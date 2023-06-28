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В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети в Курбан-байрам - РИА Новости, 28.06.2023
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Религия
 
12:58 28.06.2023 (обновлено: 17:06 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/aktsiya-1880877263.html
В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети в Курбан-байрам
В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети в Курбан-байрам - РИА Новости, 28.06.2023
В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети в Курбан-байрам
Полиция Швеции разрешила провести протестную акцию с сожжением Корана в первый день Курбан-байрама, передает Франс Пресс. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:58
2023-06-28T17:06
религия
в мире
швеция
стокгольм (город)
религия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Полиция Швеции разрешила провести протестную акцию с сожжением Корана в первый день Курбан-байрама, передает Франс Пресс."Шведская полиция заявила, что дала разрешение на проведение акции протеста, организатор которой планирует сжечь Коран возле главной мечети Стокгольма в среду, в начале трехдневного мусульманского праздника Курбан-байрам", — говорится в сообщении агентства.Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно", передает Рейтер. Глава правительства добавил, что не будет рассуждать о влиянии этой ситуации на вступление страны в НАТО.В апреле Административный суд Стокгольма признал необоснованным отказ полиции разрешить аналогичное мероприятие у посольств Ирака и Турции. Отмечалось, что оснований для запрета было недостаточно.В начале 2023 года лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран перед зданием дипмиссии Турции, разгорелся международный скандал. В своей речи политик раскритиковал турецкого президента Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. В Анкаре после этого заявили, что не собираются поддерживать заявку Швеции на вступление в НАТО.
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в мире, швеция, стокгольм (город), религия
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В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети в Курбан-байрам

Шведская полиция разрешила акцию с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в Курбан-байрам

© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDАкция у мечети в Стокгольме
Акция у мечети в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
Акция у мечети в Стокгольме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Полиция Швеции разрешила провести протестную акцию с сожжением Корана в первый день Курбан-байрама, передает Франс Пресс.
«
"Шведская полиция заявила, что дала разрешение на проведение акции протеста, организатор которой планирует сжечь Коран возле главной мечети Стокгольма в среду, в начале трехдневного мусульманского праздника Курбан-байрам", — говорится в сообщении агентства.
Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно", передает Рейтер. Глава правительства добавил, что не будет рассуждать о влиянии этой ситуации на вступление страны в НАТО.
В апреле Административный суд Стокгольма признал необоснованным отказ полиции разрешить аналогичное мероприятие у посольств Ирака и Турции. Отмечалось, что оснований для запрета было недостаточно.
В начале 2023 года лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран перед зданием дипмиссии Турции, разгорелся международный скандал.
В своей речи политик раскритиковал турецкого президента Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. В Анкаре после этого заявили, что не собираются поддерживать заявку Швеции на вступление в НАТО.
Верующие в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у мечети Сулеймана Великолепного и Роксоланы в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Курбан-байрам
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