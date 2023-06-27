Зеленский рассказал премьеру Норвегии о потребностях ВСУ
Зеленский рассказал по телефону премьеру Норвегии Стере об оборонных потребностях ВСУвойск
© AP Photo / Carl CourtПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Carl Court
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, речь шла в том числе об оборонных потребностях украинских войск.
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"Во время телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре рассказал о поездке на передовые позиции украинских войск на Донетчине и Запорожье. Пообщались об актуальной ситуации на поле боя... Озвучил некоторые оборонные потребности Украины, в частности в артиллерии", - написал Зеленский.
Он также отметил, что пригласил Стёре на Украину и поблагодарил его за поддержку.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".