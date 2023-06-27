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Названа причина появления большого количества змей в Новой Москве - РИА Новости, 27.06.2023
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06:18 27.06.2023 (обновлено: 06:54 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/zmei-1880616534.html
Названа причина появления большого количества змей в Новой Москве
Названа причина появления большого количества змей в Новой Москве - РИА Новости, 27.06.2023
Названа причина появления большого количества змей в Новой Москве
Из-за жары и засухи змеи приползают к домам в новой Москве, чтобы попить и охладиться, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T06:18
2023-06-27T06:54
сергей бурмистров
москва
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Из-за жары и засухи змеи приползают к домам в новой Москве, чтобы попить и охладиться, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее появились сообщения, что поселение Московский, который находится рядом с аэропортом Внуково, атаковали змеи."Змеи в принципе активны, и из-за засухи и жары они ищут влажные места. Их можно встретить около подъезда, под подъездом, могут заползти под фундамент, где прохладно, либо есть водоем, либо (где) поливают и лужи остаются. Они приползают попить, охладиться", - рассказал Бурмистров.Он добавил, что встретить их можно не только в Московском, но и в других местах. "Обращений достаточно много, но отлов мы не производим, потому что это ужи. Ужи никому не вредят, сами не нападают, если их не трогать", - заключил специалист.
https://ria.ru/20230609/zmeya-1877250355.html
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сергей бурмистров, москва
Сергей Бурмистров, Москва
Названа причина появления большого количества змей в Новой Москве

Эксперт Бурмистров: змеи приползают к домам в Новой Москве из-за жары, чтобы охладиться

© iStock.com / DamianKuzdakУж в траве
Уж в траве - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© iStock.com / DamianKuzdak
Уж в траве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Из-за жары и засухи змеи приползают к домам в новой Москве, чтобы попить и охладиться, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее появились сообщения, что поселение Московский, который находится рядом с аэропортом Внуково, атаковали змеи.
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"Змеи в принципе активны, и из-за засухи и жары они ищут влажные места. Их можно встретить около подъезда, под подъездом, могут заползти под фундамент, где прохладно, либо есть водоем, либо (где) поливают и лужи остаются. Они приползают попить, охладиться", - рассказал Бурмистров.
Он добавил, что встретить их можно не только в Московском, но и в других местах.
"Обращений достаточно много, но отлов мы не производим, потому что это ужи. Ужи никому не вредят, сами не нападают, если их не трогать", - заключил специалист.
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Сергей БурмистровМосква
 
 
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