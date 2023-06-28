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В США арестовали четырех граждан Мексики за причастность к гибели мигрантов - РИА Новости, 28.06.2023
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01:23 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/arest-1880806862.html
В США арестовали четырех граждан Мексики за причастность к гибели мигрантов
В США арестовали четырех граждан Мексики за причастность к гибели мигрантов - РИА Новости, 28.06.2023
В США арестовали четырех граждан Мексики за причастность к гибели мигрантов
Американские власти арестовали четырех граждан Мексики по подозрению в причастности к гибели 53 нелегальных мигрантов при перевозке их в США, сообщило... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T01:23
2023-06-28T01:23
в мире
мексика
сша
техас
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Американские власти арестовали четырех граждан Мексики по подозрению в причастности к гибели 53 нелегальных мигрантов при перевозке их в США, сообщило министерство юстиции. Речь идет о прошлогоднем инциденте, когда в штате Техас нашли фуру с десятками людей, которые умерли в дороге от перегрева. "Четверо граждан Мексики были арестованы вчера в Сан-Антонио, Хьюстоне и Маршалле, штат Техас, по подозрению в причастности к... инциденту, в результате которого ровно год назад погибли 53 недокументированных лица и 11 получили ранения", - сказано в пресс-релизе. По утверждению прокуратуры, все четверо состояли в криминальной структуре, которая завозила в США жителей Гватемалы, Гондураса и Мексики, и непосредственно участвовали в организации фатальной поездки. "Некоторые из подзащитных предположительно были в курсе того, что кондиционер в фуре неисправен и не задувает холодный воздух в помещение, где ехали мигранты", - сказано в пресс-релизе. "Когда члены организации встретили фуру в конце почти трехчасового пути в Сан-Антонио и открыли двери, они обнаружили, что 48 мигрантов, в том числе беременная женщина, уже мертвы", - добавили в министерстве юстиции. Еще пять скончались позднее в больнице. В случае осуждения им грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
https://ria.ru/20230504/migranty-1869546177.html
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в мире, мексика, сша, техас
В мире, Мексика, США, Техас
В США арестовали четырех граждан Мексики за причастность к гибели мигрантов

В США арестовали четырех граждан Мексики за причастность к гибели 53 мигрантов в фуре

CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10Статуя Фемиды в США
Статуя Фемиды в США - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10
Статуя Фемиды в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Американские власти арестовали четырех граждан Мексики по подозрению в причастности к гибели 53 нелегальных мигрантов при перевозке их в США, сообщило министерство юстиции.
Речь идет о прошлогоднем инциденте, когда в штате Техас нашли фуру с десятками людей, которые умерли в дороге от перегрева.
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"Четверо граждан Мексики были арестованы вчера в Сан-Антонио, Хьюстоне и Маршалле, штат Техас, по подозрению в причастности к... инциденту, в результате которого ровно год назад погибли 53 недокументированных лица и 11 получили ранения", - сказано в пресс-релизе.
По утверждению прокуратуры, все четверо состояли в криминальной структуре, которая завозила в США жителей Гватемалы, Гондураса и Мексики, и непосредственно участвовали в организации фатальной поездки.
"Некоторые из подзащитных предположительно были в курсе того, что кондиционер в фуре неисправен и не задувает холодный воздух в помещение, где ехали мигранты", - сказано в пресс-релизе.
"Когда члены организации встретили фуру в конце почти трехчасового пути в Сан-Антонио и открыли двери, они обнаружили, что 48 мигрантов, в том числе беременная женщина, уже мертвы", - добавили в министерстве юстиции. Еще пять скончались позднее в больнице.
В случае осуждения им грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
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