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В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети в Курбан-байрам
В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети в Курбан-байрам - РИА Новости, 28.06.2023
В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети в Курбан-байрам
Полиция Швеции разрешила провести протестную акцию с сожжением Корана в первый день Курбан-байрама, передает Франс Пресс. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:58
2023-06-28T12:58
2023-06-28T17:06
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Полиция Швеции разрешила провести протестную акцию с сожжением Корана в первый день Курбан-байрама, передает Франс Пресс."Шведская полиция заявила, что дала разрешение на проведение акции протеста, организатор которой планирует сжечь Коран возле главной мечети Стокгольма в среду, в начале трехдневного мусульманского праздника Курбан-байрам", — говорится в сообщении агентства.Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно", передает Рейтер. Глава правительства добавил, что не будет рассуждать о влиянии этой ситуации на вступление страны в НАТО.В апреле Административный суд Стокгольма признал необоснованным отказ полиции разрешить аналогичное мероприятие у посольств Ирака и Турции. Отмечалось, что оснований для запрета было недостаточно.В начале 2023 года лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран перед зданием дипмиссии Турции, разгорелся международный скандал. В своей речи политик раскритиковал турецкого президента Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. В Анкаре после этого заявили, что не собираются поддерживать заявку Швеции на вступление в НАТО.
https://ria.ru/20230628/kurban-bayram-1880425008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, стокгольм (город), религия
Религия, В мире, Швеция, Стокгольм (город), Религия
В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети в Курбан-байрам
Шведская полиция разрешила акцию с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в Курбан-байрам