https://ria.ru/20230627/zhitel-1880657793.html

Пытавшийся примкнуть к ВСУ россиянин поблагодарил ФСБ за сохранение жизни

Пытавшийся примкнуть к ВСУ россиянин поблагодарил ФСБ за сохранение жизни - РИА Новости, 27.06.2023

Пытавшийся примкнуть к ВСУ россиянин поблагодарил ФСБ за сохранение жизни

Житель Нальчика, пытавшийся уехать на Украину и воевать против российской армии, поблагодарил силовиков, не позволивших ему осуществить задуманное и вернувших... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:03

2023-06-27T11:03

2023-06-27T11:03

происшествия

фсб

вооруженные силы украины

нальчик

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Житель Нальчика, пытавшийся уехать на Украину и воевать против российской армии, поблагодарил силовиков, не позволивших ему осуществить задуманное и вернувших "к родным живым и здоровым", соответствующее видео опубликовала ФСБ. Ранее ФСБ сообщила о задержании 35-летнего жителя Нальчика, который пытался через Белоруссию уехать на Украину и примкнуть к ВСУ. На него завели дело о покушении на госизмену. "Большое спасибо нашим спецслужбам за то, что они сохранили мне жизнь, что я вернулся к родным живым и здоровым. Призываю граждан Российской Федерации, чтобы они не повторили все ошибки, которые я совершил", - сказал задержанный. По его словам, он "повелся на пропаганду". "Я хотел поехать туда, на Украину, чтобы участвовать в военной операции на стороне Украины. В момент моей поездки в Москву меня задержали сотрудники правоохранительных органов", - добавил житель Нальчика.

https://ria.ru/20230621/gosizmena-1879488350.html

нальчик

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Кадры задержания жителя Нальчика, подозреваемого в попытке примкнуть к ВСУ Жителя Нальчика заподозрили в попытке примкнуть к ВСУ - теперь кается, что "повелся на всякую пропаганду", и благодарит за свое задержание. 2023-06-27T11:03 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, фсб, вооруженные силы украины, нальчик