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Зеленский рассказал премьеру Норвегии о потребностях ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023
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21:03 27.06.2023 (обновлено: 21:09 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/zelenskiy-1880792871.html
Зеленский рассказал премьеру Норвегии о потребностях ВСУ
Зеленский рассказал премьеру Норвегии о потребностях ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023
Зеленский рассказал премьеру Норвегии о потребностях ВСУ
Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, речь шла в том числе об... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T21:03
2023-06-27T21:09
украина
россия
норвегия
владимир зеленский
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, речь шла в том числе об оборонных потребностях украинских войск. "Во время телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре рассказал о поездке на передовые позиции украинских войск на Донетчине и Запорожье. Пообщались об актуальной ситуации на поле боя... Озвучил некоторые оборонные потребности Украины, в частности в артиллерии", - написал Зеленский.Он также отметил, что пригласил Стёре на Украину и поблагодарил его за поддержку. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230619/oruzhie-1879252366.html
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украина, россия, норвегия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Норвегия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленский рассказал премьеру Норвегии о потребностях ВСУ

Зеленский рассказал по телефону премьеру Норвегии Стере об оборонных потребностях ВСУвойск

© AP Photo / Carl CourtПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Carl Court
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, речь шла в том числе об оборонных потребностях украинских войск.
«
"Во время телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре рассказал о поездке на передовые позиции украинских войск на Донетчине и Запорожье. Пообщались об актуальной ситуации на поле боя... Озвучил некоторые оборонные потребности Украины, в частности в артиллерии", - написал Зеленский.
Он также отметил, что пригласил Стёре на Украину и поблагодарил его за поддержку.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы ни дали
19 июня, 23:04
 
УкраинаРоссияНорвегияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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