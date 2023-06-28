В Саратове ликвидировали подпольный цех по изготовлению алкоголя
В Саратове полицейские ликвидировали подпольный цех по изготовлению нелегального алкоголя
© Фото : УМВД по Астраханской областиПолиция изъяла нелегальный алкоголь
© Фото : УМВД по Астраханской области
Полиция изъяла нелегальный алкоголь. Архивное фото
САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Полицейские в Саратове ликвидировали подпольный цех по изготовлению нелегального алкоголя, изъято около 53 тысяч бутылок водки и коньяка кустарного производства, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"Пресечено производство немаркированной алкогольной продукции... В складских помещениях одного из бывших торговых объектов на территории Ленинского района города Саратова полицейские обнаружили оборудование, емкости со спиртосодержащей жидкостью, смешанной с красителями и различными добавками, общим объемом около пяти тысяч литров, а также около 50 тысяч бутылок водки, более трех тысяч бутылок коньяка кустарного производства и 200 канистр со спиртом", - сказала Волк.
По ее словам, на прилегающей к складам парковке оперативники заметили фуру, в которой находилась упакованная в коробки продукция подпольного завода - более 450 литров водки и коньяка с этикетками известных торговых марок.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере". В настоящее время устанавливаются каналы поставок спиртосодержащего сырья и точки сбыта готовой немаркированной продукции", - отметили в МВД.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.