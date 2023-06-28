https://ria.ru/20230628/afrika-1880867230.html

Советник президента ЦАР прокомментировал ситуацию с "Вагнером"

Советник президента ЦАР прокомментировал ситуацию с "Вагнером" - РИА Новости, 28.06.2023

Советник президента ЦАР прокомментировал ситуацию с "Вагнером"

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) в случае ухода группы "Вагнер" примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую решит направить в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:15

2023-06-28T12:15

2023-06-28T12:15

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россия

цар

белоруссия

александр лукашенко

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) в случае ухода группы "Вагнер" примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую решит направить в страну руководство РФ, заявил советник президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика, чьи слова приводит Financial Times. "Если Москва решит их (группу "Вагнер") отозвать и прислать нам "Бетховенов" или "Моцартов", а не вагнеровцев, они у нас будут", - приводит газета слова советника лидера ЦАР. Как пишет издание, дипломаты в ЦАР заявляют, что в стране не произошло никаких очевидных изменений после событий в РФ, связанных с группой "Вагнер". Источник, близкий к главе ЦАР заявил, что события в России не оказали никакого влияния на ситуацию в республике. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20230627/vagner-1880802278.html

https://ria.ru/20230627/vagner-1880792380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, цар, белоруссия, александр лукашенко, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чвк "вагнер"