https://ria.ru/20230627/zoloft-1880763431.html

Антидепрессант "Золофт" снова стали поставлять в Россию

Антидепрессант "Золофт" снова стали поставлять в Россию - РИА Новости, 27.06.2023

Антидепрессант "Золофт" снова стали поставлять в Россию

Поставки в Россию антидепрессанта "Золофт" были возобновлены после их остановки из-за проблем на производстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T17:57

2023-06-27T17:57

2023-06-27T17:57

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поставки в Россию антидепрессанта "Золофт" были возобновлены после их остановки из-за проблем на производстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе отечественного подразделения американского производителя Viatris. Ранее во вторник Росздравнадзор заявил, что был уведомлен о возобновлении компанией-производителем поставок препарата в Россию. "Поставки в Россию препарата "Золофт" (МНН Сертралин) возобновлены после их остановки в связи с необходимостью решения технических проблем на производственной площадке стороннего производителя готового продукта. Причина остановки поставок не была связана с качеством, безопасностью или эффективностью готового продукта. Пациенты смогут вновь получить доступ к необходимой терапии в соответствии с назначением врача", - заявили в пресс-службе. Директор Ассоциации независимых аптек и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова рассказала агентству, что "Золофт" пользуется в России большим спросом, отметив, что пока препарата у поставщиков нет, но "вероятно, появится в ближайшее время". В октябре в пресс-службе отечественного подразделения американского производителя Viatris сообщали РИА Новости, что поставки антидепрессанта "Золофт" в российские аптеки временно приостановлены из-за технических проблем на производстве.

https://ria.ru/20230619/lekarstva-1879188637.html

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