https://ria.ru/20230627/zhile-1880653511.html
В Приамурье до конца года жилье получат все обманутые дольщики
В Приамурье до конца года жилье получат все обманутые дольщики - РИА Новости, 27.06.2023
В Приамурье до конца года жилье получат все обманутые дольщики
Квартиры в новом многоквартирном жилом комплексе "Современник" в Благовещенске получат до конца года 44 обманутых дольщика, строительство идёт по графику,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:46
2023-06-27T10:46
2023-06-27T10:46
амурская область
жилье
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июн – РИА Новости. Квартиры в новом многоквартирном жилом комплексе "Современник" в Благовещенске получат до конца года 44 обманутых дольщика, строительство идёт по графику, сообщает правительство Приамурья. Текущую ситуацию в сфере долевого строительства в регионе обсудили на рабочем совещании под руководством губернатора области Василия Орлова. По словам главы региона, в области в рамках долевого строительства возводится порядка полусотни домов, все работы идут по графикам, строители обещают сдать объекты вовремя. В едином реестре проблемных объектов остается два дома компании "Городок" в Благовещенске. Они реализованы в ходе конкурсного производства, но по ним остаются непогашенные требования 44 граждан. "До конца года оставшиеся 44 человека, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, получат жилье в рамках реализации инвестиционного проекта – МЖК "Современник". Первые 18 "обманутых" дольщиков получили квартиры в декабре прошлого года, когда был сдан первый литер "Современника". Это современный многоэтажный дом с очень красивым фасадом", - сказал Орлов. Согласно повышенным обязательствам, которые взял на себя застройщик МЖК "Современник", до конца 2023 года жилыми помещениями оставшиеся "обманутые" дольщики будут обеспечены. В настоящее время ведется строительство уже второго литера "Современника". Его возведение стартовало раньше запланированного срока, на сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 50%. Рабочие ведут кирпичную кладку 9-го этажа на первом и втором этапах, идет прокладка наружных сетей водоотведения, сантехнические, электромонтажные работы, началась отделка с 1-го по 4-й этаж здания. Как уточнили на совещании, сейчас на территории Амурской области строится 132 многоквартирных жилых дома, из них 44 — с привлечением средств "дольщиков". Деньги граждан находятся на счетах эскроу в кредитных организациях. "В качестве меры стимулирования организаций для перехода на строительство многоквартирных домов по законным схемам, предусмотрено субсидирование проектного финансирования. Данная мера является экономически значимой, так как, в том числе, повышает инвестиционную привлекательность региона", — доложил губернатору министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.
https://realty.ria.ru/20230615/dolschiki-1878363951.html
https://ria.ru/20230420/dolschiki-1866516456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Жилье, Благовещенск, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
В Приамурье до конца года жилье получат все обманутые дольщики
В Приамурье обманутые дольщики получат квартиры в жилом комплексе "Современник"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июн – РИА Новости. Квартиры в новом многоквартирном жилом комплексе "Современник" в Благовещенске получат до конца года 44 обманутых дольщика, строительство идёт по графику, сообщает правительство Приамурья.
Текущую ситуацию в сфере долевого строительства в регионе обсудили на рабочем совещании под руководством губернатора области Василия Орлова
. По словам главы региона, в области в рамках долевого строительства возводится порядка полусотни домов, все работы идут по графикам, строители обещают сдать объекты вовремя. В едином реестре проблемных объектов остается два дома компании "Городок" в Благовещенске. Они реализованы в ходе конкурсного производства, но по ним остаются непогашенные требования 44 граждан.
Обманутые дольщики смогут оформить выплату компенсаций на "Госуслугах"
"До конца года оставшиеся 44 человека, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, получат жилье в рамках реализации инвестиционного проекта – МЖК "Современник". Первые 18 "обманутых" дольщиков получили квартиры в декабре прошлого года, когда был сдан первый литер "Современника". Это современный многоэтажный дом с очень красивым фасадом", - сказал Орлов.
Согласно повышенным обязательствам, которые взял на себя застройщик МЖК "Современник", до конца 2023 года жилыми помещениями оставшиеся "обманутые" дольщики будут обеспечены. В настоящее время ведется строительство уже второго литера "Современника". Его возведение стартовало раньше запланированного срока, на сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 50%. Рабочие ведут кирпичную кладку 9-го этажа на первом и втором этапах, идет прокладка наружных сетей водоотведения, сантехнические, электромонтажные работы, началась отделка с 1-го по 4-й этаж здания.
Как уточнили на совещании, сейчас на территории Амурской области
строится 132 многоквартирных жилых дома, из них 44 — с привлечением средств "дольщиков". Деньги граждан находятся на счетах эскроу в кредитных организациях.
"В качестве меры стимулирования организаций для перехода на строительство многоквартирных домов по законным схемам, предусмотрено субсидирование проектного финансирования. Данная мера является экономически значимой, так как, в том числе, повышает инвестиционную привлекательность региона", — доложил губернатору министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.
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