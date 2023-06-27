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В Приамурье до конца года жилье получат все обманутые дольщики - РИА Новости, 27.06.2023
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Амурская область
Амурская область
 
10:46 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/zhile-1880653511.html
В Приамурье до конца года жилье получат все обманутые дольщики
В Приамурье до конца года жилье получат все обманутые дольщики - РИА Новости, 27.06.2023
В Приамурье до конца года жилье получат все обманутые дольщики
Квартиры в новом многоквартирном жилом комплексе "Современник" в Благовещенске получат до конца года 44 обманутых дольщика, строительство идёт по графику,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:46
2023-06-27T10:46
амурская область
жилье
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июн – РИА Новости. Квартиры в новом многоквартирном жилом комплексе "Современник" в Благовещенске получат до конца года 44 обманутых дольщика, строительство идёт по графику, сообщает правительство Приамурья. Текущую ситуацию в сфере долевого строительства в регионе обсудили на рабочем совещании под руководством губернатора области Василия Орлова. По словам главы региона, в области в рамках долевого строительства возводится порядка полусотни домов, все работы идут по графикам, строители обещают сдать объекты вовремя. В едином реестре проблемных объектов остается два дома компании "Городок" в Благовещенске. Они реализованы в ходе конкурсного производства, но по ним остаются непогашенные требования 44 граждан. "До конца года оставшиеся 44 человека, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, получат жилье в рамках реализации инвестиционного проекта – МЖК "Современник". Первые 18 "обманутых" дольщиков получили квартиры в декабре прошлого года, когда был сдан первый литер "Современника". Это современный многоэтажный дом с очень красивым фасадом", - сказал Орлов. Согласно повышенным обязательствам, которые взял на себя застройщик МЖК "Современник", до конца 2023 года жилыми помещениями оставшиеся "обманутые" дольщики будут обеспечены. В настоящее время ведется строительство уже второго литера "Современника". Его возведение стартовало раньше запланированного срока, на сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 50%. Рабочие ведут кирпичную кладку 9-го этажа на первом и втором этапах, идет прокладка наружных сетей водоотведения, сантехнические, электромонтажные работы, началась отделка с 1-го по 4-й этаж здания. Как уточнили на совещании, сейчас на территории Амурской области строится 132 многоквартирных жилых дома, из них 44 — с привлечением средств "дольщиков". Деньги граждан находятся на счетах эскроу в кредитных организациях. "В качестве меры стимулирования организаций для перехода на строительство многоквартирных домов по законным схемам, предусмотрено субсидирование проектного финансирования. Данная мера является экономически значимой, так как, в том числе, повышает инвестиционную привлекательность региона", — доложил губернатору министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.
https://realty.ria.ru/20230615/dolschiki-1878363951.html
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жилье, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Жилье, Благовещенск, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
В Приамурье до конца года жилье получат все обманутые дольщики

В Приамурье обманутые дольщики получат квартиры в жилом комплексе "Современник"

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июн – РИА Новости. Квартиры в новом многоквартирном жилом комплексе "Современник" в Благовещенске получат до конца года 44 обманутых дольщика, строительство идёт по графику, сообщает правительство Приамурья.
Текущую ситуацию в сфере долевого строительства в регионе обсудили на рабочем совещании под руководством губернатора области Василия Орлова. По словам главы региона, в области в рамках долевого строительства возводится порядка полусотни домов, все работы идут по графикам, строители обещают сдать объекты вовремя. В едином реестре проблемных объектов остается два дома компании "Городок" в Благовещенске. Они реализованы в ходе конкурсного производства, но по ним остаются непогашенные требования 44 граждан.
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"До конца года оставшиеся 44 человека, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, получат жилье в рамках реализации инвестиционного проекта – МЖК "Современник". Первые 18 "обманутых" дольщиков получили квартиры в декабре прошлого года, когда был сдан первый литер "Современника". Это современный многоэтажный дом с очень красивым фасадом", - сказал Орлов.
Согласно повышенным обязательствам, которые взял на себя застройщик МЖК "Современник", до конца 2023 года жилыми помещениями оставшиеся "обманутые" дольщики будут обеспечены. В настоящее время ведется строительство уже второго литера "Современника". Его возведение стартовало раньше запланированного срока, на сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 50%. Рабочие ведут кирпичную кладку 9-го этажа на первом и втором этапах, идет прокладка наружных сетей водоотведения, сантехнические, электромонтажные работы, началась отделка с 1-го по 4-й этаж здания.
Как уточнили на совещании, сейчас на территории Амурской области строится 132 многоквартирных жилых дома, из них 44 — с привлечением средств "дольщиков". Деньги граждан находятся на счетах эскроу в кредитных организациях.
"В качестве меры стимулирования организаций для перехода на строительство многоквартирных домов по законным схемам, предусмотрено субсидирование проектного финансирования. Данная мера является экономически значимой, так как, в том числе, повышает инвестиционную привлекательность региона", — доложил губернатору министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.
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Амурская областьЖильеБлаговещенскАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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