https://ria.ru/20230627/zhile-1880653511.html

В Приамурье до конца года жилье получат все обманутые дольщики

В Приамурье до конца года жилье получат все обманутые дольщики - РИА Новости, 27.06.2023

В Приамурье до конца года жилье получат все обманутые дольщики

Квартиры в новом многоквартирном жилом комплексе "Современник" в Благовещенске получат до конца года 44 обманутых дольщика, строительство идёт по графику,... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:46

2023-06-27T10:46

2023-06-27T10:46

амурская область

жилье

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июн – РИА Новости. Квартиры в новом многоквартирном жилом комплексе "Современник" в Благовещенске получат до конца года 44 обманутых дольщика, строительство идёт по графику, сообщает правительство Приамурья. Текущую ситуацию в сфере долевого строительства в регионе обсудили на рабочем совещании под руководством губернатора области Василия Орлова. По словам главы региона, в области в рамках долевого строительства возводится порядка полусотни домов, все работы идут по графикам, строители обещают сдать объекты вовремя. В едином реестре проблемных объектов остается два дома компании "Городок" в Благовещенске. Они реализованы в ходе конкурсного производства, но по ним остаются непогашенные требования 44 граждан. "До конца года оставшиеся 44 человека, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, получат жилье в рамках реализации инвестиционного проекта – МЖК "Современник". Первые 18 "обманутых" дольщиков получили квартиры в декабре прошлого года, когда был сдан первый литер "Современника". Это современный многоэтажный дом с очень красивым фасадом", - сказал Орлов. Согласно повышенным обязательствам, которые взял на себя застройщик МЖК "Современник", до конца 2023 года жилыми помещениями оставшиеся "обманутые" дольщики будут обеспечены. В настоящее время ведется строительство уже второго литера "Современника". Его возведение стартовало раньше запланированного срока, на сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 50%. Рабочие ведут кирпичную кладку 9-го этажа на первом и втором этапах, идет прокладка наружных сетей водоотведения, сантехнические, электромонтажные работы, началась отделка с 1-го по 4-й этаж здания. Как уточнили на совещании, сейчас на территории Амурской области строится 132 многоквартирных жилых дома, из них 44 — с привлечением средств "дольщиков". Деньги граждан находятся на счетах эскроу в кредитных организациях. "В качестве меры стимулирования организаций для перехода на строительство многоквартирных домов по законным схемам, предусмотрено субсидирование проектного финансирования. Данная мера является экономически значимой, так как, в том числе, повышает инвестиционную привлекательность региона", — доложил губернатору министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.

https://realty.ria.ru/20230615/dolschiki-1878363951.html

https://ria.ru/20230420/dolschiki-1866516456.html

благовещенск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жилье, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор)