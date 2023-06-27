Япония в июле вернет Южную Корею в "белый список" торговых партнеров
"Ренхап": Япония решила в июле вернуть Южную Корею в "белый список" торговых партнеров
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 27 июн - РИА Новости. Япония приняла решение вернуть Южную Корею в "белый список" привилегированных торговых партнеров, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.
По словам представителей ведомства, после завершения формальностей внутри самой Японии меры вступят в силу примерно с середины июля этого года. В свою очередь, агентство Киодо сообщает, что меры вступят в силу с 21 июля.
Сама Южная Корея вернула Японию в свой "белый список" торговых партнеров с 24 апреля этого года. Данный статус позволяет компаниям, экспортирующим стратегические товары, использовать упрощенное оформление документов и получать разрешение за более короткий период времени, не 15, а пять дней.
Южная Корея исключила Японию из своего "белого списка" в 2019 году после аналогичной меры Токио в ответ на решение Верховного суда Южной Кореи о выплате японскими компаниями компенсаций жертвам принудительного труда корейцев во время колониального правления Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.
Новая администрация президента Юн Сок Ёля взяла курс на потепление отношений с японским правительством, чтобы наладить двусторонние отношения, а также обеспечить трехстороннее партнерство в области безопасности с США и Японией для противодействия военным угрозам Северной Кореи. Правительство Южной Кореи официально представило план выплат компенсаций жертвам принудительного труда через южнокорейский государственный фонд на деньги южнокорейских фирм, а не японских компаний. После этого состоялся саммит глав двух государств, по итогам которого Юн Сок Ёль заявил, что южнокорейское правительство больше не планирует требовать от Японии компенсаций, и будет придерживаться договоренностей о нормализации отношений, достигнутых в 1965 и 1998 годах. Президент Южной Кореи назвал решение этого вопроса "базой" для обсуждения будущего отношений двух стран.
Япония в ответ отменила экспортные ограничения в отношении Южной Кореи на материалы для полупроводников и дисплеев, а Сеул отозвал соответствующую жалобу на эти меры в ВТО. Стороны также договорились нормализовать обмен военной информацией и продолжать переговоры касательно взаимного включения в "белый список" привилегированных торговых партнеров. Вместе с Японией в "белый лист" Южной Кореи входят 29 стран, включая США, Францию, Великобританию.