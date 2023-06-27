https://ria.ru/20230627/zolotov-1880704882.html

Золотов рассказал, что во время мятежа сдал заначку жене

Золотов рассказал, что во время мятежа сдал заначку жене - РИА Новости, 27.06.2023

Золотов рассказал, что во время мятежа сдал заначку жене

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что во время попытки вооруженного мятежа он был с сыновьями и внуком — они также сотрудники Росгвардии, и они, как и... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:05

2023-06-27T14:05

2023-06-27T18:33

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что во время попытки вооруженного мятежа он был с сыновьями и внуком — они также сотрудники Росгвардии, и они, как и все бойцы, "сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели"."Все было понятно, что все здесь вокруг, весь личный состав, который у нас находится здесь, они все будут стоять насмерть. Более того, скажу, что ребята сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели. Так что все готовы были", — сказал он журналистам. На уточняющий вопрос, отдал ли он сам заначку жене, Золотов сказал: "Да, конечно". "Слушайте, у меня и мои дети, и мой внук готовились. Они были вместе со мной рядом", — сказал он.Золотов пояснил, что они являются сотрудниками Росгвардии, внуку 23 года.

https://ria.ru/20230627/zolotov-1880694344.html

https://ria.ru/20230627/informatsiya-1880697614.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество