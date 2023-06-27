Золотов рассказал о действиях Росгвардии во время мятежа
Золотов: во время мятежа было принято решение сконцентрировать силы на подступах к Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлавнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов
Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов объяснил, почему во время событий 24 июня мятежникам удалось преодолеть большое расстояние: было принято решение сконцентрировать все силы на подступах к Москве.
"Очень просто. На том этапе мы концентрировали все кулаки, все силы именно на подступах к Москве. Потому что если разбрасывать группировки, ну они просто прошли бы сквозь них, как нож сквозь масло. Поэтому нужно было сосредоточить кулак для отражения, что собственно и делалось", - сказал он журналистам на вопрос, как объяснить то, что мятежники прошли так быстро большое расстояние от Ростова-на-Дону.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.