высокую влажность, свойственную климату Гондураса.
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новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
Ученые раскрыли секрет прочности построек майя

Ученые раскрыли секрет прочности построек майя в Гондурасе

© Фото : Rodriguez-Navarro/Monasterio-Guillot/Burgos-Ruiz/Ruiz-Agudo/Kerstin Elert Анализ прочности построек майя
Анализ прочности построек майя - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© Фото : Rodriguez-Navarro/Monasterio-Guillot/Burgos-Ruiz/Ruiz-Agudo/Kerstin Elert
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ученые раскрыли секрет прочности построек майя, сохранившихся на территории современного Гондураса, пишет Phys.org со ссылкой на научный журнал Science Advances.
Все дело в штукатурке. Эксперты установили, что смеси различались в разных регионах. Состав из Гондураса отличался долговечностью. При помощи электронных микроскопов и рентгена специалисты изучили образцы этой штукатурки и нашли органические включения.
Заинтригованные археологи обратились за советом к местным каменщикам и потомкам майя. В итоге они выяснили, что здесь в древности добавляли в гипс сок деревьев — чукум или jiote. Эти виды растут в окрестностях городища Копан.
Команда повторила рецепт штукатурки от майя. Результаты исследования показали, что благодаря смеси с таким ингредиентом объекты лучше переносят высокую влажность, свойственную климату Гондураса.
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