https://ria.ru/20230628/alkogol-1880932393.html

В Саратове ликвидировали подпольный цех по изготовлению алкоголя

В Саратове ликвидировали подпольный цех по изготовлению алкоголя - РИА Новости, 28.06.2023

В Саратове ликвидировали подпольный цех по изготовлению алкоголя

Полицейские в Саратове ликвидировали подпольный цех по изготовлению нелегального алкоголя, изъято около 53 тысяч бутылок водки и коньяка кустарного... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:00

2023-06-28T16:00

2023-06-28T16:00

происшествия

саратов

ирина волк

россия

ленинский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91523/07/915230779_0:375:4000:2625_1920x0_80_0_0_f66203fe3512aa08307e28f2a2f38da5.jpg

САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Полицейские в Саратове ликвидировали подпольный цех по изготовлению нелегального алкоголя, изъято около 53 тысяч бутылок водки и коньяка кустарного производства, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Пресечено производство немаркированной алкогольной продукции... В складских помещениях одного из бывших торговых объектов на территории Ленинского района города Саратова полицейские обнаружили оборудование, емкости со спиртосодержащей жидкостью, смешанной с красителями и различными добавками, общим объемом около пяти тысяч литров, а также около 50 тысяч бутылок водки, более трех тысяч бутылок коньяка кустарного производства и 200 канистр со спиртом", - сказала Волк. По ее словам, на прилегающей к складам парковке оперативники заметили фуру, в которой находилась упакованная в коробки продукция подпольного завода - более 450 литров водки и коньяка с этикетками известных торговых марок. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере". В настоящее время устанавливаются каналы поставок спиртосодержащего сырья и точки сбыта готовой немаркированной продукции", - отметили в МВД. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230627/alkogol-1880703943.html

https://ria.ru/20230614/alkogol-1878112327.html

саратов

россия

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, ирина волк, россия, ленинский район