https://ria.ru/20230627/zolotov-1880709376.html

Золотов рассказал о действиях Росгвардии во время мятежа

Золотов рассказал о действиях Росгвардии во время мятежа - РИА Новости, 27.06.2023

Золотов рассказал о действиях Росгвардии во время мятежа

Глава Росгвардии Виктор Золотов объяснил, почему во время событий 24 июня мятежникам удалось преодолеть большое расстояние: было принято решение... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:23

2023-06-27T14:23

2023-06-27T14:23

россия

москва

ростов-на-дону

евгений пригожин

владимир путин

александр лукашенко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

фсб

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов объяснил, почему во время событий 24 июня мятежникам удалось преодолеть большое расстояние: было принято решение сконцентрировать все силы на подступах к Москве. "Очень просто. На том этапе мы концентрировали все кулаки, все силы именно на подступах к Москве. Потому что если разбрасывать группировки, ну они просто прошли бы сквозь них, как нож сквозь масло. Поэтому нужно было сосредоточить кулак для отражения, что собственно и делалось", - сказал он журналистам на вопрос, как объяснить то, что мятежники прошли так быстро большое расстояние от Ростова-на-Дону. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/informatsiya-1880697614.html

https://ria.ru/20230627/zolotov-1880694344.html

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москва

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, ростов-на-дону, евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фсб, безопасность