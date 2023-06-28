https://ria.ru/20230628/arest-1880806862.html
В США арестовали четырех граждан Мексики за причастность к гибели мигрантов
В США арестовали четырех граждан Мексики за причастность к гибели мигрантов - РИА Новости, 28.06.2023
В США арестовали четырех граждан Мексики за причастность к гибели мигрантов
Американские власти арестовали четырех граждан Мексики по подозрению в причастности к гибели 53 нелегальных мигрантов при перевозке их в США, сообщило... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T01:23
2023-06-28T01:23
2023-06-28T01:23
в мире
мексика
сша
техас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/44/1499524450_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_889029a23bb3e9dad29606552a583548.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Американские власти арестовали четырех граждан Мексики по подозрению в причастности к гибели 53 нелегальных мигрантов при перевозке их в США, сообщило министерство юстиции. Речь идет о прошлогоднем инциденте, когда в штате Техас нашли фуру с десятками людей, которые умерли в дороге от перегрева. "Четверо граждан Мексики были арестованы вчера в Сан-Антонио, Хьюстоне и Маршалле, штат Техас, по подозрению в причастности к... инциденту, в результате которого ровно год назад погибли 53 недокументированных лица и 11 получили ранения", - сказано в пресс-релизе. По утверждению прокуратуры, все четверо состояли в криминальной структуре, которая завозила в США жителей Гватемалы, Гондураса и Мексики, и непосредственно участвовали в организации фатальной поездки. "Некоторые из подзащитных предположительно были в курсе того, что кондиционер в фуре неисправен и не задувает холодный воздух в помещение, где ехали мигранты", - сказано в пресс-релизе. "Когда члены организации встретили фуру в конце почти трехчасового пути в Сан-Антонио и открыли двери, они обнаружили, что 48 мигрантов, в том числе беременная женщина, уже мертвы", - добавили в министерстве юстиции. Еще пять скончались позднее в больнице. В случае осуждения им грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
https://ria.ru/20230504/migranty-1869546177.html
https://ria.ru/20230420/migrant-1866673150.html
мексика
сша
техас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/44/1499524450_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d34f9872aea879cb372d3d5e0d56323c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, сша, техас
В мире, Мексика, США, Техас
В США арестовали четырех граждан Мексики за причастность к гибели мигрантов
В США арестовали четырех граждан Мексики за причастность к гибели 53 мигрантов в фуре
ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Американские власти арестовали четырех граждан Мексики по подозрению в причастности к гибели 53 нелегальных мигрантов при перевозке их в США, сообщило министерство юстиции.
Речь идет о прошлогоднем инциденте, когда в штате Техас
нашли фуру с десятками людей, которые умерли в дороге от перегрева.
Город на границе США наводнили мигранты, ожидающие отмену нормы о высылке
"Четверо граждан Мексики были арестованы вчера в Сан-Антонио
, Хьюстоне
и Маршалле, штат Техас, по подозрению в причастности к... инциденту, в результате которого ровно год назад погибли 53 недокументированных лица и 11 получили ранения", - сказано в пресс-релизе.
По утверждению прокуратуры, все четверо состояли в криминальной структуре, которая завозила в США жителей Гватемалы
, Гондураса
и Мексики, и непосредственно участвовали в организации фатальной поездки.
"Некоторые из подзащитных предположительно были в курсе того, что кондиционер в фуре неисправен и не задувает холодный воздух в помещение, где ехали мигранты", - сказано в пресс-релизе.
"Когда члены организации встретили фуру в конце почти трехчасового пути в Сан-Антонио и открыли двери, они обнаружили, что 48 мигрантов, в том числе беременная женщина, уже мертвы", - добавили в министерстве юстиции. Еще пять скончались позднее в больнице.
В случае осуждения им грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
В Омске задержали 81 нелегального мигранта на стройке