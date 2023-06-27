https://ria.ru/20230627/zolotov-1880695618.html
Москву мятежники не взяли бы, заявил Золотов
Москву мятежники не взяли бы, заявил Золотов - РИА Новости, 27.06.2023
Москву мятежники не взяли бы, заявил Золотов
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что силовые ведомства были уверены в своей победе, Москву мятежники бы не взяли. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:33
2023-06-27T13:33
2023-06-27T14:08
москва
виктор золотов
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
тула
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что силовые ведомства были уверены в своей победе, Москву мятежники бы не взяли."Красная точка начиналась уже от Тулы. Когда они уже под Липецком были, нам стало ясно, мы знали, что мы победим", - сказал он журналистам."Они бы к Москве подошли, было бы много крови, но Москву бы они не взяли", - добавил Золотов.
https://ria.ru/20230627/informatsiya-1880697614.html
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тула
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, виктор золотов, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), тула
Москва, Виктор Золотов, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Тула
Москву мятежники не взяли бы, заявил Золотов
Глава Росгвардии Золотов: военные знали, что победят, мятежники не взяли бы Москву