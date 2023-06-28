https://ria.ru/20230628/abrams-1880976843.html
Польша получила первые американские б/у танки Abrams
Польша получила первые американские б/у танки Abrams - РИА Новости, 28.06.2023
Польша получила первые американские б/у танки Abrams
Польша, передавшая Украине большое количество подержанной боевой техники, но объявившая о планах создать самую сильную армию в Европе, в среду получила первые... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:14
2023-06-28T19:14
2023-06-28T19:14
украина
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мариуш блащак
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ВАРШАВА, 28 июн - РИА Новости. Польша, передавшая Украине большое количество подержанной боевой техники, но объявившая о планах создать самую сильную армию в Европе, в среду получила первые бывшие в употреблении американские танки Abrams, которые планирует передать дивизии на востоке страны. Торжественную церемонию передачи танков военным транслирует Польское телевидение. В ней принимает участие министр национальной обороны Мариуш Блащак. "Наши экипажи из 1-й Варшавской танковой бригады, входящей в состав 18-й механизированной бригады, уже обучены. Они закроют брестские ворота", - сказал Блащак. Танки Abrams он назвал "лучшими танками в мире". На вооружение Войска польского сначала поставляются бывшие в употреблении танки Abrams. Ранее они состояли на вооружении в подразделениях Морской пехоты США. В первой партии Польша получит одну роту танков Abrams - 14 штук. Всего в текущем году в Польшу будет доставлено три роты таких машин, то есть батальон. Очередной батальон будет поставлен в следующем году. Польша в 2022 году заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. Ожидается, что первая поставка этих танков состоится к концу 2024 года, а весь контракт будет завершен к концу 2026 года. в 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку 116 танков Abrams в версии M1A1 – вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами.
https://ria.ru/20230613/polsha-1877780770.html
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украина, европа, мариуш блащак, польша
Украина, Европа, Мариуш Блащак, Польша
Польша получила первые американские б/у танки Abrams
Польская армия получила от США первую партию из 14 подержанных танков Abrams
ВАРШАВА, 28 июн - РИА Новости.
Польша, передавшая Украине большое количество подержанной боевой техники, но объявившая о планах создать самую сильную армию в Европе, в среду получила
первые бывшие в употреблении американские танки Abrams, которые планирует передать дивизии на востоке страны.
Торжественную церемонию передачи танков военным транслирует Польское телевидение. В ней принимает участие министр национальной обороны Мариуш Блащак
.
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"Наши экипажи из 1-й Варшавской танковой бригады, входящей в состав 18-й механизированной бригады, уже обучены. Они закроют брестские ворота", - сказал Блащак.
Танки Abrams он назвал "лучшими танками в мире".
На вооружение Войска польского сначала поставляются бывшие в употреблении танки Abrams. Ранее они состояли на вооружении в подразделениях Морской пехоты США
.
В первой партии Польша получит одну роту танков Abrams - 14 штук. Всего в текущем году в Польшу будет доставлено три роты таких машин, то есть батальон. Очередной батальон будет поставлен в следующем году.
Польша в 2022 году заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. Ожидается, что первая поставка этих танков состоится к концу 2024 года, а весь контракт будет завершен к концу 2026 года. в 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку 116 танков Abrams в версии M1A1 – вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами.
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