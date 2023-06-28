https://ria.ru/20230628/abrams-1880976843.html

Польша получила первые американские б/у танки Abrams

Польша получила первые американские б/у танки Abrams - РИА Новости, 28.06.2023

Польша получила первые американские б/у танки Abrams

Польша, передавшая Украине большое количество подержанной боевой техники, но объявившая о планах создать самую сильную армию в Европе, в среду получила первые... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T19:14

2023-06-28T19:14

2023-06-28T19:14

украина

европа

мариуш блащак

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156036/97/1560369703_0:217:2873:1833_1920x0_80_0_0_423f4a109d01fbaebda688d47144d2c8.jpg

ВАРШАВА, 28 июн - РИА Новости. Польша, передавшая Украине большое количество подержанной боевой техники, но объявившая о планах создать самую сильную армию в Европе, в среду получила первые бывшие в употреблении американские танки Abrams, которые планирует передать дивизии на востоке страны. Торжественную церемонию передачи танков военным транслирует Польское телевидение. В ней принимает участие министр национальной обороны Мариуш Блащак. "Наши экипажи из 1-й Варшавской танковой бригады, входящей в состав 18-й механизированной бригады, уже обучены. Они закроют брестские ворота", - сказал Блащак. Танки Abrams он назвал "лучшими танками в мире". На вооружение Войска польского сначала поставляются бывшие в употреблении танки Abrams. Ранее они состояли на вооружении в подразделениях Морской пехоты США. В первой партии Польша получит одну роту танков Abrams - 14 штук. Всего в текущем году в Польшу будет доставлено три роты таких машин, то есть батальон. Очередной батальон будет поставлен в следующем году. Польша в 2022 году заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. Ожидается, что первая поставка этих танков состоится к концу 2024 года, а весь контракт будет завершен к концу 2026 года. в 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку 116 танков Abrams в версии M1A1 – вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами.

https://ria.ru/20230613/polsha-1877780770.html

https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html

украина

европа

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, мариуш блащак, польша