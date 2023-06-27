https://ria.ru/20230627/zolotov-1880694344.html
Золотов рассказал, что 24 июня был постоянно на связи с Путиным
Золотов рассказал, что 24 июня был постоянно на связи с Путиным - РИА Новости, 27.06.2023
Золотов рассказал, что 24 июня был постоянно на связи с Путиным
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что во время попытки вооруженного мятежа 24 июня он был постоянно на связи с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:29
2023-06-27T13:29
2023-06-27T14:09
попытка вооруженного мятежа
владимир путин
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
москва
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что во время попытки вооруженного мятежа 24 июня он был постоянно на связи с президентом РФ Владимиром Путиным."Да, конечно, постоянно был на связи и с президентом, и со всеми руководителями военными", - заявил Золотов журналистам.На вопрос, о чем именно они говорили с главой государства, Золотов ответил: "О многом, в первую очередь о проведении вот этой вот спецоперации по защите и Москвы, и подступов к Москве".На вопрос, был ли президент с самого начала уверен в России, глава Росгвардии сообщил: "Абсолютно. Никаких сомнений не было".
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попытка вооруженного мятежа, владимир путин, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, москва
Попытка вооруженного мятежа, Владимир Путин, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Москва
Золотов рассказал, что 24 июня был постоянно на связи с Путиным
Глава Росгвардии Золотов рассказал, что во время мятежа был постоянно на связи с Путиным