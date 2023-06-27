https://ria.ru/20230627/zolotov-1880695618.html

Москву мятежники не взяли бы, заявил Золотов

Москву мятежники не взяли бы, заявил Золотов - РИА Новости, 27.06.2023

Москву мятежники не взяли бы, заявил Золотов

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что силовые ведомства были уверены в своей победе, Москву мятежники бы не взяли. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:33

2023-06-27T13:33

2023-06-27T14:08

москва

виктор золотов

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

тула

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что силовые ведомства были уверены в своей победе, Москву мятежники бы не взяли."Красная точка начиналась уже от Тулы. Когда они уже под Липецком были, нам стало ясно, мы знали, что мы победим", - сказал он журналистам."Они бы к Москве подошли, было бы много крови, но Москву бы они не взяли", - добавил Золотов.

https://ria.ru/20230627/informatsiya-1880697614.html

москва

тула

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, виктор золотов, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), тула