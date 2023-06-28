https://ria.ru/20230628/akter-1880804568.html

В горах Калифорнии нашли останки пропавшего полгода назад актера

В горах Калифорнии нашли останки пропавшего полгода назад актера - РИА Новости, 28.06.2023

В горах Калифорнии нашли останки пропавшего полгода назад актера

Судмедэксперты опознали в останках, найденных в горах Калифорнии, британского актера Джулиана Сэндса, который пропал в январе, сообщил департамент шерифа округа РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T00:19

2023-06-28T00:19

2023-06-28T00:28

калифорния

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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Судмедэксперты опознали в останках, найденных в горах Калифорнии, британского актера Джулиана Сэндса, который пропал в январе, сообщил департамент шерифа округа Сан-Бернардино. Местные власти в начале года сообщали, что 65-летний Сэндс пропал еще с одним туристом в горах на юге Калифорнии. "Процедура опознания тела, обнаруженного на Маунт-Балди 24 июня, завершена. (В останках) опознан 65-летний Джулиан Сэндс из Северного Голливуда", - сказано в пресс-релизе. Полицейские продолжают выяснять причину смерти Сэндса, которого нашли туристы. Сэндс известен по роли злодея-колдуна в фильме ужасов "Чернокнижник". Он также снялся в фильмах "Комната с видом", "Поля смерти" и "Покидая Лас-Вегас", которые получили премию "Оскар". Кроме того, в его фильмографии есть "Готика", "Обед нагишом", "Елена в ящике", "Тринадцать друзей Оушена", "Девушка с татуировкой дракона", "Скрюченный домишко".

https://radiosputnik.ria.ru/20230612/ostanki-1877638548.html

https://ria.ru/20230627/paket-1880662838.html

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калифорния