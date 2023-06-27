Рейтинг@Mail.ru
Золотов рассказал о действиях Росгвардии во время мятежа - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/zolotov-1880709376.html
Золотов рассказал о действиях Росгвардии во время мятежа
Золотов рассказал о действиях Росгвардии во время мятежа - РИА Новости, 27.06.2023
Золотов рассказал о действиях Росгвардии во время мятежа
Глава Росгвардии Виктор Золотов объяснил, почему во время событий 24 июня мятежникам удалось преодолеть большое расстояние: было принято решение... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:23
2023-06-27T14:23
россия
москва
ростов-на-дону
евгений пригожин
владимир путин
александр лукашенко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148960/15/1489601582_0:0:2869:1613_1920x0_80_0_0_d380df8f2c173dfa71909d31ed52024f.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов объяснил, почему во время событий 24 июня мятежникам удалось преодолеть большое расстояние: было принято решение сконцентрировать все силы на подступах к Москве. "Очень просто. На том этапе мы концентрировали все кулаки, все силы именно на подступах к Москве. Потому что если разбрасывать группировки, ну они просто прошли бы сквозь них, как нож сквозь масло. Поэтому нужно было сосредоточить кулак для отражения, что собственно и делалось", - сказал он журналистам на вопрос, как объяснить то, что мятежники прошли так быстро большое расстояние от Ростова-на-Дону. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/informatsiya-1880697614.html
https://ria.ru/20230627/zolotov-1880694344.html
россия
москва
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148960/15/1489601582_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_a187d26678f506e0dbdc12d700d77ba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, ростов-на-дону, евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фсб, безопасность
Россия, Москва, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ФСБ, Безопасность
Золотов рассказал о действиях Росгвардии во время мятежа

Золотов: во время мятежа было принято решение сконцентрировать силы на подступах к Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлавнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов
Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов объяснил, почему во время событий 24 июня мятежникам удалось преодолеть большое расстояние: было принято решение сконцентрировать все силы на подступах к Москве.
"Очень просто. На том этапе мы концентрировали все кулаки, все силы именно на подступах к Москве. Потому что если разбрасывать группировки, ну они просто прошли бы сквозь них, как нож сквозь масло. Поэтому нужно было сосредоточить кулак для отражения, что собственно и делалось", - сказал он журналистам на вопрос, как объяснить то, что мятежники прошли так быстро большое расстояние от Ростова-на-Дону.
Танк ЧВК Вагнер в воротах цирка в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Золотов рассказал об информации о подготовке мятежа из стана Пригожина
Вчера, 13:42
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Золотов рассказал, что 24 июня был постоянно на связи с Путиным
Вчера, 13:29
 
РоссияМоскваРостов-на-ДонуЕвгений ПригожинВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ФСББезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала