https://ria.ru/20230627/zmei-1880616534.html

Названа причина появления большого количества змей в Новой Москве

Названа причина появления большого количества змей в Новой Москве - РИА Новости, 27.06.2023

Названа причина появления большого количества змей в Новой Москве

Из-за жары и засухи змеи приползают к домам в новой Москве, чтобы попить и охладиться, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T06:18

2023-06-27T06:18

2023-06-27T06:54

сергей бурмистров

москва

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Из-за жары и засухи змеи приползают к домам в новой Москве, чтобы попить и охладиться, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее появились сообщения, что поселение Московский, который находится рядом с аэропортом Внуково, атаковали змеи."Змеи в принципе активны, и из-за засухи и жары они ищут влажные места. Их можно встретить около подъезда, под подъездом, могут заползти под фундамент, где прохладно, либо есть водоем, либо (где) поливают и лужи остаются. Они приползают попить, охладиться", - рассказал Бурмистров.Он добавил, что встретить их можно не только в Московском, но и в других местах. "Обращений достаточно много, но отлов мы не производим, потому что это ужи. Ужи никому не вредят, сами не нападают, если их не трогать", - заключил специалист.

https://ria.ru/20230609/zmeya-1877250355.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230520/zmei-1872960787.html

москва

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сергей бурмистров, москва