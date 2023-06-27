https://ria.ru/20230627/zhitel-1880657793.html
Пытавшийся примкнуть к ВСУ россиянин поблагодарил ФСБ за сохранение жизни
Пытавшийся примкнуть к ВСУ россиянин поблагодарил ФСБ за сохранение жизни - РИА Новости, 27.06.2023
Пытавшийся примкнуть к ВСУ россиянин поблагодарил ФСБ за сохранение жизни
Житель Нальчика, пытавшийся уехать на Украину и воевать против российской армии, поблагодарил силовиков, не позволивших ему осуществить задуманное и вернувших... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:03
2023-06-27T11:03
2023-06-27T11:03
происшествия
фсб
вооруженные силы украины
нальчик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880646347_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0433e28a9c1c9f886d4e5af08f102718.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Житель Нальчика, пытавшийся уехать на Украину и воевать против российской армии, поблагодарил силовиков, не позволивших ему осуществить задуманное и вернувших "к родным живым и здоровым", соответствующее видео опубликовала ФСБ. Ранее ФСБ сообщила о задержании 35-летнего жителя Нальчика, который пытался через Белоруссию уехать на Украину и примкнуть к ВСУ. На него завели дело о покушении на госизмену. "Большое спасибо нашим спецслужбам за то, что они сохранили мне жизнь, что я вернулся к родным живым и здоровым. Призываю граждан Российской Федерации, чтобы они не повторили все ошибки, которые я совершил", - сказал задержанный. По его словам, он "повелся на пропаганду". "Я хотел поехать туда, на Украину, чтобы участвовать в военной операции на стороне Украины. В момент моей поездки в Москву меня задержали сотрудники правоохранительных органов", - добавил житель Нальчика.
https://ria.ru/20230621/gosizmena-1879488350.html
нальчик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880646347_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ad03957264427c4c486733dea808c03.jpg
Кадры задержания жителя Нальчика, подозреваемого в попытке примкнуть к ВСУ
Жителя Нальчика заподозрили в попытке примкнуть к ВСУ - теперь кается, что "повелся на всякую пропаганду", и благодарит за свое задержание.
2023-06-27T11:03
true
PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, фсб, вооруженные силы украины, нальчик
Происшествия, ФСБ, Вооруженные силы Украины, Нальчик
Пытавшийся примкнуть к ВСУ россиянин поблагодарил ФСБ за сохранение жизни
Житель Нальчика, попытавшийся примкнуть к ВСУ, поблагодарил ФСБ за сохранение жизни
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Житель Нальчика, пытавшийся уехать на Украину и воевать против российской армии, поблагодарил силовиков, не позволивших ему осуществить задуманное и вернувших "к родным живым и здоровым", соответствующее видео опубликовала ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила о задержании 35-летнего жителя Нальчика, который пытался через Белоруссию
уехать на Украину и примкнуть к ВСУ
. На него завели дело о покушении на госизмену.
"Большое спасибо нашим спецслужбам за то, что они сохранили мне жизнь, что я вернулся к родным живым и здоровым. Призываю граждан Российской Федерации, чтобы они не повторили все ошибки, которые я совершил", - сказал задержанный.
По его словам, он "повелся на пропаганду".
"Я хотел поехать туда, на Украину, чтобы участвовать в военной операции на стороне Украины. В момент моей поездки в Москву
меня задержали сотрудники правоохранительных органов", - добавил житель Нальчика.
Жителя Хабаровского края задержали за госизмену