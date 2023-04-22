https://ria.ru/20230422/arkheologiya-1866892242.html
Ученые раскрыли секрет прочности построек майя
Ученые раскрыли секрет прочности построек майя - РИА Новости, 22.04.2023
Ученые раскрыли секрет прочности построек майя
Ученые раскрыли секрет прочности построек майя, сохранившихся на территории современного Гондураса, пишет Phys.org со ссылкой на научный журнал Science... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T04:00
2023-04-22T04:00
2023-04-22T04:11
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археология
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ученые раскрыли секрет прочности построек майя, сохранившихся на территории современного Гондураса, пишет Phys.org со ссылкой на научный журнал Science Advances.Все дело в штукатурке. Эксперты установили, что смеси различались в разных регионах. Состав из Гондураса отличался долговечностью. При помощи электронных микроскопов и рентгена специалисты изучили образцы этой штукатурки и нашли органические включения.Заинтригованные археологи обратились за советом к местным каменщикам и потомкам майя. В итоге они выяснили, что здесь в древности добавляли в гипс сок деревьев — чукум или jiote. Эти виды растут в окрестностях городища Копан.Команда повторила рецепт штукатурки от майя. Результаты исследования показали, что благодаря смеси с таким ингредиентом объекты лучше переносят высокую влажность, свойственную климату Гондураса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
Ученые раскрыли секрет прочности построек майя
Ученые раскрыли секрет прочности построек майя в Гондурасе
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Ученые раскрыли секрет прочности построек майя, сохранившихся на территории современного Гондураса, пишет
Phys.org со ссылкой на научный журнал Science Advances.
Все дело в штукатурке. Эксперты установили, что смеси различались в разных регионах. Состав из Гондураса отличался долговечностью. При помощи электронных микроскопов и рентгена специалисты изучили образцы этой штукатурки и нашли органические включения.
Заинтригованные археологи обратились за советом к местным каменщикам и потомкам майя. В итоге они выяснили, что здесь в древности добавляли в гипс сок деревьев — чукум или jiote. Эти виды растут в окрестностях городища Копан.
Команда повторила рецепт штукатурки от майя. Результаты исследования показали, что благодаря смеси с таким ингредиентом объекты лучше переносят высокую влажность, свойственную климату Гондураса.
Ученые раскрыли тайну долговечности древнеримских построек