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В Саратове ликвидировали подпольный цех по изготовлению алкоголя - РИА Новости, 28.06.2023
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16:00 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/alkogol-1880932393.html
В Саратове ликвидировали подпольный цех по изготовлению алкоголя
В Саратове ликвидировали подпольный цех по изготовлению алкоголя - РИА Новости, 28.06.2023
В Саратове ликвидировали подпольный цех по изготовлению алкоголя
Полицейские в Саратове ликвидировали подпольный цех по изготовлению нелегального алкоголя, изъято около 53 тысяч бутылок водки и коньяка кустарного... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:00
2023-06-28T16:00
происшествия
саратов
ирина волк
россия
ленинский район
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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Полицейские в Саратове ликвидировали подпольный цех по изготовлению нелегального алкоголя, изъято около 53 тысяч бутылок водки и коньяка кустарного производства, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Пресечено производство немаркированной алкогольной продукции... В складских помещениях одного из бывших торговых объектов на территории Ленинского района города Саратова полицейские обнаружили оборудование, емкости со спиртосодержащей жидкостью, смешанной с красителями и различными добавками, общим объемом около пяти тысяч литров, а также около 50 тысяч бутылок водки, более трех тысяч бутылок коньяка кустарного производства и 200 канистр со спиртом", - сказала Волк. По ее словам, на прилегающей к складам парковке оперативники заметили фуру, в которой находилась упакованная в коробки продукция подпольного завода - более 450 литров водки и коньяка с этикетками известных торговых марок. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере". В настоящее время устанавливаются каналы поставок спиртосодержащего сырья и точки сбыта готовой немаркированной продукции", - отметили в МВД. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230627/alkogol-1880703943.html
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происшествия, саратов, ирина волк, россия, ленинский район
Происшествия, Саратов, Ирина Волк, Россия, Ленинский район
В Саратове ликвидировали подпольный цех по изготовлению алкоголя

В Саратове полицейские ликвидировали подпольный цех по изготовлению нелегального алкоголя

© Фото : УМВД по Астраханской областиПолиция изъяла нелегальный алкоголь
Полиция изъяла нелегальный алкоголь - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : УМВД по Астраханской области
Полиция изъяла нелегальный алкоголь. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Полицейские в Саратове ликвидировали подпольный цех по изготовлению нелегального алкоголя, изъято около 53 тысяч бутылок водки и коньяка кустарного производства, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"Пресечено производство немаркированной алкогольной продукции... В складских помещениях одного из бывших торговых объектов на территории Ленинского района города Саратова полицейские обнаружили оборудование, емкости со спиртосодержащей жидкостью, смешанной с красителями и различными добавками, общим объемом около пяти тысяч литров, а также около 50 тысяч бутылок водки, более трех тысяч бутылок коньяка кустарного производства и 200 канистр со спиртом", - сказала Волк.
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По ее словам, на прилегающей к складам парковке оперативники заметили фуру, в которой находилась упакованная в коробки продукция подпольного завода - более 450 литров водки и коньяка с этикетками известных торговых марок.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере". В настоящее время устанавливаются каналы поставок спиртосодержащего сырья и точки сбыта готовой немаркированной продукции", - отметили в МВД.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.
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