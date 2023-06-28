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Советник президента ЦАР прокомментировал ситуацию с "Вагнером" - РИА Новости, 28.06.2023
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12:15 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/afrika-1880867230.html
Советник президента ЦАР прокомментировал ситуацию с "Вагнером"
Советник президента ЦАР прокомментировал ситуацию с "Вагнером" - РИА Новости, 28.06.2023
Советник президента ЦАР прокомментировал ситуацию с "Вагнером"
Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) в случае ухода группы "Вагнер" примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую решит направить в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:15
2023-06-28T12:15
в мире
россия
цар
белоруссия
александр лукашенко
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) в случае ухода группы "Вагнер" примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую решит направить в страну руководство РФ, заявил советник президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика, чьи слова приводит Financial Times. "Если Москва решит их (группу "Вагнер") отозвать и прислать нам "Бетховенов" или "Моцартов", а не вагнеровцев, они у нас будут", - приводит газета слова советника лидера ЦАР. Как пишет издание, дипломаты в ЦАР заявляют, что в стране не произошло никаких очевидных изменений после событий в РФ, связанных с группой "Вагнер". Источник, близкий к главе ЦАР заявил, что события в России не оказали никакого влияния на ситуацию в республике. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20230627/vagner-1880802278.html
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в мире, россия, цар, белоруссия, александр лукашенко, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чвк "вагнер"
В мире, Россия, ЦАР, Белоруссия, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЧВК "Вагнер"
Советник президента ЦАР прокомментировал ситуацию с "Вагнером"

Советник президента ЦАР Гуанджика: в случае ухода "Вагнера" страна примет любую замену

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) в случае ухода группы "Вагнер" примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую решит направить в страну руководство РФ, заявил советник президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика, чьи слова приводит Financial Times.
"Если Москва решит их (группу "Вагнер") отозвать и прислать нам "Бетховенов" или "Моцартов", а не вагнеровцев, они у нас будут", - приводит газета слова советника лидера ЦАР.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Генсек НАТО заявил, что за ЧВК "Вагнер" в Белоруссии будут следить
27 июня, 23:20
Как пишет издание, дипломаты в ЦАР заявляют, что в стране не произошло никаких очевидных изменений после событий в РФ, связанных с группой "Вагнер". Источник, близкий к главе ЦАР заявил, что события в России не оказали никакого влияния на ситуацию в республике.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Госдеп США на этой неделе объявит новые рестрикции в отношении ЧВК "Вагнер"
27 июня, 20:58
 
В миреРоссияЦАРБелоруссияАлександр ЛукашенкоЕвгений ПригожинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЧВК "Вагнер"
 
 
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