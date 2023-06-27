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Пытавшийся примкнуть к ВСУ россиянин поблагодарил ФСБ за сохранение жизни - РИА Новости, 27.06.2023
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11:03 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/zhitel-1880657793.html
Пытавшийся примкнуть к ВСУ россиянин поблагодарил ФСБ за сохранение жизни
Пытавшийся примкнуть к ВСУ россиянин поблагодарил ФСБ за сохранение жизни - РИА Новости, 27.06.2023
Пытавшийся примкнуть к ВСУ россиянин поблагодарил ФСБ за сохранение жизни
Житель Нальчика, пытавшийся уехать на Украину и воевать против российской армии, поблагодарил силовиков, не позволивших ему осуществить задуманное и вернувших... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:03
2023-06-27T11:03
происшествия
фсб
вооруженные силы украины
нальчик
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Житель Нальчика, пытавшийся уехать на Украину и воевать против российской армии, поблагодарил силовиков, не позволивших ему осуществить задуманное и вернувших "к родным живым и здоровым", соответствующее видео опубликовала ФСБ. Ранее ФСБ сообщила о задержании 35-летнего жителя Нальчика, который пытался через Белоруссию уехать на Украину и примкнуть к ВСУ. На него завели дело о покушении на госизмену. "Большое спасибо нашим спецслужбам за то, что они сохранили мне жизнь, что я вернулся к родным живым и здоровым. Призываю граждан Российской Федерации, чтобы они не повторили все ошибки, которые я совершил", - сказал задержанный. По его словам, он "повелся на пропаганду". "Я хотел поехать туда, на Украину, чтобы участвовать в военной операции на стороне Украины. В момент моей поездки в Москву меня задержали сотрудники правоохранительных органов", - добавил житель Нальчика.
https://ria.ru/20230621/gosizmena-1879488350.html
нальчик
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Кадры задержания жителя Нальчика, подозреваемого в попытке примкнуть к ВСУ
Жителя Нальчика заподозрили в попытке примкнуть к ВСУ - теперь кается, что "повелся на всякую пропаганду", и благодарит за свое задержание.
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происшествия, фсб, вооруженные силы украины, нальчик
Происшествия, ФСБ, Вооруженные силы Украины, Нальчик
Пытавшийся примкнуть к ВСУ россиянин поблагодарил ФСБ за сохранение жизни

Житель Нальчика, попытавшийся примкнуть к ВСУ, поблагодарил ФСБ за сохранение жизни

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Житель Нальчика, пытавшийся уехать на Украину и воевать против российской армии, поблагодарил силовиков, не позволивших ему осуществить задуманное и вернувших "к родным живым и здоровым", соответствующее видео опубликовала ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила о задержании 35-летнего жителя Нальчика, который пытался через Белоруссию уехать на Украину и примкнуть к ВСУ. На него завели дело о покушении на госизмену.
"Большое спасибо нашим спецслужбам за то, что они сохранили мне жизнь, что я вернулся к родным живым и здоровым. Призываю граждан Российской Федерации, чтобы они не повторили все ошибки, которые я совершил", - сказал задержанный.
По его словам, он "повелся на пропаганду".
"Я хотел поехать туда, на Украину, чтобы участвовать в военной операции на стороне Украины. В момент моей поездки в Москву меня задержали сотрудники правоохранительных органов", - добавил житель Нальчика.
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ПроисшествияФСБВооруженные силы УкраиныНальчик
 
 
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