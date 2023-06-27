https://ria.ru/20230627/zapret-1880615996.html

В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать из страны при режиме КТО

В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать из страны при режиме КТО - РИА Новости, 27.06.2023

В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать из страны при режиме КТО

Чиновникам всех рангов в России необходимо запретить выезжать из страны при введении режима контртеррористической операции в регионах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T06:06

2023-06-27T06:06

2023-06-27T06:06

султан хамзаев

госдума рф

единая россия

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Чиновникам всех рангов в России необходимо запретить выезжать из страны при введении режима контртеррористической операции в регионах, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР). "При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны", - сказал Хамзаев. Он отметил, что сейчас по такой модели работают представители силовых структур, "когда сотрудники силовых ведомств в срочном порядке выходят на службу".

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султан хамзаев, госдума рф, единая россия, россия