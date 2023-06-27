https://ria.ru/20230627/zolotov-1880694344.html

Золотов рассказал, что 24 июня был постоянно на связи с Путиным

Золотов рассказал, что 24 июня был постоянно на связи с Путиным - РИА Новости, 27.06.2023

Золотов рассказал, что 24 июня был постоянно на связи с Путиным

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что во время попытки вооруженного мятежа 24 июня он был постоянно на связи с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:29

2023-06-27T13:29

2023-06-27T14:09

попытка вооруженного мятежа

владимир путин

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

москва

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что во время попытки вооруженного мятежа 24 июня он был постоянно на связи с президентом РФ Владимиром Путиным."Да, конечно, постоянно был на связи и с президентом, и со всеми руководителями военными", - заявил Золотов журналистам.На вопрос, о чем именно они говорили с главой государства, Золотов ответил: "О многом, в первую очередь о проведении вот этой вот спецоперации по защите и Москвы, и подступов к Москве".На вопрос, был ли президент с самого начала уверен в России, глава Росгвардии сообщил: "Абсолютно. Никаких сомнений не было".

https://ria.ru/20230627/putin-1880681881.html

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попытка вооруженного мятежа, владимир путин, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, москва