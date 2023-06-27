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Золотов рассказал, что во время мятежа сдал заначку жене - РИА Новости, 27.06.2023
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14:05 27.06.2023 (обновлено: 18:33 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/zolotov-1880704882.html
Золотов рассказал, что во время мятежа сдал заначку жене
Золотов рассказал, что во время мятежа сдал заначку жене - РИА Новости, 27.06.2023
Золотов рассказал, что во время мятежа сдал заначку жене
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что во время попытки вооруженного мятежа он был с сыновьями и внуком — они также сотрудники Росгвардии, и они, как и... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:05
2023-06-27T18:33
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что во время попытки вооруженного мятежа он был с сыновьями и внуком — они также сотрудники Росгвардии, и они, как и все бойцы, "сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели"."Все было понятно, что все здесь вокруг, весь личный состав, который у нас находится здесь, они все будут стоять насмерть. Более того, скажу, что ребята сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели. Так что все готовы были", — сказал он журналистам. На уточняющий вопрос, отдал ли он сам заначку жене, Золотов сказал: "Да, конечно". "Слушайте, у меня и мои дети, и мой внук готовились. Они были вместе со мной рядом", — сказал он.Золотов пояснил, что они являются сотрудниками Росгвардии, внуку 23 года.
https://ria.ru/20230627/zolotov-1880694344.html
https://ria.ru/20230627/informatsiya-1880697614.html
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виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Золотов рассказал, что во время мятежа сдал заначку жене

Золотов рассказал, что был во время мятежа с сыновьями и внуком и сдал заначку жене

© Фото предоставлено департаментом Росгвардии по взаимодействию со СМИДиректор Росгвардии Виктор Золотов
Директор Росгвардии Виктор Золотов
© Фото предоставлено департаментом Росгвардии по взаимодействию со СМИ
Директор Росгвардии Виктор Золотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что во время попытки вооруженного мятежа он был с сыновьями и внуком — они также сотрудники Росгвардии, и они, как и все бойцы, "сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели".
"Все было понятно, что все здесь вокруг, весь личный состав, который у нас находится здесь, они все будут стоять насмерть. Более того, скажу, что ребята сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели. Так что все готовы были", — сказал он журналистам.
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На уточняющий вопрос, отдал ли он сам заначку жене, Золотов сказал: "Да, конечно". "Слушайте, у меня и мои дети, и мой внук готовились. Они были вместе со мной рядом", — сказал он.
Золотов пояснил, что они являются сотрудниками Росгвардии, внуку 23 года.
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Виктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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