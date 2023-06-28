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Жителя Приморья, пробившего стрелой шею женщине, арестовали на два месяца - РИА Новости, 28.06.2023
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13:27 28.06.2023 (обновлено: 13:28 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/arest-1880886150.html
Жителя Приморья, пробившего стрелой шею женщине, арестовали на два месяца
Жителя Приморья, пробившего стрелой шею женщине, арестовали на два месяца - РИА Новости, 28.06.2023
Жителя Приморья, пробившего стрелой шею женщине, арестовали на два месяца
Житель Приморского края, опаливший соседа и простреливший шею женщине в ходе конфликта в садовом товариществе, заключен под стражу, сообщила прокуратура региона РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:27
2023-06-28T13:28
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Житель Приморского края, опаливший соседа и простреливший шею женщине в ходе конфликта в садовом товариществе, заключен под стражу, сообщила прокуратура региона в своем телеграм-канале. В понедельник в прокуратуре сообщали, что в поселке Трудовое один приморец нанес 60-процентные ожоги другому местному жителю при помощи горючей жидкости, а потом пробил женщине шею стрелой. Стрелу выпустили из пистолета для подводной охоты, уточнили в УМВД края. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. "Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток", - рассказали в прокуратуре региона. Приморцу уже предъявлено обвинение. Все три участника инцидента после случившегося оказались в больнице. В отделе по работе с населением поселка рассказали РИА Новости, что всаженная в шею женщине стрела прошла через мышцу, не задев важные органы. Врачи извлекли стрелу. Сама жительница поселка и председатель садового товарищества сказала РИА Новости, что после стрелы у нее на шее остался огромный шрам, но она считает, что ей улыбнулась удача, потому что жизненно важные органы не задеты. Второму пострадавшему также провели операцию. В больнице, где он находится, комментировать его состояние отказались. Он - сосед и друг обвиняемого - случайно попал под руку. Сам же фигурант дела, сделавший огнемет из огнетушителя, обжег обе руки, сообщили агентству в отделе по работе с населением. Причиной случившегося в краевом СУСК назвали "выявление нерационального использования электричества подозреваемым". В отделе по работе с населением уточнили, что мужчина давно враждует с председателем. Он взялся за "оружие" после того, как выяснилось, что он тайно пользуется электроэнергией садового товарищества, сказал знакомый с ситуацией источник РИА Новости.
https://ria.ru/20230410/ssora-1864288214.html
https://ria.ru/20230426/strelba-1867888640.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Жителя Приморья, пробившего стрелой шею женщине, арестовали на два месяца

Приморца, опалившего соседа и пробившего стрелой шею женщине, арестовали на два месяца

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Житель Приморского края, опаливший соседа и простреливший шею женщине в ходе конфликта в садовом товариществе, заключен под стражу, сообщила прокуратура региона в своем телеграм-канале.
В понедельник в прокуратуре сообщали, что в поселке Трудовое один приморец нанес 60-процентные ожоги другому местному жителю при помощи горючей жидкости, а потом пробил женщине шею стрелой. Стрелу выпустили из пистолета для подводной охоты, уточнили в УМВД края. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух человек.
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"Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток", - рассказали в прокуратуре региона. Приморцу уже предъявлено обвинение.
Все три участника инцидента после случившегося оказались в больнице. В отделе по работе с населением поселка рассказали РИА Новости, что всаженная в шею женщине стрела прошла через мышцу, не задев важные органы. Врачи извлекли стрелу. Сама жительница поселка и председатель садового товарищества сказала РИА Новости, что после стрелы у нее на шее остался огромный шрам, но она считает, что ей улыбнулась удача, потому что жизненно важные органы не задеты. Второму пострадавшему также провели операцию. В больнице, где он находится, комментировать его состояние отказались. Он - сосед и друг обвиняемого - случайно попал под руку. Сам же фигурант дела, сделавший огнемет из огнетушителя, обжег обе руки, сообщили агентству в отделе по работе с населением.
Причиной случившегося в краевом СУСК назвали "выявление нерационального использования электричества подозреваемым". В отделе по работе с населением уточнили, что мужчина давно враждует с председателем. Он взялся за "оружие" после того, как выяснилось, что он тайно пользуется электроэнергией садового товарищества, сказал знакомый с ситуацией источник РИА Новости.
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