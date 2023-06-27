https://ria.ru/20230627/yazva-1880610454.html

Россельхознадзор назвал риски по сибирской язве после ЧС на Каховской ГЭС

Россельхознадзор назвал риски по сибирской язве после ЧС на Каховской ГЭС - РИА Новости, 27.06.2023

Россельхознадзор назвал риски по сибирской язве после ЧС на Каховской ГЭС

Россельхознадзор проинформировал Минсельхоз и правительство Херсонской области о ситуации, складывающейся в регионе с рисками по сибирской язве в связи с... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T03:37

2023-06-27T03:37

2023-06-27T03:37

сергей данкверт

виктория абрамченко

херсонская область

россия

владимир путин

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россельхознадзор проинформировал Минсельхоз и правительство Херсонской области о ситуации, складывающейся в регионе с рисками по сибирской язве в связи с прорывом дамбы Каховской ГЭС, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. "По имеющейся у нас информации, в Херсонской области не была организована должным образом вакцинация животных против сибирской язвы. Два сибиреязвенных скотомогильника находятся в Алешкинском районе, еще один – в Голопристанском. О складывающейся ситуации мы проинформировали Минсельхоз и правительство региона", - сообщил Данкверт. Россельхознадзор также направил в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко проект перечня мероприятий по снижению экологических последствий прорыва дамбы Каховской ГЭС. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин 13 июня заявил, что в результате под водой оказались скотомогильники, кладбища - это "серьезная проблема, но она решаемая". Вскоре после этого экстренные службы Херсонской области сообщили, что химические войска уже начали дезинфицировать потенциально опасные объекты на левобережье Днепра. Объективную оценку ущербу до снижения уровня воды в пострадавших районах дать проблематично. "Конечно, произошло и заболачивание земельных участков, и вымывание плодородного слоя, и повреждение мелиоративных систем, но о возможном загрязнении земель химическими веществами, или, например, отходами производства, в том числе сельскохозяйственного, можно будет говорить лишь по результатам лабораторных исследований", - сообщил глава ведомства. Данкверт также напомнил, что вода с Каховской ГЭС использовалась для полива и орошения сельскохозяйственных земель Херсонской области и Крыма, поэтому теперь служба видит определенные риски, связанные с нехваткой воды в этих регионах. "Хотя, конечно, надо учитывать и дальнейшие погодные условия", - заметил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20230626/pogibshie-kakhovskaya-ges-1880409111.html

херсонская область

россия

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сергей данкверт, виктория абрамченко, херсонская область , россия, владимир путин, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), следственный комитет россии (ск рф)