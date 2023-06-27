https://ria.ru/20230627/zu-23-2-1880610002.html

Российские зенитчики сбили украинский разведывательный дрон

Российские зенитчики сбили украинский разведывательный дрон - РИА Новости, 27.06.2023

Российские зенитчики сбили украинский разведывательный дрон

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчёта самоходной спаренной зенитной установки ЗУ-23-2 батареи Западного военного округа по уничтожению... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T03:19

2023-06-27T03:19

2023-06-27T03:19

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчёта самоходной спаренной зенитной установки ЗУ-23-2 батареи Западного военного округа по уничтожению беспилотных летательных аппаратов украинских военных в зоне проведения специальной военной операции. На видео зенитчики срочно грузятся на гусеничную боевую машину по заданию и выезжают на точку. По прибытии они наводят установку и совершают несколько выстрелов по цели. Как уточнили в Минобороны, расчёт самоходной установки визуально обнаружил вражеский разведывательный дрон самолетного типа и принял решение уничтожить его. После поражения беспилотника зенитчики уезжают. Кроме того, показано, как командир взвода зенитно-реактивной батареи с позывным "Заноза" получил из рук командира батареи на передовой свои первые офицерские погоны. Ему присвоили звание младшего лейтенанта, а также вручили выписку из приказа о назначении на офицерскую должность. Как рассказал "Заноза", он участвует в спецоперации с самого начала, "заходил сюда с первыми полками". Он предположил, что наградили его за то, что "хорошо выполнял свою работу". Сбитый им самолёт-истребитель пытался нанести удары по батальонной группе "Занозы", которая заняла населённый пункт.

https://ria.ru/20230626/dron-1880479372.html

https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880480322.html

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россия, безопасность