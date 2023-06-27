Рейтинг@Mail.ru
Москву мятежники не взяли бы, заявил Золотов - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 27.06.2023 (обновлено: 14:08 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/zolotov-1880695618.html
Москву мятежники не взяли бы, заявил Золотов
Москву мятежники не взяли бы, заявил Золотов - РИА Новости, 27.06.2023
Москву мятежники не взяли бы, заявил Золотов
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что силовые ведомства были уверены в своей победе, Москву мятежники бы не взяли. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:33
2023-06-27T14:08
москва
виктор золотов
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
тула
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875327781_0:62:2996:1747_1920x0_80_0_0_4c33fa68d66ab0eae62fcbee45ac6da3.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что силовые ведомства были уверены в своей победе, Москву мятежники бы не взяли."Красная точка начиналась уже от Тулы. Когда они уже под Липецком были, нам стало ясно, мы знали, что мы победим", - сказал он журналистам."Они бы к Москве подошли, было бы много крови, но Москву бы они не взяли", - добавил Золотов.
https://ria.ru/20230627/informatsiya-1880697614.html
москва
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875327781_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_9f09e234f3365aa25d1e08a9b4d868bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, виктор золотов, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), тула
Москва, Виктор Золотов, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Тула
Москву мятежники не взяли бы, заявил Золотов

Глава Росгвардии Золотов: военные знали, что победят, мятежники не взяли бы Москву

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что силовые ведомства были уверены в своей победе, Москву мятежники бы не взяли.
"Красная точка начиналась уже от Тулы. Когда они уже под Липецком были, нам стало ясно, мы знали, что мы победим", - сказал он журналистам.
"Они бы к Москве подошли, было бы много крови, но Москву бы они не взяли", - добавил Золотов.
Танк ЧВК Вагнер в воротах цирка в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Золотов рассказал об информации о подготовке мятежа из стана Пригожина
Вчера, 13:42
 
МоскваВиктор ЗолотовБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Тула
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала