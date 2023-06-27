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В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать из страны при режиме КТО
В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать из страны при режиме КТО - РИА Новости, 27.06.2023
В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать из страны при режиме КТО
Чиновникам всех рангов в России необходимо запретить выезжать из страны при введении режима контртеррористической операции в регионах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T06:06
2023-06-27T06:06
2023-06-27T06:06
султан хамзаев
госдума рф
единая россия
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Чиновникам всех рангов в России необходимо запретить выезжать из страны при введении режима контртеррористической операции в регионах, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР). "При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны", - сказал Хамзаев. Он отметил, что сейчас по такой модели работают представители силовых структур, "когда сотрудники силовых ведомств в срочном порядке выходят на службу".
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султан хамзаев, госдума рф, единая россия, россия
Султан Хамзаев, Госдума РФ, Единая Россия, Россия
В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать из страны при режиме КТО
Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать из страны при режиме КТО
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Чиновникам всех рангов в России необходимо запретить выезжать из страны при введении режима контртеррористической операции в регионах, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР).
"При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны", - сказал Хамзаев.
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Он отметил, что сейчас по такой модели работают представители силовых структур, "когда сотрудники силовых ведомств в срочном порядке выходят на службу".